Del drama al mercado: los equipos descendidos, un caladero de posibles talentos para el Córdoba CF

Con la Liga más que zanjada en clave blanquiverde, y tan solo el cruce con el Huesca pendiente en la agenda (domingo, El Arcángel, 21.00 horas), el Córdoba CF sigue sumando semanas de trabajo a la espalda con vistas a la confección de su proyecto 2026-2027 en Segunda División. Una campaña ideada para dar el salto definitivo y consolidarse como aspirante al ascenso, ante la que se antoja una importante reforma de plantilla por dos causas concretas: orientada precisamente a ese fin, el de elevar el nivel competitivo, así como a cubrir la oleada de despedidas que tendrán lugar en este mes.

Y en ese sentido, con el foco diversificado en el mercado, un posible caladero de interés podría encontrarse precisamente en el sitio menos esperado: los equipos que han descendido. Un nicho en el que ciertas piezas que han perdido la categoría, pero cuentan con nivel y cualidades para encajar en proyectos mayores, podrían volverse accesibles contractualmente para el club cordobés, que rara vez compite económicamente a la hora de cerrar fichajes, pero sí es asiduo a apostar por perfiles concretos -independientemente de la división- y oportunidades de mercado.

El Zaragoza, con perfiles de interés

El primero de esos descensos, y el más sonado, ha sido el del Real Zaragoza. El histórico conjunto aragonés, instalado desde hace décadas en el fútbol profesional e incluso laureado en la élite, terminó confirmando una caída que ya había amenazado durante buena parte de la temporada, al igual que la pasada campaña.

Eso sí, dentro de una plantilla marcada por la decepción colectiva, varios futbolistas han logrado mantener una valoración positiva. Entre ellos destaca Dani Gómez, su referencia ofensiva y uno de los pocos nombres que ha sostenido cifras competitivas en un curso complicado, con nueve dianas. Su situación contractual podría dificultar cualquier operación (2028), aunque el nuevo escenario deportivo del club podría abrir alternativas.

Otra figura que aparece en el radar es Francho, una operación mucho más compleja por su vinculación con el Zaragoza hasta 2030 y su fuerte arraigo a la entidad aragonesa, aunque condicionado este curso por los problemas físicos. También despierta interés Rober González, a préstamo esta temporada por el NEC Nijmegen neerlandés y con contrato allí hasta 2027, que podría volver a buscar acomodo lejos del Goffertstadion mediante una nueva cesión. En una situación parecida se encuentra Marcos Cuenca, vinculado al club maño hasta 2028, aunque con opciones de salir tras el descenso a Primera Federación.

Completa la lista Juan Larios, lateral izquierdo del Southampton con contrato hasta 2027, que finaliza su préstamo en Zaragoza y reúne un perfil joven, profundo y de marcado carácter ofensivo.

Dani Gómez celebra un gol con el Real Zaragoza esta temporada. / CARLOS GIL-ROIG / el periódico de aragón

La Cultural deja talento ofensivo

La caída de la Cultural y Deportiva Leonesa también deja varias piezas interesantes en el escaparate.

La principal es Luis Chacón, uno de los jugadores más determinantes del conjunto leonés. El atacante gallego regresa teóricamente al Deportivo de La Coruña tras finalizar su cesión, aunque su encaje en un proyecto de Primera División parece complejo. Su capacidad para generar desequilibrio y aparecer entre líneas le convierte en un futbolista especialmente atractivo, con ocho dianas este curso en su casillero.

Junto a él aparece Rafa Tresaco, otro atacante versátil que finaliza contrato y que, pese a convivir con diversos problemas físicos durante el curso, ha demostrado ser otro atractivo recurso en la parcela ofensiva.

El Huesca ofrece alternativas arriba

El último rival liguero del Córdoba CF igualmente se presenta como un posible foco de atención para el mercado estival.

Entre los nombres que más llaman la atención figura Enol Rodríguez (2028), delantero que ya ha sido relacionado con el club blanquiverde en estas fechas. Sus características físicas, su capacidad para atacar espacios y un margen de crecimiento todavía considerable le convierten en un perfil que encajaría en la filosofía de captación blanquiverde. Este curso ha anotado cinco dianas, pese a no ser habitual en el once.

Tampoco pasa desapercibido Jordi Escobar (2028), otro que anduvo en el radar en el pasado mercado invernal. Aunque su protagonismo en El Alcoraz no ha sido especialmente elevado desde su llegada, continúa siendo un atacante con cartel en la división, juventud y margen para recuperar protagonismo en otro contexto.

Mirandés y Leganés aún batallan

Por otra parte, la última plaza de descenso sigue sin dueño definitivo y la resolverán Mirandés y Leganés en su duelo directo de esta última jornada, de la que saldrá el cuarto equipo que emprende el viaje hacia la categoría de bronce. Y de uno u otro también podrían emerger oportunidades interesantes para el mercado.

Empezando por el conjunto burgalés, el gran nombre propio en sus filas es el goleador Carlos Fernández, propiedad de la Real Sociedad, autor de 16 dianas este curso y que se presenta como una opción prácticamente inaccesible, ya que el cuadro donostiarra aspira a hacer caja con una posible venta del sevillano este verano...

Más allá, en Anduva sobresalen futbolistas como Rafel Bauzá, propiedad del Espanyol; o el defensa Juan Gutiérrez, ambos con margen para continuar en Segunda División. También llama la atención Unax del Cura, una de las apuestas de futuro de la entidad rojilla -renovado hasta 2028- y candidato a seguir acumulando experiencia en la categoría mediante una posible cesión.

En el caso del Leganés, el nombre más mediático es el de Juan Cruz, uno de los extremos con mayor reconocimiento en Segunda División, aunque con una 2025-2026 de claroscuros. Su contratación parece muy alejada de las posibilidades económicas del Córdoba CF, aunque su situación dependerá en gran medida de lo que ocurra en la última jornada.

Igual de poco accesible -aunque sí interesante por sus prestanciones- podría resultar el atacante caboverdiano Duk, futbolista con experiencia, potencia física y capacidad para desenvolverse en distintas posiciones ofensivas, que además acaba contrato.