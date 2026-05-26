LaLiga Hypermotion devora otro banquillo: el Leganés despide a Igor Oca a falta de una jornada

La trituradora de entrenadores de LaLiga Hypermotion continúa sumando víctimas incluso a las puertas del cierre de la temporada. A falta de una sola jornada para bajar el telón del campeonato regular 2025-2026, el Leganés hizo oficial este martes la destitución de Igor Oca, convertido en el decimoctavo técnico relevado en la categoría de plata durante el presente curso. Su sustituto es Carlos Martínez, técnico pacense que regresa a Butarque tras su última experiencia profesional en Arabia Saudí y que aterriza con una misión tan concreta como urgente: evitar el descenso del conjunto madrileño a Primera RFEF.

La decisión sorprende especialmente por el escasísimo margen de reacción que resta en la competición. El cuadro pepinero se jugará la permanencia este próximo domingo en casa frente al Mirandés (18.30 horas) en un duelo directo por la salvación, con Huesca, Cultural Leonesa y Zaragoza ya condenados matemáticamente semana atrás. La ecuación es sencilla y dramática al mismo tiempo: si el bloque burgalés logra llevarse los tres puntos de Butarque, el Leganés consumará un desplome histórico, pasando en apenas una temporada de Primera División a la categoría de bronce del fútbol nacional.

El regreso de Carlos Martínez a Butarque

La apuesta del club madrileño pasa ahora por un perfil de la casa. Carlos Martínez, natural de Llerena, conoce perfectamente el entorno de Butarque, donde dejó huella tanto como futbolista como posteriormente en los banquillos. En su etapa sobre el césped disputó 155 partidos oficiales y llegó a portar el brazalete de capitán en el ascenso a Segunda División de 2014.

Ya como técnico, dirigió al Leganés durante el tramo final de la campaña 2022-2023, concretamente en las últimas ocho jornadas, logrando entonces asegurar la permanencia del equipo en el fútbol profesional. Ahora regresará para afrontar un escenario todavía más delicado y sin margen de error alguno para evitar la pérdida de categoría.

Hasta 18 movimientos

La salida de Igor Oca representa, además, el segundo cese en el banquillo pepinero durante la presente temporada.

El baile de técnicos entre los rivales del Córdoba CF arrancó meses atrás con la salida de Johan Plat en el Castellón y continuó posteriormente con los relevos de Raúl Llona en la Cultural Leonesa, Asier Garitano en el Sporting, Gabi Fernández en el Zaragoza, Fran Justo en el Mirandés o Sergio Guilló en el Huesca.

La lista siguió creciendo con los cambios de Sergio Pellicer en el Málaga, Paco López en el propio Leganés, Ibai Gómez en el Andorra, Guillermo Almada en el Valladolid, Jesús Galván en el Mirandés, Luis García Tevenet también en el cuadro pucelano, el Cuco Ziganda en la Cultural Leonesa, Rubén Sellés en el Zaragoza o Sergio González en el Cádiz, entre otros movimientos.