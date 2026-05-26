Álex Sala se salva sobre la bocina en Italia: el ex del Córdoba CF seguirá en la Serie A

Sobre la bocina, con más tensión de la esperada -y deseada-, pero con su meta principal en el bolsillo: el Lecce de Álex Sala, ex del Córdoba CF, competirá la próxima campaña en la máxima categoría del fútbol italiano, la Serie A, donde ha logrado certificar una salvación tan agónica como ansiada. Así lo rubricó el cuadro del Via del Mare tras su victoria frente al Genoa (1-0) en la última jornada del campeonato transalpino, disputada el pasado fin de semana, en la que el bloque del futbolista catalán, que vistió la casaca blanquiverde durante dos temporadas -e incluso inició la actual a las órdenes de Iván Ania, siendo titular en el estreno ante el Sporting-, zanjó un curso de lucha continúa por evitar el descenso a la categoría de plata nacional.

Hasta el último momento se había enrevesado el asunto, eso sí, con una cita final en la que los de Eusebio Di Francesco dependían de sí mismos para alcanzar la permanencia y que, de hecho, se habría firmado hasta desde una hipotética derrota tras el tropiezo del Cremonese, equipo que marcaba la quema y ahora el último en adquirir su billete junto a dos históricos como el Verona y el Pisa a la hora de decir adiós a la división.

Escaso protagonismo

En esencia, una continuidad en la máxima categoría que se antoja como otro hito más en el palmarés de Álex Sala, aunque acorde a un rol poco habitual para el catalán, indiscutible durante prácticamente toda su etapa en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, capital en el regreso al fútbol profesional cordobesista y en la permanencia posterior, y que en su salto a la élite extranjera apenas ha gozado de oportunidades: diez partidos disputados entre todas las competiciones -solo dos de inicio- y un saldo de 252 minutos sobre el terreno de juego, con dos pases de gol.

Es más, el 2026 ha sido particularmente complejo para el ex del Girona o la cantera del Barça, con 26 minutos sumados entre todo el año… Su última participación, sin ir más lejos, dista del pasado 12 de abril, cuando entró en el tramo final de la derrota a domicilio frente al Bolonia (2-0).

Por otro lado, su momento de mayor continuidad tuvo lugar en el arranque de Liga, con dos titularidades consecutivas entre la tercera y cuarta jornada, ante Atalanta (4-1) y el Cagliari (1-2), respectivamente. En ninguna logró terminar el encuentro y, desde entonces, no volvió a aparecer por los planes de inicio del combinado leccese en toda la 2025-2026.

Álex Sala, durante un encuentro de esta temporada con el Lecce en la Serie A. / Anza e Marco Lezzi / Lecce

Si continúa, coincidirá con Antonio Casas

El nuevo escenario que se abre es el de un próximo mercado estival de poca certeza en lo relativo a la situación de Sala, que después de una campaña de discretismo absoluto, podría reevaluar su futuro. Aún así, cuenta con contrato hasta el cierre de la 2027-2028 con el Lecce, aunque no se descarta que, dada su escasa participación, puedan abrirse posibles vías de salida en busca de más minutos, rodaje y oportunidades.

De hecho, el entorno del futbolista aseguró a lo largo de la temporada que varios equipos de Primera División de España se habían interesado por sus servicios. Un seguimiento que podría reactivarse en la inminente ventana de fichajes y en la que también se espera que el propio Córdoba CF, en mayor o menor medida, siga la pista del mediocentro barcelonés.

En cualquier caso, de mantenerse en el Lecce, coincidiría el próximo curso con un viejo conocido, como el rambleño Antonio Casas, que a inicios de mes logró el ascenso directo con el Venezia a la Serie A, aunque también tras un ejercicio de escaso protagonismo para el punta, y que, de proseguir en la entidad de los Leones Alados -firmó también hasta 2028-, se mediría a su ex compañero en el calendario doméstico.