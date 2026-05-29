Iván Ania, entre la ambición y el mercado en el Córdoba CF: «Estaba convencido de que era el año de poder aspirar al 'play off'»

La última estación de la temporada. El Córdoba CF de Iván Ania descuenta las horas para dar por zanjada su andadura en el curso 2025-2026 en la Liga Hypermotion, que tocará su fin este domingo frente al Huesca en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, a partir de las 21.00 horas. Una cita de cara a la que el preparador asturiano, ya sin mucho aliciente clasificatorio -pero sí económico-, lo tiene claro: después de dos derrotas consecutivas, quiere despedir el campeonato -agridulce por su desenlace, ante los propósitos truncados- con buenas sensaciones. «Cuando acaba una Liga estás donde te mereces. Esa dinámica tan negativa nos lastró un objetivo superior. Si en vez de un punto hubieran sido cuatro o cinco, el domingo todavía tendríamos opción de aspirar a algo. Estaba convencido de que era el año de poder aspirar a hacer un play off, así lo transmití. Hubo momentos en los que estábamos cerca del ascenso directo, incluso. Quizás, con ese mensaje metí una presión extra, le doy muchas vueltas», admitió.

El Córdoba CF, atractivo en el mercado

En estas fechas, no obstante, y con el mercado estival de fichajes a la vuelta de la esquina, el foco se posa lógicamente más sobre lo que ocurrirá la próxima campaña que en los últimos coletazos de la presente. Una circunstancia, acompañada de un batiburrillo de nombres y rumores en estas fechas, sobre la que el asturiano cerró filas. «Entiendo que todos esos rumores son gracias a que el equipo ha rendido a buen nivel. Es normal que suenen algunos de nuestros jugadores para otros equipos, incluso para superior categoría. Muestra que las cosas se están haciendo bien. No solo el jugador, colectivamente hemos sido un equipo atractivo, que ha llamado la atención. A partir de ahí, cada uno tiene su situación contractual, no sé lo que pasará en el futuro», indicó.

Es más, también tuvo tiempo para repasar de nuevo su situación personal, tras aparecer en el radar de varios equipos del fútbol profesional que buscan nuevo director de orquesta. Situación ante la que repitió discurso: tiene contrato y descarta cualquier movimiento más allá del mismo. «Respondo lo mismo que la semana pasada, se sabe mi situación contractual. No tengo nada más que decir. La situación es clara, tengo un año más de contrato», zanjó.

Un rival ya descendido

En lo estrictamente deportivo, pocos alicientes más allá que el mero orgullo clasificatorio restan para el combinado califal, que después de caer ante el Albacete y semana atrás repetir tropiezo en Éibar, su idea es ahora dar carpetazo a la temporada desde la posición más elevada posible. Con sus consecuentes añadidos económicos… «Hemos mejorado la temporada pasada. Hicimos 55 puntos, este año hacemos mínimo 60. El año pasado vivimos una situación parecida ante el Albacete, que si ganábamos subíamos tres o cuatro puestos, pero empatamos. Queremos ser novenos, acabar con 63 puntos, con buenas sensaciones e irnos de vacaciones con la tranquilidad de haber hecho una buena temporada», señaló.

Desde la otra trinchera comparecerá un Huesca descendido matemáticamente desde la pasada jornada. El combinado oscense, dirigido por el ex blanquiverde José Luis Oltra, llegará a El Arcángel sin nada en juego y, a juicio de Iván Ania, con la idea de al menos despedirse de la categoría con un último triunfo. «La imagen, el competir... Van a venir con la misma intención: ganar el partido. Para ellos no ha sido una semana fácil. Para nosotros, tampoco, venimos de una derrota. Estamos los dos en una circunstancia similar, con los objetivos más o menos cumplidos, pero siempre hay que competir. Siempre hay un escudo que defender, una imagen que mantener», aseguró.

«No tenemos ninguno disponible de los cuatro centrales, habrá que reconvertir como ya hicimos el otro día en Éibar», indicó. «Nos queda un entrenamiento, el del sábado. En el viaje a Éibar estuvieron Ángel Rodríguez y Dani García, que cualquiera puede actuar como central. En la convocatoria, veremos quién está disponible, veremos si podemos recuperar a un par de lesionados, que ya a falta de alguna prueba, a lo mejor se puede disponer de ellos. Así haremos la convocatoria», aseveró.

Iván Ania, en el centro de la imagen, junto a su cuerpo técnico. / A.J. González

Entre el pasado y el futuro

Acabó haciendo balance de una segunda campaña consecutiva en el fútbol profesional que ha dado para mucho. Desde pelear por la zona noble durante diversos tramos, incluso ver de cerca los puestos de ascenso directo, a dos rachas históricas -una negativa, otra positiva- y terminar el ejercicio instalado en tierra de nadie… «Mirar atrás nos debe hacer valorar lo conseguido estos dos años. La temporada pasada nos salvamos con mucho margen. Este año, cuando empezamos la mala racha, fuimos a Almería con 41 puntos. Ahora mismo, el Leganés tiene 40, que es el que marca la permanencia. No estaríamos ni en descenso. Unas 16 jornadas atrás y estábamos más o menos salvados. Hay que pensar que hace cinco años, el Córdoba CF estaba en Segunda Federación”, espetó.

Eso sí, de cara a lo venidero, su ambición es la misma: «Cuando inicia la pretemporada, siempre pienso que voy a ser campeón, entrene al equipo que entrene. Pienso que voy a ganar todos los puntos, aunque sé que es difícil. Es mi ambición. Si en agosto nos dicen que íbamos a tener 60 puntos a falta de una jornada, diría que está bien, pero pensaría que esa puntuación nos iba a dar para meternos en objetivos superiores. Este año, posiblemente, va a ser de los play off más caros de la historia», finalizó.