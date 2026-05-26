José Antonio Romero, analista del Aston Villa y ex del Córdoba CF: "Es un orgullo haber logrado una segunda Europa League y llevar a Córdoba por el mundo"

«Es un orgullo haber logrado una segunda Europa League y llevar a Córdoba por el mundo». A caballo entre Birmingham y su ciudad natal, entre análisis tácticos de élite y la resaca todavía reciente del título continental conquistado con el Aston Villa, José Antonio Romero (hijo), actual analista del equipo del Villa Park, repasa un camino que empezó casi por casualidad en el Córdoba CF y que hoy le ha llevado a compartir vestuario y trabajo diario con nombres como Unai Emery o Pablo Villa en la Premier League. Ingeniero informático de formación, hijo del ex entrenador blanquiverde José Antonio Romero y especializado ahora en análisis de rivales dentro de una de las estructuras más avanzadas del fútbol europeo, el cordobés desgrana en esta entrevista su evolución profesional, el salto del fútbol español al inglés y también su etapa junto a Iván Ania, a quien no duda en señalar como el entrenador que más confianza le ha transmitido en su carrera. De hecho, más allá del agradecimiento, tampoco cierra la puerta a reencontrarse con el asturiano en un futuro: «Ojalá algún día pueda volver a trabajar con él», confiesa.

-Cordobés, con pasado en el Córdoba CF, pero actualmente analista del Aston Villa de la Premier League, con el que hace apenas una semana conquistó la Europa League. ¿Cómo se siente?

-Es un sueño. Haber logrado una segunda Europa League es un sueño hecho realidad, yo no me lo creo todavía. De poder estar ahí, de tener un título europeo, de poder vivir la Premier League... La verdad que es algo increíble. Es un orgullo haber logrado una segunda y llevar a Córdoba por el mundo, de poder representar indirectamente a mi ciudad en lo que sería Inglaterra y competición europea, que es algo que me llena muchísimo. Estoy encantado, siendo sincero.

-Forma parte del cuerpo técnico de Unai Emery, junto al también ex blanquiverde Pablo Villa. ¿Cómo es su relación con ambos?

-El cuerpo técnico está compuesto de personas totalmente integradoras, que te ayudan desde el minuto uno. Siempre con mucha amabilidad y luego, también con mucha exigencia. El día a día, aunque es duro, es muy ameno, porque estás haciendo un trabajo que a cualquiera le gustaría desarrollar, que te gusta. Me llevo genial con Pablo Villa, porque también es mi ídolo de cuando era joven, de las temporadas que estuvo aquí en el Córdoba CF. También tengo buena relación con Unai. El míster se apoya más en el cuerpo técnico principal, pero aún así siempre está para lo que necesites.

"Me llevo genial con Pablo Villa, porque también es mi ídolo de cuando era joven, de las temporadas que estuvo aquí en el Córdoba CF. También tengo buena relación con Unai Emery"

-Ya conocía lo que era trabajar en Inglaterra. En la temporada 2019-2020 estuvo en las filas del Arsenal.

-Sinceramente, fue una experiencia que para mí resultó súper enriquecedora. Era la primera vez que salía al extranjero y me sentí muy integrado en el cuerpo técnico de allí, del Arsenal. Con Javi García, con Víctor Maña, espectaculares... Sobre todo con Maña, que incluso me acogió en su casa durante una gran parte de la temporada y estuve conviviendo con su familia. Es una persona espectacular.

José Antonio Romero, junto a la Puerta de Almodóvar de Córdoba con el balón de su Europa League en el Sevilla. / lola ruiz

-No obstante, esta es su segunda Europa League, ya conquistó una con el Sevilla en 2020.

-La primera fue una experiencia también muy bonita, inolvidable por todo. También fue dura, porque pilló en plena pandemia. Entonces se redujo todo. Lo que sería la competición de Liga se redujo en varias semanas y hubo que condensar todo el trabajo en muy poco tiempo. Y la competición de la Europa League, exactamente igual. De hecho, se jugó la final, si no recuerdo mal, el 21 de agosto. Y pues eso, después comenzaba la Liga a las dos semanas de parar, aún casi que recordando la celebración. Pero fue todo increíble, muy bonito, conservo un balón de entonces (ríe).

-¿De vuelta al Aston Villa, cuál es su rol o labores actualmente?

-Ejerzo como analista. En este caso, en una especialización concreta, que sería en las áreas dentro del análisis del rival.Es una labor nueva que he empezado a desarrollar ahora porque anteriormente estaba desarrollando más análisis técnico-táctico. Aquí, en el Córdoba CF, desarrollaba todo lo que sería el análisis completo, con menos especialización porque al final era solo una persona. Aquí en el Aston Villa e Inglaterra hay especialización para todo. Especialización en balón parado, en áreas técnico-táctico del rival, de equipo propio... El análisis está infinitamente más avanzado que en España.

En Inglaterra hay especialización para todo. El análisis está infinitamente más avanzado que en España.

-Pese a todo, tiene cierta flexibilidad para ir y venir de Birmingham a Córdoba, ¿no?

-Sí, totalmente, es algo que agradezco mucho. Trabajo con un modelo híbrido de teletrabajo, por lo que me permite estar en Córdoba casi la mayor parte del tiempo, aunque otra parte considerable la paso allí, pero es siempre. Es cierto que son muchas horas de trabajo, siempre pendiente, pero puedo compartir también momentos con la familia, que es algo que no todo el mundo tiene en esto. Me permite tener esa flexibilidad y poder compartir tiempo con los míos.

-Siendo ingeniero informático de profesión, imagino que le llegó el fútbol por su padre, José Antonio Romero, que llegó a dirigir al primer equipo cordobesista hace algo más de una década.

-Pues a mí siempre me ha gustado el fútbol, lógicamente, en parte por mi padre. Decidí sacarme los títulos de entrenador con la intención de poder matar ese gusanillo, de vivir el fútbol con los niños. Nunca pensé que yo podría llegar al fútbol profesional. En mi vida se me habría pasado por la cabeza el poder llegar, aunque uno sueñe con esas cosas grandes. Menos aún haber logrado dos Europa League. Yo nunca me saqué los títulos de entrenador pensando en eso. Cuando me llegó la oportunidad, la agarré fuerte, trabajando mucho, con mucha constancia, mucho esfuerzo, mucha dedicación e intentando todos los días aprender.

José Antonio Romero, junto a la Puerta de Almódovar. / lola ruiz

-Su padre ejerce ahora como delegado de campo del Córdoba CF SAD, equipo propiedad de Carlos González.

-Está muy contento, porque al final está matando también el gusanillo. Él siempre tiene en su cabeza que quiere seguir entrenando, vinculado al fútbol... Yo estoy encantado de verlo seguir disfrutando, aunque ya sea más desde ese rol y también en otras categorías. Es un orgullo de padre.

-A lo largo de su carrera ha pasado por grandes clubes, pero todo empezó en Córdoba.

-Sí, todo empezó aquí, en Córdoba. Yo llegué al primer equipo del Córdoba CF por casualidad, porque necesitaban una persona que supiera utilizar un ordenador, supiera de fútbol... Yo estaba en categorías inferiores y tenía el nivel, en ese caso, de entrenador 2. Y entonces, Jorge Romero pasó al filial como entrenador, por lo que ese puesto quedó vacante. A Luis Carrión le hablaron de mí y fue quien dio el paso de darme la oportunidad, ahí empezó lo que sería este periplo. Estuve dos temporadas en el Córdoba CF, después ya pasé al Arsenal y de allí al Sevilla. Luego, fui al Alcorcón, en teletrabajo con el Torpedo de Moscú, colaboré con el UCAM Murcia... Al final volví a casa, volví al Córdoba CF en la 2024-2025 con Iván Ania, y en diciembre salió la oportunidad del Aston villa.

-Como dice, llegó a trabajar con Iván Ania, actual entrenador del Córdoba CF.

-Con Iván, excelente. Ha sido el entrenador que más ha confiado en mí, más visibilidad me ha dado de cara al club, reconocimiento y estoy súper agradecido. El día a día con él era espectacular. Me dio un sitio dentro de su cuerpo técnico. Hoy en día es muy difícil que un entrenador que es de fuera, que tiene su cuerpo técnico, integre a una persona del club como me integró a mí. Crecí mucho con él en esos seis meses que estuve y ojalá algún día pueda volver a trabajar con él.