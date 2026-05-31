El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación final tras cerrar la temporada ante el Huesca

El Córdoba CF zanjó la temporada 2025-2026 con un discreto empate ante el Huesca (1-1) que igualó el tanto de Sergi Guardiola en la segunda mitad con una postrera diana de Jordi Escobar. Los de Iván Ania, con el punto, aseguran la novena plaza, la más alta a la que aspiraban antes del arranque de la jornada, que en consecuencia reportará mejor beneficio económico que plazas anteriores. Por abajo, el Mirandés consumó su descenso tras caer en Butarque ante el Leganés, mientras que el play off de ascenso lo disputarán el Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Sistema de competición

La Segunda División española se desarrolla bajo un formato de liga regular compuesto por 42 jornadas, en las que los equipos acumulan puntos en función de sus resultados durante toda la temporada. Una vez finalizado el campeonato, la clasificación final determina tanto los ascensos a Primera División como los descensos de categoría.

Los dos equipos que terminan en las primeras posiciones logran el ascenso directo a Primera División, como fueron Racing de Santander y Deportivo. Por su parte, los clubes que concluyen entre el tercer y el sexto puesto acceden al play off de ascenso, una fase eliminatoria que otorga la última plaza disponible para competir en la máxima categoría del fútbol español. En la zona baja de la tabla, los cuatro últimos clasificados (Zaragoza, Cultural, Huesca y Mirandés) consuman su descenso a Primera Federación.

La temporada actual de LaLiga Hypermotion comenzó el 15 de agosto y ha concluido el 31 de mayo, después de disputarse los 462 encuentros correspondientes a la fase regular. Tras el cierre de la competición liguera, la promoción de ascenso arrancará una semana más tarde.

El play off de ascenso a Primera División se disputa mediante eliminatorias a doble partido. En cada cruce, el equipo con peor clasificación ejerce como local en el encuentro de ida, mientras que el mejor clasificado juega la vuelta en su estadio. Si la igualdad se mantiene tras los 180 minutos reglamentarios y una posible prórroga, no se recurrirá a la tanda de penaltis. En ese caso, la eliminatoria se decidirá por la denominada ventaja deportiva, que beneficia al conjunto que obtuvo una mejor posición en la fase regular.

Las semifinales enfrentan al tercer clasificado contra el sexto y al cuarto contra el quinto. Los vencedores avanzarán a una final, también a doble partido, de la que saldrá el tercer equipo ascendido a Primera División para la temporada 2026-2027.