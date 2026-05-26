Javi Lara, ex del Córdoba CF, destituido como director deportivo de la UD Ibiza

Punto final a la etapa de Javi Lara en los despachos de la UD Ibiza. El montoreño, ex jugador del Córdoba CF y hasta ahora director deportivo de la entidad pitiusa, ha sido destituido de su cargo apenas campaña y media después de asumir el mando de la parcela deportiva del club balear. «La UD Ibiza y Javi Lara han alcanzado un acuerdo para la finalización de su etapa como Director Deportivo del Club», comunicó la entidad celeste a través de una breve nota oficial con la que confirmó la salida del cordobés, una vez zanjado el curso regular en Primera RFEF.

Se cierra así una experiencia corta, aunque intensa, para el ex centrocampista blanquiverde, que aterrizó en los despachos de Can Misses en enero de 2025, apenas unas semanas después de poner fin a su carrera como futbolista en el Linares Deportivo. Su llegada se produjo entonces para relevar a Juan Ramón Jiménez en mitad del mercado invernal y con un propósito claro sobre la mesa: reconstruir un proyecto diseñado para devolver al equipo de Can Misses al fútbol profesional a corto plazo.

Sin embargo, el recorrido no terminó de responder a las expectativas. La UD Ibiza volvió a quedarse lejos de la pelea por el ascenso a LaLiga Hypermotion y cerró la temporada 2025-2026 en un discreto duodécimo puesto dentro del Grupo 2 de la categoría de bronce, apenas cinco puntos por encima de la zona de descenso. Un escenario, de hecho, que viene precipitando una profunda reestructuración interna en la entidad balear, que también confirmó recientemente la salida del técnico Miguel Álvarez y ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador y un nuevo responsable deportivo.

Del césped a los despachos

La aventura en Ibiza, eso sí, no comenzó para Javi Lara en las oficinas. Mucho antes, el montoreño ya había dejado una importante huella sobre el verde defendiendo la camiseta celeste. Entre 2019 y 2022, el ex cordobesista disputó 82 encuentros oficiales con el conjunto ibicenco, firmando siete goles y tres asistencias, además de convertirse en una pieza clave en la histórica promoción del club al Segunda División en el ejercicio 2019-2020.

Antes de esa etapa, Lara también vivió uno de los tramos más reconocibles de su carrera en El Arcángel. Canterano del Córdoba CF, regresó al primer equipo en el mercado invernal de la temporada 2016-2017 y permaneció como blanquiverde hasta el verano de 2019. En ese periodo acumuló 65 partidos oficiales y tres goles, dejando actuaciones de notable peso en una de las etapas más convulsas de la entidad cordobesista en el fútbol profesional, que culminó con el descenso a la extinta Segunda División B en su última campaña.