El Córdoba CF baja el telón ante el Huesca con la vista puesta en un verano de cambios

Cae el telón. Se consume la última hoja del calendario y el Córdoba CF encara ya el punto final a una temporada de contrastes, marcada por fases de enorme crecimiento, momentos de dificultad y un arreón final que permitió al equipo volver a ilusionarse con cotas mayores, aunque se quedó en amago. Después de certificar hace ya varias jornadas que el play off quedaba fuera de su alcance, el conjunto de Iván Ania afronta este domingo ante el Huesca en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (21.00 horas) su última función del curso, una cita con escasa carga competitiva, pero con el deseo compartido de despedirse dejando un buen sabor de boca.

Porque, aunque nadie se juega ya nada en términos clasificatorios -y los oscenses, además, comparecen con el descenso consumado-, todavía quedan pequeños alicientes sobre la mesa. El principal, el económico. No es lo mismo cerrar la temporada en la novena posición, la más alta a la que aún puede aspirar el cuadro cordobés, que hacerlo en la duodécima, el peor escenario posible... Y es que entre ambos extremos existe una diferencia cercana a los 350.000 euros en el reparto final de ingresos. Motivo suficiente para mantener la tensión en un encuentro que pondrá punto y final al segundo curso consecutivo de los blanquiverdes en el fútbol profesional.

Tiempos de agitación

Más allá de los tres puntos, el choque ante el club altoaragonés supone también el preludio de un verano que promete movimientos en los despachos de El Arcángel. La planificación del proyecto 2026-2027 lleva semanas en marcha y la sensación dentro de la entidad es clara: toca construir una plantilla capaz de consolidarse definitivamente como aspirante al ascenso.

De hecho, será una tarde-noche cargada de despedidas. Varios futbolistas afrontarán sus últimos minutos como blanquiverdes antes de finalizar contrato, mientras otros regresarán a sus clubes de origen tras concluir sus respectivas cesiones. El encuentro, por tanto, servirá también para cerrar etapas antes de que el mercado estival marque el ritmo de la actualidad cordobesista.

Carracedo, junto a Iker Álvarez y el canterano Ángel Rodríguez en un entrenamiento de esta semana. / MANUEL MURILLO

Enfrente estará un Huesca ya condenado al descenso, aunque decidido a cerrar el curso con una última alegría. El conjunto dirigido por José Luis Oltra comparecerá en Córdoba apenas unos días después de confirmar matemáticamente su caída a Primera Federación tras la derrota sufrida en El Alcoraz frente al Castellón.

La visita tendrá además un componente emocional evidente. El técnico valenciano regresará una vez más al estadio en el que vivió una de las etapas más recordadas de su trayectoria profesional. Precisamente este año se cumple una década desde que condujo al Córdoba CF a disputar su último play off de ascenso a Primera División, un recuerdo que inevitablemente acompañará su regreso al coliseo ribereño.

Eso sí, Oltra ya ha advertido que, pese a no jugarse nada, su equipo afrontará el duelo con la máxima seriedad. «Ha sido una semana que hemos preparado como si nos fuera la vida en el partido del domingo», comentaba precisamente el levantino, que llegará condicionado por varias ausencias, como las de Jorge Pulido, sancionado, y Óscar Sielva, lesionado, además de las bajas ya conocidas de Aznar y Toni Abad.

Con la defensa en cuadro

Pero si el Huesca llega mermado, la situación del Córdoba CF en la retaguardia resulta todavía más singular. Iván Ania afrontará la última jornada sin ninguno de los cuatro centrales específicos de la primera plantilla. Las lesiones de Franck Fomeyem, Rubén Alves y Xavi Sintes, unidas a la sanción de Álex Martín, han dejado completamente vacía la posición.

El técnico asturiano volverá a recurrir a soluciones de emergencia, como ya avanzó en la previa. Todo apunta a que Juan María Alcedo e Isma Ruiz, ya utilizados en esa demarcación durante la visita a Ipurúa, repetirán como pareja improvisada en el eje defensivo. También aguardan en la recámara los canteranos Dani García y Ángel Rodríguez, que podrían debutar.

Por delante, el desplazamiento del propio Isma Ruiz a la zaga abre la puerta a una mayor participación de Theo Zidane, candidato a acompañar a Dani Requena en la medular, en detrimento de un Pedro Ortiz que incluso sin material en juego parece un escalón por detrás del mediocampista francés. En los costados aparecerán Christian Carracedo, de vuelta tras sanción, y Kevin Medina, mientras que Sergi Guardiola, en su último partido en el club, quedará a cargo de la mediapunta.

Cerrará el once Adrián Fuentes, pichichi blanquiverde este curso con 14 dianas -más tres asistencias-, y que promete ser uno de los nombres propios del verano en clave de mercado de fichajes.

Será, en definitiva, una noche para cerrar balances. Para echar la vista atrás, evaluar aciertos y errores y comenzar a mirar hacia una campaña en la que el Córdoba CF pretende dar un paso más. Antes, eso sí, queda una última función en El Arcángel.