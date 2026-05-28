Actualidad blanquiverde
El motivo por el que el último partido del Córdoba CF vale medio millón de euros
Ganar al Huesca para conservar el noveno puesto supone una inyección de LaLiga por los derechos de TV más sustanciosa que la que supuso el 14º puesto de la pasada temporada
Es indudable que la jornada final del campeonato no despertará un entusiasmo desmedido entre los seguidores del Córdoba CF. Tras los tropiezos finales frente al Albacete en El Arcángel y en Eibar, el lejanísimo sueño de disputar las eliminatorias de ascenso se desvaneció por completo. A raíz de esto, el grueso de la masa social cordobesista se enfoca ya en el horizonte del curso 2026-27, ansiando novedades sobre las futuras incorporaciones, el capítulo de continuidades o los precios de los nuevos carnés de socio; informaciones que se irán desvelando a cuentagotas a lo largo del periodo estival, comenzando desde este mismo lunes.
Haciendo números en El Arcángel
Pese a todo, este último compromiso liguero pendiente encierra una trascendencia absoluta para la planificación del club. La cúpula directiva instalada en las oficinas de El Arcángel vigila con lupa el puesto definitivo en el que concluirá el equipo la competición. Esta preocupación está más que justificada, dado que la posición que se consiga en la tabla de posiciones altera sustancialmente el volumen de las transferencias financieras a recibir por parte de LaLiga.
El marco regulador de este reparto proviene del Real Decreto-ley 5/2015, norma que rige la explotación colectiva de las emisiones televisivas en el balompié profesional. Dentro de la Segunda División, un 70% de esa bolsa global se reparte de forma equitativa (lo que garantiza un suelo fijo de aproximadamente 4,5 millones para cada club del campeonato de plata). El 30% restante se desglosa equitativamente en dos factores: un 15% ligado estrictamente a los méritos sobre el césped (la plaza definitiva obtenida en la clasificación) y otro 15% que evalúa la repercusión comunitaria, midiendo variables como la recaudación en taquilla, los abonados registrados, las interacciones y los índices de audiencia de televisión. Conviene resaltar que, al contrario de lo que sucede en la máxima categoría —donde el cómputo promedia las cinco temporadas previas—, en LaLiga Hypermotion únicamente puntúa el rendimiento de la campaña inmediatamente anterior.
Así, LaLiga estableció una tabla de reparto porcentual para los 22 integrantes de Segunda, con la que se reparten ese 15% por méritos deportivos. El primero percibe un 15,45%, el segundo un 13,64%, el tercero, un 11,82% y, así hasta el último, que ingresa un 0,23% de ese 15% del total. Así, el líder se llevaría sólo en este concepto más de 3,3 millones de euros, mientras que el colista se quedaría en apenas 50.000 euros.
Casi 500.000 euros de un año a otro
Tomando como referencia el ejercicio precedente, el Córdoba CF ingresó un total de 5,94 millones de euros según los balances oficiales emitidos por LaLiga al concluir el año 2025. Descontando los 4,5 millones comunes a todos los participantes, la directiva cordobesa obtuvo algo menos de un millón y medio de euros mediante las variables citadas (rendimiento deportivo sumado al impacto social). El monto global restante (cerca de 42 millones) se distribuye al 50% entre las dos variables del 15% mencionadas (21 millones destinados a cada apartado). De ese modo, al concluir el Córdoba CF en la decimocuarta posición la campaña anterior, la entidad blanquiverde percibió algo menos de medio millón de euros, equivalentes al 2,05% de esa porción.
Bajo este sistema de cálculo, si el Córdoba CF lograse mantener la novena plaza, su asignación sería del 3,86%; mientras que si finalizase en el 12º lugar, el beneficio bajaría hasta el 2,50%. Esto implica que, si lograse amarrar la novena plaza en esta temporada 2025-26, la recompensa económica ligada exclusivamente a la posición clasificatoria llegaría al entorno de los 850.000 euros, mientras que si cayera al 12º puesto se quedaría en algo más de 500.000 euros.
Por lo tanto, sí que el Córdoba CF se juega algo en la última jornada. Por comparar, la pasada campaña, al terminar en el puesto 14, la entidad blanquiverde se llevó apenas el 2,04% de ese apartado de los derechos de TV, lo que suponía algo más de 400.000 euros. Por lo tanto, en caso de que el actual Córdoba consiga amarrar esa novena plaza, el beneficio para la entidad blanquiverde de la 2024-25 a la 2025-26 supone casi medio millón de euros de diferencia. Puede parecer pecaba minuta, pero por poner en contexto, supone la financiación del 50% de la cantera blanquiverde la próxima temporada, que recientemente Monterrubio tasó en un millón de euros por temporada.
Probablemente este botín financiero suponga un aliciente relativamente menor para el seguidor del Córdoba CF que acude al estadio, pero en la zona noble de El Arcángel se considera una prioridad absoluta para encarar el diseño de la plantilla 2026-27 con un colchón presupuestario más holgado.
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