José Luis Oltra, entrenador del Huesca, y su aviso al Córdoba CF: “Nos hemos preparado como si nos fuera la vida el domingo”

«Estos partidos se afrontan desde la profesionalidad». Con esa reflexión abrió José Luis Oltra su comparecencia previa al encuentro que enfrentará este domingo (21.00 horas) al Huesca y al Córdoba CF en El Arcángel. Un escenario cargado de recuerdos para el técnico valenciano, que hace ahora una década dirigía al conjunto blanquiverde en la histórica temporada que desembocó en el último play off de ascenso a Primera División disputado por la entidad cordobesista, allá por el curso 2015-2016.

Muy diferente es, sin embargo, el contexto que rodea ahora al preparador levantino. Llegado al banquillo oscense el pasado mes de marzo para tratar de reconducir una situación comprometida, Oltra no ha podido evitar finalmente el descenso del cuadro altoaragonés a Primera Federación, que se consumó matemáticamente justo hace una jornada: «Nuestra obligación es competir, es nuestra profesión. Defender un escudo, una imagen, no es lo mismo quedar en una posición que en otra. Hasta el último día tenemos que cumplir con nuestra obligación», avanzó.

Su idea, ganar pese a todo

Un duelo que, si bien no tendrá incidencia real en lo clasificatorio -o al menos, en lo relativo a los objetivos-, sí afirmó el ex califal que el trabajo preparatorio ha sido el mismo: «Ha sido una semana que hemos preparado como si nos fuera la vida en el partido del domingo y no lo entiendo de otra manera. He preparado de la mejor manera y ahora hay que hacer las cosas bien, intentar ganar, acabar con una buena sensación, una buena imagen, lo más arriba posible y a eso vamos», insistió.

«Es un partido en el que estamos obligados a competir, queremos competir y queremos ganar y por tanto el planteamiento y el once inicial va a ser como he hecho siempre. No va a ser un equipo totalmente diferente a lo que hemos visto en las últimas jornadas, más allá de los cambios obligatorios y de alguna decisión técnica. Dado lo que tenemos, cómo lo tenemos y el rival que tenemos enfrente, con el plan de partido, elegiré», apostilló, avanzando un esquema con algún movimiento.