Víctor Sánchez, jugador del Córdoba CF cedido en el Marbella: "Me veo capacitado, sé que al míster le voy a dar motivos para quedarme"

Del estrés de un mercado invernal resuelto prácticamente sobre la bocina a curtirse entre la exigencia y la presión de una permanencia imposible en el Marbella. Así ha transitado los últimos meses Víctor Sánchez, joven delantero sevillano fichado por el Córdoba CF en una operación relámpago y cedido de inmediato al conjunto costasoleño para continuar creciendo en Primera RFEF desde febrero. Allí, pese al descenso, dejó destellos de su potencial y reforzó una convicción que no esconde de cara al verano: pelear por quedarse en El Arcángel. Porque, aunque todavía ni siquiera ha vestido la blanquiverde sobre el césped cordobesista, sí tiene claro cuál es su objetivo. «Me veo capacitado, sé que al míster le voy a dar motivos para quedarme», asegura el atacante, que también afirma querer «ayudar» al club a llegar a la élite.

-Ha sido una segunda vuelta de Liga dura en el Marbella, pero imagino que de mucho aprendizaje pese al descenso.

-Sí, ha sido una segunda vuelta dura. Para ellos ha sido duro todo el año. Yo llegué en febrero y a mí me tocó vivir la segunda vuelta, pero es verdad que ha sido una temporada complicada para el Marbella. No se cumplió el objetivo, que era salvarse, y, aparte, durante el año hubo algunas circunstancias internas que complicaron aún más el día a día, de las que no puedo decir mucho. Son cosas que pasan en el fútbol. Todos los equipos tienen alguna vez un mal año deportivamente. Es un club que esta temporada, por plantilla, para mí tenía un verdadero equipazo y un grupo súper sano. Después, había cosas que nosotros no controlábamos y eso ha sido lo que más nos ha costado para tirar hacia adelante. De todo se aprende y, la verdad, estoy muy contento con la experiencia en el Marbella.

-Firmó con el Córdoba CF procedente del Móstoles, tras brillar en Tercera RFEF, para posteriormente recalar en el conjunto malagueño en Primera RFEF. ¿Cómo ha vivido el salto de categoría?

-En realidad, no es que lo haya notado mucho. Es verdad que tanto la calidad de los futbolistas como la intensidad, obviamente, ya son superiores a Tercera RFEF. La gente en estas categorías falla menos pases, es mucho más precisa y más ordenada. La intensidad del juego es mucho más alta. Pero no es que haya notado una grandísima diferencia. Lo he hablado muchas veces con mi familia y les digo: «He jugado con futbolistas en el Móstoles que podían jugar perfectamente en Primera RFEF». Yo me he seguido sintiendo cómodo. Sí que es verdad que te encuentras ya defensas con mucha experiencia y que, bueno, son más inteligentes a la hora de cuerpear, de ir a duelos contigo; son más listos, pero me he seguido sintiendo cómodo, sinceramente.

No he notado mucho el salto de Tercera RFEF a Primera RFEF. Yo me he seguido sintiendo cómodo.

-Como blanquiverde, fichó por temporada y media. ¿Ha tenido ya alguna conversación con la entidad?

-Ellos han estado siguiendo todos mis partidos: los que han podido, en persona, y los que no, por televisión. Han estado siguiéndome, por lo que me ha comentado mi representante. Yo, con el Córdoba CF, directamente no he hablado nada con ellos, eso es cierto. Sé que han tenido conversaciones durante el final de temporada y que, en julio, cuando empiece la pretemporada, ya se decidirá si me quedo o no.

-Su fichaje se produjo prácticamente sobre la bocina en el mercado de fichajes invernal. De hecho, el anuncio llegó la media noche.

-Yo lo viví con mucho estrés, porque es verdad que fue toda la última tarde del último día. Cuando ellos se ponen en contacto con nosotros faltaban diez u once horas para que el mercado finalizara. Y, pues sí, fue una tarde de muchas gestiones, de muchas llamadas, de darse mucha prisa porque teníamos poco tiempo... La recuerdo con mucha ansiedad, pero también de mucha alegría, porque el trabajo de muchos años ya se veía reflejado. Pero no voy a negar que sí, fueron horas bastante estresantes.

-¿Cómo fue recibir la llamada del Córdoba CF?

-Me sorprendió por el hecho de que era el último día y de que te llamara un Segunda División del nivel del Córdoba CF... Yo soy muy joven todavía, pero he visto al Córdoba CF jugar en Primera. Que te llame un equipo que ha estado ahí y que es uno de los que optan a jugar el play off te sorprende. Significa que se están haciendo bien las cosas.

Yo ya esperaba acabar el año en Madrid. Había rechazado varios equipos de Primera RFEF y decidí quedarme en Móstoles porque estaba jugando, marcando goles e íbamos líderes. Decidí quedarme porque quería acabar el año con muchísimos goles y con un ascenso y, el año siguiente, ya pelear por un buen contrato. Pero, claro, te viene el Córdoba CF y es imposible decir que no.

Había decidido quedarme en el Móstoles. Rechacé a varios equipos de Primera RFEF, pero si te llama el Córdoba CF, no puedes decir que no.

-Fue anunciado y, acto seguido, también hacerse oficial su préstamo al propio Marbella. ¿Ha llegado a pasar por Córdoba?

-No, de hecho no (ríe). No he pasado aún por allí. Me llamaron un día y al siguiente yo ya estaba en Marbella, como dices. Todavía no he estado, pero ahora que se juega el último partido de Liga contra Huesca, intentaré ir a ver al equipo, a conocer El Arcángel, aunque yo ya jugué en él contra el filial cuando estuve en el Sevilla. Sé cómo es ese campo por dentro, que es una maravilla, impone muchísimo. Me gustaría ver el equipo y ver el ambiente.

Víctor Sánchez protege el esférico durante el Marbella-Sabadell de esta temporada. / Marbella FC

-¿Ha estado siguiendo al Córdoba CF esta temporada? ¿Cómo lo ha visto?

-Sí, sí, lo he estado siguiendo. Yo soy muy futbolero, sigo mucho fútbol. Desde que fiché, le hice un seguimiento más exhaustivo. Hicieron una primera vuelta bastante buena y sí que es verdad que en el primer tramo de la segunda vuelta no se tuvo un buen inicio. Creo que no es la temporada, a lo mejor que tanto club como plantilla hubiera soñado, porque yo sé que el Córdoba CF es un equipo con mucha exigencia y que siempre pelean por estar en lo más alto, pero bueno, no es mala temporada del todo.

-¿Se ve capacitado para convencer a Iván Ania de que puede tener un sitio con el equipo blanquiverde en Segunda División?

-Sí, claro que sí, por supuesto. Yo soy un futbolista que no para de correr, que presiona a muerte, que está capacitado para jugar los 90 minutos todos los partidos. Yo siempre voy a estar disponible para el míster. dentro de área es el sitio del campo donde más cómodo me siento, me encanta celebrar goles, ayudar al equipo. con trabajo y con lucha, yo sé que al míster le voy a dar motivos para quedarme este año en el Córdoba CF.

Sé que al míster le voy a dar motivos para quedarme este año en el Córdoba CF.

-En el Marbella hay dos futbolistas con pasado blanquiverde, como Luis Muñoz y Adri Castellano. ¿Le han hablado del Córdoba CF?

-Sí, sobre todo con Adrián, he hablado mucho, me llevo muy bien con él. Me ha estado comentando lo que es Córdoba CF, lo que es jugar ahí y sentirse futbolista del Córdoba CF. ya desde fuera se ve que es un privilegio, pero cuando te lo cuenta una persona que lo ha experimentado y lo ha vivido, pues más te ilusiona. Me ha dicho que allí, obviamente, tienes una responsabilidad que tienes que cumplir. Yo estoy deseando de estar en el terreno de juego, celebrar goles con la afición, darle muchísimas alegrías y de sentirme futbolista del Córdoba CF. Es algo que a cualquier persona le gustaría vivir un momento de su vida.

-Su primer tramo de campeonato, en el Móstoles, fue brillante. Anotó 18 goles en apenas 19 partidos.

-Formamos un equipo muy ofensivo allí en el Móstoles. Hicimos un equipo en el cual se jugaba mucho para adelante, se volcaba mucho sobre mi estilo de juego, que yo soy un futbolista que, bueno, soy grande, soy rápido, fuerte y la mayoría de los balones le suelo dar continuidad al equipo. Ha sido uno de esos años en los que un delantero coge el balón y le entra todo. También había dos extremos en el equipo, que por partido me daban cinco o seis balones al área, también así era mucho más fácil hacer goles (ríe). Sí que es el típico año que un delantero siempre sueña tener, espero que el año que viene sea igual o mejor.

Víctor Sánchez celebra un gol con el Marbella esta temporada. / Marbella FC

-En el Marbella, pese a la lucha continua por evitar un descenso que al final se produjo, ha podido anotar tres goles más.

-Estoy muy contento con ellos, sobre todo el primero, porque fue en el debut, ante el Cartagena en Cartagonova al cuarto de hora de partido. Fue una sensación increíble, el llegar a un equipo, debutar de titular y encima marcar. Imagínate, es algo que te sube la autoestima. Los otros goles también los recuerdo con mucho cariño. El segundo gol que metí fue en una victoria que hicimos 3-0 ante el Sevilla Atlético, cuando hacía mucho tiempo que el equipo no ganaba un partido. Sinceramente, es un equipo que para mí se merecía mucho más este año.

-Pese a llegar desde Tercera Federación, ha tenido una notable continuidad en los planes de José Cabello.

-Desde el primer día me transmitió su confianza, de que quería contar conmigo todos los partidos. Me dijo que si yo estaba bien físicamente, lo iba a jugar todo, porque venía en una dinámica muy buena a nivel individual del Móstoles y él quería seguir aprovechándola en el Marbella. Cuando un entrenador te habla claro y te da esa confianza, es muy fácil después rendir el campo. Entre él, David, el resto del club y cuerpo técnico, me han hecho darme cuenta de que con mucho trabajo, mucha humildad y mucho sacrificio, se pueden conseguir cosas bonitas.

-Para terminar, ¿algo que le gustaría añadir?

-Me gustaría decir que, pase lo que pase en esta pretemporada, yo voy a morir en los entrenamientos y en el campo de fútbol. Espero marcar muchísimos goles este año en el Córdoba CF e intentar ayudar al equipo a lograr ese objetivo que se proponga, que seguramente sea jugar en la máxima categoría de fútbol español, y ojalá que esté yo ahí para ayudar.