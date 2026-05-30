Córdoba CF-Huesca: Marta Huerta de Aza, la árbitra para el último partido de Liga

La última función del Córdoba CF en la temporada 2025-2026 ya tiene designación arbitral. El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha encomendado la dirección del encuentro entre los blanquiverdes y el Huesca, previsto para este domingo en El Arcángel (21.00 horas), a la colegiada Marta Huerta de Aza (Palencia, 1990), adscrita actualmente al comité tinerfeño. Será el partido correspondiente a la jornada 42 de LaLiga Hypermotion, con el que ambos conjuntos pondrán punto final a su curso liguero.

Recorrido internacional

La árbitra castellano-leonesa, de 36 años, acumula una trayectoria cada vez más asentada dentro del fútbol profesional. En las últimas siete temporadas ha dirigido encuentros en competiciones masculinas nacionales de forma continuada, repartidas entre dos campañas en la desaparecida Segunda División B, tres en Primera Federación y las dos más recientes en Segunda División.

Su balance estadístico refleja un total de 75 encuentros arbitrados, con 366 tarjetas amarillas mostradas -una media de 4,88 por partido- y 22 expulsiones. En cuanto a resultados, bajo su dirección se registran 33 victorias locales, 21 empates y otras 21 victorias visitantes.

Paralelamente, Huerta de Aza ha mantenido una presencia habitual en la máxima categoría del fútbol femenino y en grandes competiciones internacionales, participando en torneos de primer nivel como Mundiales y Eurocopas.

Además, su nombre ya ocupa un espacio singular dentro de la historia reciente del Córdoba CF. En la temporada 2023-2024, durante el derbi frente al Málaga, se convirtió en la primera mujer que ejercía como árbitra principal en un encuentro oficial del conjunto blanquiverde.

Sin derrotas bajo su dirección

El duelo frente al Huesca supondrá la séptima ocasión en la que Huerta de Aza coincida con el Córdoba CF. Hasta la fecha, el balance para los cordobesistas resulta positivo, con tres victorias y tres empates en los seis compromisos anteriores. Dos de esos precedentes, además, corresponden precisamente a la presente campaña. Ambos se saldaron con triunfo en El Arcángel, frente al Ceuta (2-0) y al Burgos (2-0).

Por parte oscense, la colegiada ha dirigido tres encuentros, con un saldo equilibrado de una victoria, un empate y una derrota.

Estará asistida desde la sala VOR por el asturiano Pablo González Fuertes, árbitro gijonés de 45 años, que será el encargado de supervisar las acciones revisables por vídeo en el último encuentro liguero de la temporada para el conjunto dirigido por Iván Ania.