De El Arcángel a la Copa del Mundo: Fidel Escobar, el futbolista panameño que jugó en el Córdoba CF

Cuando el Córdoba CF finalice su participación en la Segunda División de la temporada 2025-26 se iniciará pocos días después el Mundial de Fútbol de 2026, a disputar en Estados Unidos, Canadá y México, por lo que será la primera ocasión en la historia de la Copa del Mundo en la que ésta se disputará en tres países diferentes simultáneamente.

Tras la última competición, disputada en Catar en el 2022, en la que Argentina, comandada por Leo Messi, se proclamó campeona al vencer en la tanda de penaltis a la Francia de Kylian Mbappé, los aficionados empezaron la cuenta atrás para la siguiente fiesta mundialista. Son 48 selecciones (26 jugadores cada una de ellas) que serán parte de la Copa del Mundo 2026 y 104 partidos, por lo que 1.248 jugadores se concentrarán poco antes del 11 de junio para intentar conseguir el preciado trofeo.

Panamá da la lista

Si el pasado lunes fue Luis de la Fuente el que dio la relación de 26 jugadores que defenderán a España en la Copa del Mundo, el martes le tocó el turno a otro español, Thomas Christiansen, que dio la lista de 26 futbolistas que defenderán a Panamá en el torneo. El seleccionador, que además de la nacionalidad española posee también la danesa (de madre española, nació en Hadsund, localidad de su padre), así como la panameña, ya que es seleccionador del país canalero desde hace seis años.

Fidel Escobar celebra con Javi Flores, hoy en la dirección deportiva del Córdoba CF, un gol con el conjunto blanquiverde. / FRANCISCO GONZALEZ

Y en esa relación de Panamá para la Copa del Mundo se encuentra un conocido del Córdoba CF y de la afición blanquiverde: Fidel Escobar. A finales del próximo mes de junio se cumplen siete años del anuncio por parte del Córdoba CF de la llegada de Fidel Escobar a El Arcángel. El central y pivote defensivo panameño, de 24 años de edad entonces, llegaba al Córdoba CF en calidad de cedido por una temporada procedente del Sporting San Miguelito de su país. El club blanquiverde se guardaba una opción de compra al finalizar la temporada 2019-20 por Escobar, que era el tercer fichaje tras las llegadas del lateral Raúl Cámara y del delantero Juanto Ortuño, anunciados unos días antes en un Córdoba CF del que era director deportivo Alfonso Serrano.

El defensor panameño era titular indiscutible con su selección, con la que en aquel momento estaba disputando la Copa de Oro de la Concacaf, torneo continental de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Periplo español iniciado en el Córdoba CF y regreso a su país

Desde que debutó con su selección en el 2015, Escobar fue creciendo como futbolista tanto a nivel de clubs como en las competiciones entre selecciones. De hecho, el Córdoba ya fichaba en aquel verano del 2019 a un futbolista mundialista, ya que el panameño había disputado el Mundial de Rusia 2018, en el que fue titular en los tres partidos -todos ellos saldados con derrotas- en la fase de grupos ante Bélgica, Inglaterra y Túnez, actuando como defensa central. Tras la cita de Rusia, Dely Valdés, conocido exfutbolista del Málaga y seleccionador nombrado en aquel momento, el fichaje del Córdoba CF se adaptó en ocasiones a jugar como pivote defensivo, aunque también actuaba habitualmente en el centro de la zaga.

Fidel Escobar, en un encuentro con el Deportivo Saprissa. / CÓRDOBA

En el Córdoba CF, Fidel Escobar no sólo fue titular, sino que fue de los hombres destacados en un conjunto blanquiverde que, en cualquier caso, decepcionó. En aquella primera campaña en Segunda División B tras el descenso, al panameño le pilló el terremoto judicial del Córdoba CF, en noviembre del 2019, y la llegada del fondo inversor de Baréin, después. A pesar de la aparente estabilidad que suponía el cambio de propietario, en febrero llegó la pandemia de coronavirus, que cazó al Córdoba CF fuera de los puestos de privilegio para ascender a Segunda.

Una vez cancelada la Liga, Fidel Escobar regresó en mayo del 2020 a Panamá y el Córdoba CF no hizo efectiva su cláusula de compra, dejándole ir, en este caso, al Alcorcón. Posteriormente, Fidel Escobar también jugó en la Cultural Leonesa cedido por el club alfarero, para volver, ya en la 2022-23, a su país, en donde se enroló en el Deportivo Saprissa, que sigue siendo su club en la actualidad.

Ahora, Panamá ha vuelto a llamar a Fidel Escobar para una cita mundialista, en este caso, la Copa del Mundo 2026, en Estados Unidos, Canadá y México. A falta de conocer la relación de seleccionados de varios países, Fidel Escobar apunta a ser el único futbolista de los 1.248 que se darán cita en la Copa del Mundo que ha vestido la camiseta del Córdoba CF en algún momento de su carrera.