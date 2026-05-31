Córdoba CF-Huesca, en directo | Los blanquiverdes despiden la temporada en El Arcángel

Marta Huerta de Aza, la árbitra

La colegiada tinerfeña Marta Huerta de Aza será la encargada de dirigir el encuentro entre el Córdoba CF y el Huesca este domingo en El Arcángel (21.00 horas).

El duelo frente al Huesca supondrá la séptima ocasión en la que Huerta de Aza coincida con el Córdoba CF. Hasta la fecha, el balance para los cordobesistas resulta positivo, con tres victorias y tres empates en los seis compromisos anteriores. Dos de esos precedentes, además, corresponden precisamente a la presente campaña. Ambos se saldaron con triunfo en El Arcángel, frente al Ceuta (2-0) y al Burgos (2-0).