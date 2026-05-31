Carlos Albarrán, un capitán devoto del Córdoba CF: "Ha sido un orgullo estar con este grupo de jugadores esta temporada"

Con media sonrisa por delante. A sabiendas de lo trabajado, también de lo sufrido, y con un regusto amargo por el desenlace, aunque satisfactorio -en líneas generales- por una segunda campaña consecutiva en LaLiga Hypermotion de aprendizaje intensivo. Así ve el cierre de temporada del Córdoba CF Carlos Albarrán, uno de sus capitanes, que tras el empate final ante el Huesca en El Arcángel (1-1) aprovechó para hacer balance global de lo hecho y de lo que no en la 2025-2026. “Ha sido un orgullo estar con este grupo de jugadores esta temporada, hemos pasado momentos muy duros y algunos mejores. Siempre hemos estado juntos, ha sido un muy buen año de convivencia, de disfrutar y sufrir juntos”, aseguró.

La mirada en el nuevo proyecto

En clave propia, no obstante, es el de Badalona uno de los integrantes de ese grupo concreto que deberán aglutinar a la próxima plantilla, tras haber alcanzado la marca de partidos necesarios que recogía su cláusula de renovación automática: “Mi situación es un tema que ahora que hemos terminado, se sabrá y se hará oficial cuando el club lo decida”, avanzó.

Más allá, no será ese el caso de un importante sector del plantel, como la situación concreta de Sergi Guardiola, autor de la única diana blanquiverde en el cruce con los oscenses y que, a juicio de Albarrán, ha tenido máxima trascendencia este curso: “Ha sido un gran descubrimiento este año. Hemos hecho mucha relación, también fuera del fútbol, con nuestros niños... Ha sido un ejemplo en todo, ha tenido una situación complicada, para un jugador con su trayectoria, que se vea que no participa. Cualquier otro hubiera manejado esa situación mucho peor, pero él, al contrario. Ha estado apoyando como el que más desde el banquillo, eso es lo que marca la diferencia”, afirmó.

“Ha sido una temporada rara, complicada. Quería agradecer a toda la afición por el apoyo que recibí cuando pasó lo de mi madre. Fue muy emotivo el vivir aquel minuto de silencio aquí. Ha sido un año raro, por eso. También he tenido el nacimiento de mi hijo, que ha sido todo lo contrario, de alegría. El nacimiento de Luca ha traído la alegría a casa, a volver a ser feliz y recuperar mi mejor nivel en el fútbol”, añadió.

Carlos Albarrán cabecea una acción a balón parado en el duelo ante el Huesca. / MANUEL MURILLO

El campeonato y su papel en la zaga

Resaltó, no obstante, las lecturas positivas de un ejercicio que ha dado para vivir prácticamente los dos polos del deporte… Desde momentos de máxima brillantez, a tiempos de lo más oscuros. “Queríamos conseguir la victoria, no ha podido ser. El equipo lo ha intentado y a pesar de estas últimas tres jornadas, creo que la temporada ha sido bastante buena. Han habido al final muchos altibajos, hemos sido muy irregulares”, explicó, casi a caballo entre el orgullo y la autocrítica.

“Me he visto bien. Es verdad que no es mi posición, pero siempre he dicho que donde el míster me necesite, yo voy a estar. El míster me comenta que pueda que no sea una posición muy descabellada para mí en un futuro, así que intentando aportar mi granito de arena siempre” finalizó, repasando la última demarcación que le quedaba por probar en la zaga: la de defensa central.