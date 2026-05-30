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Córdoba CF-Huesca: horario y dónde ver por televisión el último partido de la temporada

El cuadro blanquiverde, en paralelo con el choque directo entre Leganés y Mirandés en Butarque, será el encargado de dar carpetazo a la 2025-2026 en la categoría

Jacobo y Diego Bri, durante un entrenamiento de esta semana en El Arcángel.

Jacobo y Diego Bri, durante un entrenamiento de esta semana en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

Llega el punto final. Se apagan las luces de la temporada, cae la última página del recorrido blanquiverde y el Córdoba CF se dispone a cerrar definitivamente su participación en LaLiga Hypermotion 2025-2026. El conjunto dirigido por Iván Ania afronta este domingo ante el Huesca en El Arcángel (21.00 horas) un compromiso sin trascendencia clasificatoria -atrás quedó la quimera de alcanzar el play off, así como la idea de salvarse de los visitantes-, pero que servirá para poner el broche a un segundo curso consecutivo en el fútbol profesional marcado por los contrastes.

Los aficionados, como de costumbre, podrán seguir el partido en televisión mediante las principales plataformas que cuentan con los derechos de emisión de LaLiga Hypermotion. El duelo estará disponible tanto en Movistar Plus+ como en DAZN, además de en los distintos operadores que integran estos contenidos en sus ofertas televisivas, caso de Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable o Amazon Prime Video.

Asimismo, la cobertura llegará a los clientes de las marcas pertenecientes al grupo MásMóvil, entre ellas Yoigo, Euskaltel, R y Virgin Telco. A nivel local, PTV Telecom también ofrecerá el encuentro a través de Zapi, su servicio propio de televisión bajo suscripción.

Los alicientes

Sin mucha historia de cara a la tabla, el Córdoba CF buscará despedir la temporada con un último más tres en El Arcángel, donde hace apenas dos semanas se despedía virtual -y luego matemáticamente- de su propósito de dar caza a los seis primeros con una dolorosa derrota ante el Albacete. Querrán por tanto los de Iván Ania reconciliar sensaciones ante su gente, en una cita que servirá tanto para optar a un mayor reparto económico en lo relativo a términos clasificatorios, como para múltiples despedidas en la plantilla.

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Por el otro lado, el Huesca del ex blanquiverde José Luis Oltra, condenado al descenso a Primera Federación tras caer jornada atrás ante el Castellón en El Alcoraz, buscará en territorio cordobés una última alegría con la que decir adiós a la categoría.

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Iker Álvarez, Alejandro Arévalo y Carlos Marín, en un entrenamiento de esta semana. / A.J. González

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