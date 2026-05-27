El Huesca pierde a Óscar Sielva para su último partido ante el Córdoba CF

El Huesca no podrá contar con Óscar Sielva para el último encuentro de Liga de la temporada 2025-26, en el que visitará el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel para enfrentarse al Córdoba CF, un partido intrascendente, ya que los azulgranas están descendidos a Primera RFEF y los blanquiverdes tan sólo se juegan su puesto clasificatorio final.

Lesión en el sóleo

El club del Alto Aragón anunció durante la tarde de este miércoles que Óscar Sielva "sufre una lesión en el músculo sóleo de su pierna izquierda de grado II. El centrocampista, que arrastraba molestias desde hace varias jornadas, se sometió a pruebas diagnósticas el pasado lunes, confirmando la dolencia", por lo que "queda descartado para el encuentro de este domingo". Su baja se une a la de Pulido, que está sancionado para la última jornada de Liga.

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Carracedo, frente a Óscar Sielva en un lance del Huesca-Córdoba CF. / LOF

Óscar Sielva ha cumplido su cuarta temporada con el club de El Alcoraz y ha sido uno de los fijos para cualquiera de los tres técnicos que ha tenido en esta temporada el Huesca: Sergi Guilló, Jon Pérez 'Bolo' y José Luis Oltra. Así, el centrocampista olotense ha sido el quinto jugador con más minutos en la plantilla oscense en esta campaña con 2.642 minutos, repartidos en 36 encuentros jugados, 29 de ellos como titular y 21 completos. De los siete goles con los que finaliza´ra la actual temporada, cinco los obtuvo desde el punto de penalti. En el encuentro de la primera vuelta entre el Huesca y el Córdoba CF, también partió en el once inicial azulgrana, completando los 90 minutos, aunque no pudo evitar la derrota ante el Córdoba CF (1-2) en El Alcoraz.