Del Córdoba CF al sueño del ascenso: George Andrews y Matías Barboza sí que jugarán el 'play off', pero a Segunda

Mientras el Córdoba CF ya descuenta las últimas horas de una temporada sin premio de play off, pero sí con la sensación agridulce de haber rondado algo más durante último arreón de curso, todavía quedarán piezas vinculadas a El Arcángel con asuntos pendientes en junio. Porque aunque el bloque de Iván Ania cerrará su ejercicio sin eliminatorias por el ascenso, sí habrá representación cordobesista en la fase de promoción de Primera Federación, donde dos futbolistas propiedad de la entidad blanquiverde buscarán dar el salto al fútbol profesional: George Andrews, con el CE Europa, y Matías Barboza, en el Atlético Madrileño.

Dos trayectorias distintas, contextos diferentes y un mismo objetivo para ambos blanquiverde: poner el broche a sus respectivos préstamos con el salto a LaLiga Hypermotion.

Andrews y el escaparate del Europa

El primero de esos nombres propios es el atacante hispano-británico, que pondrá rumbo al play off tras una campaña de claroscuros en tierras catalanas. Porque si bien George Andrews arrancó el curso con cierto peso dentro del esquema del Europa, el paso de las jornadas y, sobre todo, un incómodo esguince de rodilla, terminaron por frenar en seco su progresión. Disputó el tramo final del pasado triunfo ante el Ibiza, que rubricó el pase de los barceloneses a la fase de ascenso, aunque apenas suma 110 minutos este año.

Aun así, el saldo deja lecturas interesantes para un futbolista que el Córdoba CF reclutó el pasado verano inicialmente para reforzar al filial, aunque cuya irrupción durante la pretemporada con el primer equipo acabó modificando el plan. El club optó entonces por cederlo a un contexto más exigente dentro de Primera Federación, donde el ex del Atlético Baleares ha acumulado 23 partidos, 1.107 minutos, un gol y dos asistencias.

El Europa, quinto clasificado, afrontará ahora la promoción con un bloque al alza y varios nombres seguidos de cerca desde Córdoba. Especialmente los extremos Adnane Ghailan y Jordi Cano, dos piezas fundamentales en el esquema de Aday Benítez y futbolistas que figuran desde hace hace un tiempo en el radar de la comisión deportiva blanquiverde.

La primera estación para los catalanes será el Celta Fortuna, mientras que en una hipotética final podrían cruzarse precisamente con el Atlético Madrileño de Matías Barboza o con la Ponferradina.

George Andrews, durante un entrenamiento de este curso del Europa. / CE EUROPA

Barboza y un camino ya conocido

Más reconocible resulta el contexto para Matías Barboza, que afrontará su segundo play off de ascenso tras haber sido pieza importante en el regreso del Córdoba CF al fútbol profesional hace apenas dos temporadas. Entonces, el central malagueño irrumpió desde el filial hasta convertirse en un recurso capital para Iván Ania durante la promoción frente a Ponferradina y Barça Atlètic.

Ahora, sin embargo, el curso ha tenido menos brillo en clave individual. Entre problemas físicos y una fuerte competencia interna, el zaguero no ha terminado de asentarse en los planes de Fernando Torres al frente del segundo equipo rojiblanco. Sus números reflejan ese escenario: 17 encuentros y 809 minutos repartidos a lo largo de la temporada.

Eso sí, en Córdoba siguen viendo en él a uno de los activos de mayor proyección del club. Es más, mantiene contrato en vigor hasta junio de 2027 y continúa siendo una pieza valorada dentro de la planificación futura, aunque en verano se evaluará su situación, como la del resto de cedidos.

El destino, además, le reserva un curioso reencuentro. Su Atlético Madrileño arrancará la promoción precisamente frente a la Ponferradina, el mismo rival ante el que el Córdoba CF inició su camino hacia Segunda División en 2024.

Matías Barboza, antes de un encuentro de este curso del Atlético Madrileño. / atleti academia

Un ‘play off’ con aroma blanquiverde

Más allá de Andrews y Barboza, la promoción de ascenso tendrá un marcado aroma blanquiverde repartido entre varios equipos. El caso más evidente es el de Kike Márquez, referente ofensivo del Zamora a sus 36 años y autor de nueve goles este curso. El sanluqueño intentará repetir ahora el mismo camino que lideró como capitán del Córdoba CF durante el ascenso desde Primera Federación.

En el conjunto zamorano también aparece Ale Marcelo, con pasado en el filial cordobesista, aunque condicionado durante buena parte de la temporada por una lesión de menisco.

Otro de los rostros reconocibles será Carlos García, actualmente en el Sabadell y también integrante de aquella plantilla del regreso blanquiverde, entonces cedido por el Cádiz. Enfrente podría aparecer además Álvaro Leiva, atacante que esta campaña ha alternado presencia entre el Real Madrid C y el Castilla, llegando incluso a debutar con el primer equipo blanco en LaLiga EASports, y que también tocó el cielo de Las Tendillas.

La nómina de excordobesistas la completa Sergio Benito, delantero de la Ponferradina y otro integrante fugaz del proyecto blanquiverde, aunque entonces en la temporada 2022-2023.