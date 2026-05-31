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Fútbol | 42ª jornada de Liga en Segunda División

Córdoba CF-Huesca, en directo | Los blanquiverdes despiden la temporada en El Arcángel

Los de Iván Ania reciben al Huesca en la última jornada con el objetivo de cerrar el curso con una victoria y asegurar la mejor posición posible en la clasificación

Aficionados cordobesistas en la previa del Córdoba CF-Huesca, en El Arcángel.

Aficionados cordobesistas en la previa del Córdoba CF-Huesca, en El Arcángel. / Murillo

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF pondrá este domingo el broche a una temporada marcada por los altibajos y una notable reacción final que, aunque insuficiente para alcanzar el play off, permitió al equipo competir hasta las últimas jornadas por objetivos ambiciosos. Sin nada en juego a nivel clasificatorio frente al Huesca, los de Iván Ania afrontan la última cita del curso con el propósito de despedirse de su afición con una victoria y cerrar la campaña lo más arriba posible en la tabla, un aspecto que también tendrá repercusión económica en el reparto final de ingresos.

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