El Zaragoza firma un descenso histórico y el Huesca llegará condenado ante el Córdoba CF

Con el telón prácticamente bajado sobre la temporada 2025-2026 y el Córdoba CF instalado en un tramo en el que poco importan ya las cuentas, el mapa de la próxima edición de LaLiga Hypermotion comienza a definirse a toda velocidad. Y entre ascensos, descensos y permanencias agónicas, el conjunto blanquiverde ya conoce a tres de los cuatro equipos que abandonarán la categoría de plata este verano.

El nombre que sobresale con diferencia es el del Real Zaragoza, cuya caída a Primera RFEF supone uno de los grandes terremotos del fútbol español reciente. El cuadro maño -en el que se encuentra el cordobés Sebas Moyano-, histórico habitual del deporte profesional y antiguo integrante de la élite nacional, no competía fuera de Segunda o Primera desde hacía 77 años, entonces en la 1948-1949. Ahora, tras una campaña de agonía casi permanentemente, ha consumado un descenso que llevaba meses amenazando con hacerse realidad.

No será, en cualquier caso, el único representante aragonés que abandone la categoría. También confirmó su descenso el Huesca, precisamente el último rival del equipo de Iván Ania este curso. El conjunto oscense llegará a El Arcángel el próximo domingo (21.00 horas) ya matemáticamente condenado a la categoría de bronce.

Junto a ellos también figura la Cultural y Deportiva Leonesa, cuyo regreso al fútbol profesional apenas ha durado una campaña.

El comunicado oficial emitido por el Real Zaragoza tras hacer matemático su descenso. / REAL ZARAGOZA

Mirandés y Leganés, una final por quedarse

Eso sí, todavía queda un billete pendiente hacia el descenso. Y el desenlace apunta al dramatismo absoluto.

Actualmente, esa última plaza de caída la ocupa el Mirandés, aunque el conjunto jabato llegará vivo a la última jornada tras su contundente victoria frente al Granada (3-1). Paradójicamente, los burgaleses han pasado en apenas un año de pelear por el ascenso a Primera División -incluso alcanzando la final del play off- a verse atrapados ahora en una batalla por sobrevivir en LaLiga Hypermotion.

Lo más llamativo es que siguen dependiendo de sí mismos. El destino quiso, además, que la resolución quede concentrada en un duelo directo de máxima tensión. Y es que los de Jesús Galván visitarán Butarque el próximo domingo para medirse a un Leganés, recién descendido este curso desde la élite, que se ha metido en un lío tras caer goleado ante el Cádiz.

El escenario es claro, no obstante: un empate o triunfo madrileño garantizaría la permanencia del Leganés. Sin embargo, si el Mirandés logra asaltar Butarque, ambos equipos quedarían empatados a puntos y serían los castellano-leoneses quienes saldrían beneficiados por el golaverage particular, que actualmente se encuentra nivelado.

El Dépor vuelve a la élite

Cogiendo el camino opuesto, el que también abandonará Segunda División junto al Racing de Santander este verano es el Deportivo de la Coruña, uno de los tres compañeros del acenso blanquiverde de la 2023-2024 y que, tras dos curso, rubricó con su victoria en el José Zorrilla ante el Valladolid (0-2) su ascenso directo de forma matemática, tras el también pinchazo del Almería en Gijón.

De hecho, aún se reserva el bloque de Antonio Hidalgo la opción de ser campeón esta temporada. A dos puntos se encuentra del propio cuadro cántabro, al que daría caza si éste no puntúa en su duelo en casa con el Cádiz y los gallegos logran llevarse el botín al completo de su cruce con la UD Las Palmas, que llegará a Riazor jugándose el play off.