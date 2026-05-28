El Córdoba CF y su última ocasión para blanquear la aportación del filial

El Córdoba CF cierra la temporada 2025-26, este domingo, a las 21.00 horas, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, frente al Huesca, un rival que al igual que el cordobesista nada se juega, pues ya está descendido a Primera Federación.

Por lo tanto, el encuentro apenas se presenta como una ocasión para ser testigo de diferentes anécdotas que se pueden dar, como la del regreso de José Luis Oltra a El Arcángel o recordar el ascenso logrado por el conjunto blanquiverde, hace ahora 19 años, frente al Huesca, precisamente.

Bajas e intrascendencia: filial

También dará para comprobar si Iván Ania tira del filial. El técnico blanquiverde tiene a la defensa en cuadro. Trilli, Albarrán, Fomeyem, Xavi Sintes, Rubén Alves y Álex Martín apuntan a que no estarán disponibles para Iván Ania para el intrascendente encuentro frente al equipo altoaragonés, por lo que apenas Alcedo y Vilarrasa podrían formar parte de una zaga que, en todo caso, será completamente novedosa. Quizá Isma Ruiz pueda jugar en el eje de la zaga, pero en todo caso Iván Ania tendrá que tirar, obligatoriamente, del filial.

Isma Ruiz, durante el entrenamiento de este jueves del Córdoba CF en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Un camino prácticamente novedoso para el asturiano, que se ha resistido a utilizar en Liga a jugadores del segundo equipo blanquiverde desde su llegada al banquillo del Córdoba CF. De hecho, en ocasiones ha señalado que podía ser más “un castigo” que un premio hacer participar a algún jugador del equipo asimilado debido a que el resultado del encuentro en cuestión era contrario. Pero en escenarios mucho más favorables tampoco ha tirado de los más jóvenes, que sólo han sido utilizados para cerrar convocatorias y sin llegar a vestirse de corto.

Dos estrenos en dos temporadas

De hecho, la llegada de Iván Ania al banquillo del Córdoba CF ha coincidido con la fase en la que menos jugadores del filial se han utilizado en las dos últimas décadas. Al menos, en lo que a fútbol profesional se refiere. En la actual campaña, Iván Ania sólo hizo debutar a Marcelo Timorán, mientras que en la campaña anterior, al del regreso a Segunda División, sólo hubo una novedad en toda la temporada desde el equipo asimilado, Ntji Tounkara, cedido en esta campaña al Atlético Sanluqueño, primero, y al Alcorcón, después.

Iván Ania, durante la sesión de este jueves en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Sí se estrenaron jugadores del filial en la campaña del ascenso a Segunda, cuando con el objetivo logrado -en muchas ocasiones- Iván Ania hizo debutar en la 2023-24 a Álex López, Óscar Jiménez, Vázquez, Paco Fernández y Álvaro Vázquez.

Pero saltando de nuevo al fútbol profesional, en la 2018-19 se estrenaron en el Córdoba CF desde el filial Alberto González, Antonio Moyano y Chuma. Una temporada antes, en la 2017-18, y pese a los problemas clasificatorios, debutaron Álvaro Aguado y Soler, mientras que en la 2016-17, cuando ya empezaron los problemas en el Córdoba CF para mantener la categoría -se destituyó, precisamente, a José Luis Oltra-, debutaron Javi Galán, Monterde, Mena, Quiles, Jordi Ortega y Sebas Moyano.

En Primera División debutaron más

La temporada en la que se disputó el último play off de ascenso a Primera por parte del Córdoba CF, José Luis Oltra hizo debutar a Moha Traoré y Abel Moreno, mientras que en Primera División, en la 2014-15, se estrenaron Fran Serrano, Bijimine y Sergio García. En otra temporada importante, la 2013-14, en la que se logró el ascenso a Primera División, debutaron en el profesionalismo Mendi, Dani Espejo, Rafa Gálvez y Juan Guerra, mientras que un año antes lo hicieron Manu Miquel, Javi Cabezas y Fran Cruz. En la 2011-12, campaña en la que también se disputó play off de ascenso a Primera (el primero en la historia del Córdoba CF), se estrenaron Javi López e Ismael, mientras que en la 2010-11 y la 2009-10, ambas temporadas con Lucas Alcaraz en el banquillo, se estrenaron Fernández, Javi Hervás, Mane, Coca, Fede Vico, Fuentes, Pascual y Toni Seoane.

Finalmente, en las dos temporadas iniciales en el fútbol profesional tras el ascenso ante el Huesca, último rival liguero del Córdoba CF en esta campaña, sólo se estrenó en el primer equipo Javi Pérez, aunque hay que reseñar que en aquellas plantillas había hombres como Rubén Párraga, Pepe Díaz, Javi Flores, Fernando López o Gaspar Gálvez, entre otros, que mantenían la identidad cordobesa en el plantel.

Por lo tanto, en las dos últimas campañas, ambas en el fútbol profesional, se puede señalar que han sido las menos productivas, con diferencia, del filial cordobesista de cara al primer plantel si se tienen en cuenta los últimos 20 años de competición. Ahora, en la última jornada de Liga, el Córdoba CF puede blanquear ligeramente esa estadística.