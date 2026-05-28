55 años del segundo ascenso del Córdoba CF a Primera División: un equipo con métodos pioneros en el fútbol

El Córdoba CF cerrará la temporada 2025-26 el próximo domingo, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, con un encuentro frente a la descendida SD Huesca (21.00 horas) con el que se despedirá el conjunto blanquiverde de su afición hasta mediados del mes de agosto, cuando está previsto que arranque la temporada 2026-27.

Aunque en esta segunda campaña en Segunda no pudo el conjunto de Iván Ania disputar un puesto en los play off de ascenso a Primera División, lo cierto es que el segundo año consecutivo en el fútbol profesional ha servido para seguir afianzando al Córdoba CF entre los mejores del panorama futbolístico nacional.

31 de mayo de 1971

Además, este domingo, junto a la despedida de la temporada y la recuperación de la estabilidad en el fútbol profesional, el Córdoba CF celebrará el 55 aniversario de su segundo ascenso a Primera División. Precisamente el 31 de mayo de 1971, el conjunto blanquiverde, dirigido entonces por José Juncosa –técnico que logró el primer ascenso en la historia del Córdoba CF, a Segunda, en 1956-, consiguió recuperar la máxima categoría, perdida tres años antes tras la década dorada blanquiverde, la de los años 60 del siglo pasado.

Ángel Torres (6), capitán del Córdoba CF, entra a cabecear un balón al área del Hércules, en El Arcángel, el 31 de mayo de 1971. / Ricardo

La ampliación a 18 equipos de la máxima categoría beneficiaba a un Córdoba CF que finalizó cuarto clasificado en Segunda. Betis, Burgos y Deportivo de La Coruña promocionaron a Primera junto al club blanquiverde. En una Segunda con 20 equipos, el Córdoba CF ganó 17 encuentros, empató 11 y perdió 10, anotando 50 goles y encajando 30 para llegar hasta los 45 puntos. Rafael Campanero presidía la entidad blanquiverde tras tomar el relevo a Rafael Morón, dando su particular toque a la gestión de aquel club: para hacerse una idea, de los 19 jugadores que utilizó José Juncosa en las 38 jornadas de Liga, 11 eran de la tierra: Juan Verdugo, Rivera, Rodri, Ángel Torres, López Prieto, Manolín Cuesta, Cruz Carrascosa, Cepas, Escalante, Paco Varo, Carmelo Salas, sin olvidar a dos cordobeses “asimilados”, Diego Moreno y Crispi.

Preparación física de la Universidad Laboral

Aquel Córdoba CF a las órdenes de José Juncosa se convirtió, también, en un equipo pionero en algunos de los métodos que entonces eran más que novedosos y que hoy se aceptan sin extrañeza. El club blanquiverde y su cuerpo técnico impusieron un plan de entrenamiento físico específico, desarrollado en el Gabinete de Investigación Pedagógica de Educación Física de la Universidad Laboral (Gipef), dirigido entonces por José Luis Fernández Martínez y por el doctor Segundo Alonso Lobo. Ningún equipo en aquellos entonces celebraba sesiones dobles, salvo el Córdoba CF, que intentó transformar en atletas a sus jugadores y se notó en el campo.

Varios jugadores del Córdoba CF de aquella 1970-71, concentrados en Andújar, en los días previos a su encuentro frente al Hércules. / Ricardo

“Y se hizo el cesto”, tituló Leafar en CÓRDOBA el 1 de junio, tras ganar el conjunto blanquiverde en El Arcángel al Hércules de Alicante (2-1) en la penúltima jornada de Liga. En la última, el Córdoba CF visitó Castalia, en donde perdió cuando ya nada se jugaba. Los goles de Manolín Cuesta y Rivera en esa penúltima jornada llevaron definitivamente al Córdoba CF a Primera en un duelo en el que Juncosa sacó de inicio a Molina, López Prieto, Mingorance, Verdugo, Rodri, Toirres, Rojas, Manolín Cuesta, Cruz Carrascosa, Rivera y Totó. Ese fue el último encuentro oficial de Juan Verdugo en El Arcángel con la elástica blanquiverde, ya que al finalizar la temporada se convirtió en jugador del Real Madrid. Crispi se marchó al Oviedo, aunque aquel duelo ante el Hércules no pudo jugarlo ya que se lesionó unos días antes en un encuentro con la selección olímpica frente a Turquía. También fue el encuentro de despedida en El Arcángel de José Luis Navarro del Valle, el futbolista con mayor número de partidos en la historia del Córdoba CF y único que vistió en tres categorías diferentes la elástica blanquiverde: Tercera, Segunda y Primera División.

10.000 cordobeses en la calle

Los tiempos son otros. Como aún había que jugar la jornada final, los festejos por el ascenso se pospusieron una semana, hasta el 7 de junio, por lo que una caravana de más de 500 coches recibió a la expedición blanquiverde que llegó a la ciudad una semana después, procedente de Castellón. Según el CÓRDOBA de la época, unas 10.000 personas aclamaron a los jugadores por el ascenso. Esa expedición cordobesista, antes de llegar a Córdoba, se detuvo en Andújar, en donde se incorporó Campanero y cerca ya de la capital se creó una fila de vehículos que ocupó 10 kilómetros. En la caseta municipal, ubicada en el Paseo de la Victoria, se hizo la recepción presidida por el alcalde, Antonio Alarcón y, posteriormente, se hizo una salve de acció de gracias en la iglesia de San Juan y Todos los Santos (Trinidad).

Rafael Campanero, presidente, y Ángel Torres, capitán, en las celebración del ascenso a Primera, en junio de 1971. / Ricardo

Con alguna jornada de antelación, aquel Córdoba CF descendió en la temporada siguiente, 1971-72, a Segunda División, ya que estuvo en puestos de descenso prácticamente durante toda la temporada. Pero aquella campaña 1970-71 sirvió también, además de para el ascenso, para que Manolín Cuesta, con 16 goles, igualara en el pichichi de la categoría junto a otra gloria futbolística nacional emergente por aquellos entonces: Santillana.

Este domingo, en El Arcángel se cumplirán 55 años exactos de un máximo hito en la historia del Córdoba CF, un segundo ascenso a Primera, celebración por la que hubo que esperar otros 42 años y un largo deambular por desierto para volver a experimentarla: hasta el 22 de junio del 2014 Córdoba y el Córdoba CF no supieron lo que se sentía ante un logro deportivo semejante. De ahí que los cordobeses que se echaron a la calle se multiplicaran por 20. Ahora, el actual Córdoba CF sueña con regresar a Primera División. El proyecto de la 2026-27 apuntará de nuevo a conseguir que Córdoba se eche a la calle dentro de un año.