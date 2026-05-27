Los ex del Córdoba CF que sí celebraron su ascenso a Primera

El Córdoba CF dirá adiós a la temporada 2025-26 el próximo domingo, a las 21.00 horas, cuando se enfrente en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel a la SD Huesca, equipo que además de decir adiós a la campaña también se despedirá de la categoría, ya que jugará en el coliseo ribereño ya como equipo de Primera Federación.

Por su parte, el conjunto blanquiverde disputará el duelo ya pensando en la temporada 2026-27, en la que todos esperan que el objetivo -a cumplir- por parte de su equipo es el de, al menos, disputar la fase de ascenso a Primera División. Lo intentó en esta campaña el equipo dirigido por Iván Ania, pero tanto la irregularidad general como su blandura defensiva le impidió pelear, al menos, por los play off de ascenso. Pareció que sí iba a poder hacerlo, cuando tras ganar al Leganés en casa disputó aquellas dos visitas, a Ceuta y a Almería, con la opción de meterse en puestos de privilegio. Lejos de lograrlo, abrió la puerta a la tormenta: siete derrotas y un empate en las ocho jornadas siguientes tras la que alguno, incluso, llegó a mirar de reojo hacia abajo.

No hubo opción a mirar hacia la zona roja, entre otras cosas, porque ya entonces se apuntaba que la salvación sería la más barata de las últimas temporadas.

Ahora, con tres equipos ya descendidos (Zaragoza, Cultural Leonesa y el citado Huesca), tan sólo queda uno por dirimir, que saldrá del Leganés-Mirandés de la última jornada de Liga. A los jabatos sólo les vale el triunfo para mandar a los pepineros a Primera RFEF.

Estelar Andrés Martín

Por arriba, también hay dos posiciones ya resueltas, con celebraciones incluidas a Primera División, las del Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña. En el equipo verdiblanco, además, ha habido un protagonista exblanquiverde por antonomasia: Andrés Martín. El de Aguadulce ya realizó una campaña estelar en la 2024-25, cuando tras jugar 3.354 minutos de competición anotó 16 goles y dio 17 asistencias. 33 firmas de gol directas del ex del Córdoba CF que justificaron sobradamente los casi tres millones de euros que pagó el Racing de Santander al Rayo Vallecano por hacerse con sus servicios.

Andrés Martín celebra un gol para el Racing de Santander, esta temporada. / LALIGA

Pero por si fuera poco, Andrés Martín fue más protagonista aún en esta temporada, la 2025-26, ya que si en la anterior firmó su intervención en 33 goles, en la campaña que ahora termina lo hizo en 32 -faltando aún la última jornada de Liga-, anotando 23 goles y dando nueve asistencias. No es de extrañar, por lo tanto, que si el Racing pagó por él algo menos de tres millones, su valor de tasación actual, según Transfermarkt esté en más del doble, siete millones de euros, a sus 26 años. Esa última jornada de Liga dirimirá el pichichi de la categoría: Andrés Martín (23) lleva un gol menos que Sergio Arribas (24), en el Almería, y un gol más que el cordobés Chupe (22), en el Málaga. Será, además, el segundo ascenso a Primera en la carrera del de Aguadulce, que ya alcanzó la máxima categoría nacional con el Rayo Vallecano en la 2020-21, cuando entrenaba al club de La Franja Andoni Iraola, con un equipo en el que había jóvenes como el propio Andrés Martín, Fran García (21 años) o Santi Comesaña (24 años), con veteranos como Trejo (32), Álvaro García (28) o Advíncula (30).

Loureiro y Xímo Navarro, con el Dépor

Otro ex del Córdoba CF que celebra estos días su primer ascenso, en este caso a Primera División, es Miguel Loureiro. El de Cerceda llegó con 20 años al Córdoba CF en la 2017-18 para disfrutar de su primera experiencia en el fútbol profesional. Una campaña después, descendió con los blanquiverdes a Segunda B y en El Arcángel no hubo interés alguno por su continuidad. Tras un periplo en el que alternó Segunda y Segunda B, en el Lugo volvió a caer a Primera RFEF en la 2022-23, aunque su campaña en lo individual fue notable, lo que provocó que el Huesca le firmara para la 2023-24. Sus dos campañas en El Alcoraz le revalorización, sobre todo la segunda, al punto de que el club azulgrana pidió al Deportivo un millón de euros por su traspaso cuando desde Riazor se mostró interés. Finalmente, la operación parece que se hizo por unos 600.000 euros y el defensa ha sido fijo para Antonio Hidalgo en el proyecto de ascenso deportista, con más de 3.000 minutos de Liga disputados.

Ximo Navarro, en un entrenamiento del Córdoba CF, esta temporada. / Deportivo de La Coruña

Y junto a él, un veterano que hizo historia en el Córdoba CF con aquel play off de ascenso de la 2011-12, con Paco Jémez. Ximo Navarro ya subió a Segunda División con el Deportivo en la 2023-24 y, además, tuvo que superar un problema muscular en el trimestre final del 2025. Pese a la lesión y sus 35 años, el balear ha jugado casi 1.500 minutos en esta campaña, con 16 titularidades, lo que habla bien del nivel que ha podido dar, a pesar de su veteranía.

Andrés Martín, Miguel Loureiro y Ximo Navarro Son los tres ex del Córdoba CF que sí han podido celebrar esta temporada su ascenso a Primera División tras cumplir los objetivos marcados por sus clubs a principio de campaña. Ahora habrá que ver si por medio de play off -si lo disputan- también alcanzan la Primera División Carlos Puga (Málaga), Eneko Jáuregui (Málaga) o Alberto Jiménez (Castellón).