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Fútbol | 42ª jornada de Liga en Segunda División
Córdoba CF-Huesca, en directo | Los blanquiverdes despiden la temporada en El Arcángel
Los de Iván Ania reciben al Huesca en la última jornada con el objetivo de cerrar el curso con una victoria y asegurar la mejor posición posible en la clasificación
El Córdoba CF pondrá este domingo el broche a una temporada marcada por los altibajos y una notable reacción final que, aunque insuficiente para alcanzar el play off, permitió al equipo competir hasta las últimas jornadas por objetivos ambiciosos. Sin nada en juego a nivel clasificatorio frente al Huesca, los de Iván Ania afrontan la última cita del curso con el propósito de despedirse de su afición con una victoria y cerrar la campaña lo más arriba posible en la tabla, un aspecto que también tendrá repercusión económica en el reparto final de ingresos.
Cuenta atrás para el arranque
¡Jugadores a vestuarios! ¡Diez minutos para que comience el encuentro!
La previa del partido
Y por aquí, la previa del partido. Cae el telón. Se consume la última hoja del calendario y el Córdoba CF encara ya el punto final a una temporada de contrastes, marcada por fases de enorme crecimiento, momentos de dificultad y un arreón final que permitió al equipo volver a ilusionarse con cotas mayores, aunque se quedó en amago. Después de certificar hace ya varias jornadas que el play off quedaba fuera de su alcance, el conjunto de Iván Ania afronta este domingo ante el Huesca en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (21.00 horas) su última función del curso, una cita con escasa carga competitiva, pero con el deseo compartido de despedirse dejando un buen sabor de boca...
Calientan los jugadores
¡Ya saltan los jugadores del Córdoba CF a calentar!
Marta Huerta de Aza, la árbitra
La colegiada tinerfeña Marta Huerta de Aza será la encargada de dirigir el encuentro entre el Córdoba CF y el Huesca este domingo en El Arcángel (21.00 horas).
El duelo frente al Huesca supondrá la séptima ocasión en la que Huerta de Aza coincida con el Córdoba CF. Hasta la fecha, el balance para los cordobesistas resulta positivo, con tres victorias y tres empates en los seis compromisos anteriores. Dos de esos precedentes, además, corresponden precisamente a la presente campaña. Ambos se saldaron con triunfo en El Arcángel, frente al Ceuta (2-0) y al Burgos (2-0).
Once inicial del Huesca
También conocemos ya la alineación visitante. El Huesca sale con:
Jiménez, Carrillo, Iñigo Piña, Javi Mier, Jordi Martin, Cantero, Álvarez, Enol, Portillo, Agbekpornu y Luna.
Once inicial del Córdoba CF
¡Y por aquí los once elegidos de Iván Ania! El Córdoba CF apuesta por:
Iker Álvarez, Carlos Albarrán, Juan María Alcedo, Diego Bri, Vilarrasa, Isma Ruiz, Requena, Sergi Guardiola, Jacobo González, Christian Carracedo y Adrián Fuentes.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque que arranca a partir de las 21.00 horas entre el Córdoba CF y el Huesca en El Arcángel. Un encuentro marcado por el cierre de la temporada y con escaso peso competitivo, al estar ambos equipos sin objetivos clasificatorios en juego. Aun así, el choque servirá para poner el broche final al curso, despedirse de la afición y tratar de concluir la campaña con una última alegría. ¡Arrancamos!
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