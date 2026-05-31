Córdoba CF-Huesca: altas, bajas y posibles alineaciones para la despedida blanquiverde

Último capítulo del curso para el Córdoba CF. El conjunto blanquiverde afronta este domingo ante el Huesca en El Arcángel (21.00 horas) su despedida de la temporada 2025-2026 en LaLiga Hypermotion, un encuentro que llega sin objetivos clasificatorios pendientes para ninguno de los dos contendientes. Ni los cordobesistas lograron mantener viva la pelea por el play off ni los oscenses pudieron evitar un descenso que ya es una realidad, por lo que la cita servirá principalmente para buscar una última alegría -y aspirar a la mejor clasificación posible- esta campaña.

Con los deberes hechos desde hace tiempo en materia de permanencia, el equipo de Iván Ania tratará de regalar a su afición una última victoria antes del parón estival. El recuerdo más reciente en el coliseo cordobesista no es precisamente positivo, ya que la derrota frente al Albacete acabó por enterrar cualquier opción de acercarse a las posiciones de promoción. Por tanto, el objetivo inmediato será también marcharse con mejor regusto en el hogar.

Enfrente estará un Huesca dirigido por el ex califal José Luis Oltra, viejo conocido de la afición cordobesista, que llega a Córdoba con el descenso a Primera Federación ya consumado. Tras confirmar su pérdida de categoría semanas atrás, el conjunto aragonés intentará cerrar su etapa en el fútbol profesional con un resultado positivo lejos de El Alcoraz.

Los dos partes de bajas

Por otra parte, las ausencias condicionarán a ambos entrenadores en esta última jornada. En el cuadro azulgrana no podrán participar Pulido, que debe cumplir sanción, ni Sielva por lesión. A ellos se suman también Aznar y Toni Abad, igualmente fuera de la convocatoria.

En el Córdoba CF, Carracedo y Dani Requena vuelven a estar disponibles después de cumplir castigo disciplinario, aunque Álex Martín será baja precisamente por acumulación de amonestaciones. El principal quebradero de cabeza para Iván Ania estará en la defensa, donde las lesiones de Fomeyem, Xavi Sintes y Rubén Alves dejan al técnico sin ninguno de los cuatro centrales habituales del primer equipo para confeccionar el eje de la zaga.

Tampoco estarán Adilson Mendes y Alberto del Moral, lógicamente, mientras que la presencia de Trilli y Carlos Albarrán continúa como incógnita.

Carracedo, durante un entrenamiento de esta semana en El Arcángel. / A.J. González

Los dos onces posibles

De este modo, estas son las dos potenciales alineaciones de ambos equipos para despedir la temporada en El Arcángel:

Córdoba CF: Iker Álvarez, Ignasi Vilarrasa, Isma Ruiz, Juan María Alcedo, Jacobo, Dani Requena, Theo Zidane, Sergi Guardiola, Kevin Medina, Adrián Fuentes y Carracedo.

Iker Álvarez, Ignasi Vilarrasa, Isma Ruiz, Juan María Alcedo, Jacobo, Dani Requena, Theo Zidane, Sergi Guardiola, Kevin Medina, Adrián Fuentes y Carracedo. SD Huesca: Daniel Martín, Carrillo, Arribas, Piña, Jaime Seoane, Jordi Martín, Portillo, Jesús Álvarez, Javi Mier, Luna y Sergi Enrich.

La cita estará a cargo de la colegiada palentina, aunque adscrita al comité tinerfeño, Marta Huerta de Aza. Desde el VAR estará asistida por el gijonés Pablo González Fuertes.