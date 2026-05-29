El Córdoba CF, José Luis Oltra y El Arcángel, una década después: el gran reencuentro de los protagonistas del último 'play off'

Los caminos del fútbol tienen una extraña facilidad para reencontrar historias. Y el cierre de la temporada 2025-2026 en El Arcángel ha querido recuperar una de ellas. El duelo que este domingo medirá al Córdoba CF y al Huesca (21.00 horas) reunirá de nuevo a José Luis Oltra con el club al que dirigió hace exactamente diez años en la que continúa siendo la última aventura blanquiverde en una fase de ascenso a Primera División.

Será, eso sí, un reencuentro desprovisto de tensión en el sentido estrictamente competitivo. El conjunto cordobesista, ahora liderado por Iván Ania, aterriza en la última jornada sin opciones de alcanzar el play off desde hace un par de semanas, mientras que el cuadro oscense comparecerá en territorio califal con el descenso a Primera Federación ya consumado. Dos realidades distintas que, sin embargo, convergen alrededor de una figura que forma parte de uno de los capítulos más recordados de la historia reciente del cordobesismo, entonces bajo la batuta del preparador valenciano.

Diez años después del último 'play off'

Si existe un precedente comparable al escenario actual del Córdoba CF, ese es precisamente el de la temporada 2015-2016. Entonces, recién descendido de Primera División tras una efímera estancia en la élite, el club apostó por José Luis Oltra para liderar un proyecto construido con el objetivo de regresar cuanto antes al máximo nivel del fútbol español.

El técnico levantino tomó el relevo después de un ejercicio traumático en Primera, en el que pasaron por el banquillo Albert Ferrer, Miroslav Djukić y José Antonio Romero. La misión entonces era clara: reconstruir al equipo y volver a situarlo entre los aspirantes al ascenso, principalmente el directo.

Y durante buena parte del campeonato lo consiguió. Aquel Córdoba CF fue uno de los grandes protagonistas de la categoría. De hecho, llegó a pasar 34 jornadas dentro de las seis primeras posiciones, ocupó plazas de ascenso directo durante quince semanas e incluso lideró la clasificación en cinco ocasiones. La irrupción en la zona noble se produjo en la séptima jornada y no abandonó esos puestos privilegiados hasta la recta final del campeonato, concretamente en la jornada 33 de dicha Liga.

El impulso, sin embargo, comenzó a diluirse en el último tercio. Los blanquiverdes perdieron buena parte de sus opciones de promoción directa, aunque consiguieron rehacerse para asegurar una plaza en el play off a falta de tan solo tres citas de la agenda regular. Allí terminó el recorrido, no obstante. El Girona -que el próximo curso volverá a El Arcángel tras su descenso- frustró el sueño cordobesista en la primera eliminatoria y puso fin a una campaña que, pese al desenlace, continúa siendo la más cercana a la élite hasta la fecha, más allá de aquel fugaz año en Primera División.

Xisco Jiménez celebra uno de sus dos goles en la ida del 'play off' ante el Girona. / córdoba

Relevado por Carrión

Más allá, la eliminación en la fase de ascenso no provocó cambios inmediatos. Oltra continuó al frente del proyecto durante la temporada siguiente, aunque la historia acabaría tomando otro rumbo.

El Córdoba CF arrancó la campaña 2016-2017 lejos de las expectativas generadas y una prolongada racha de nueve jornadas sin conocer la victoria terminó por sentenciar la etapa del valenciano. Tras sumar únicamente cinco de los últimos 27 puntos posibles, fue relevado en la jornada 16 por Luis Miguel Carrión.

Aquella salida puso fin a su etapa en El Arcángel, aunque no a una trayectoria que posteriormente le llevó por clubes como Granada, Tenerife, Racing de Santander, Fuenlabrada, AEK Larnaca, Eldense o ahora el propio Huesca.

Un puñado de antecedentes

Desde su marcha, José Luis Oltra se ha cruzado en varias ocasiones con el Córdoba CF desde el banquillo rival. En total, cinco enfrentamientos que arrojan un balance equilibrado de dos victorias, dos empates y una derrota.

El más reciente tuvo lugar la pasada temporada, en el Nuevo Pepico Amat cuando dirigía al Eldense (1-1). Una experiencia que, como la que hoy cursa en El Alcoraz, no pudo terminar con la salvación en el bolsillo.