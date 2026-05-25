El Córdoba CF se queda sin centrales para cerrar la Liga: Ania, obligado a reinventarse ante el Huesca

Con el regusto amargo todavía reciente tras la caída en Ipurúa, el Córdoba CF ya enfoca su última parada de la temporada 2025-2026. Y es que el cierre de LaLiga Hypermotion frente al Huesca en El Arcángel, que finalmente tendrá lugar el próximo domingo a las 21.00 horas, llegará marcado por un problema mayúsculo para Iván Ania: el técnico asturiano deberá confeccionar su defensa sin un solo central específico del primer equipo disponible.

Porque si algo dejó el paso por suelo armero, más allá del golpe y de otra desconexión fatal concentrada en apenas unos minutos, fue un escenario que ha dejado al límite a la retaguardia cordobesista. Rubén Alves, Xavi Sintes y Franck Fomeyem continúan fuera de combate por lesión, mientras que a esa nómina se sumó ahora Álex Martín, sancionado tras ver ante el Éibar la quinta amarilla de su ciclo. En consecuencia, el resultado es tan llamativo como preocupante: el bloque blanquiverde afrontará el último encuentro del curso sin ninguno de sus cuatro centrales naturales apto para competir.

Martín, sancionado tras 22 jornadas

La situación del zaguero grancanario, además, venía desafiando la lógica desde hacía meses. Con cuatro amonestaciones acumuladas desde la jornada 19 ante el Mirandés, aún en plena primera vuelta, el ex del Elche venía sosteniéndose al borde de la suspensión durante prácticamente media Liga. Hasta Ipurúa.

Allí terminó cayendo. Y lo hizo, precisamente, en una tarde especialmente compleja para él. José Corpas castigó continuamente su costado durante el primer tiempo y el propio central quedó señalado en la acción del 2-0, tras un error en salida de balón que terminó aprovechando Javier Martón. Poco después vio la amarilla que le impedirá despedir el campeonato sobre el césped.

«Creo que ha aguantado más de lo que se podía esperar, lleva cerca de una vuelta con cuatro amarillas. No es fácil, es una situación anormal que un defensa aguante tantos partidos sin amarilla. También habla bien de él. Creo que para el jugador es algo importante. Es capaz de dar muy buen nivel sin esa quinta amarilla, que muchas veces, puede ser por cualquier chorrada», comentaba, de hecho, el propio Ania en vísperas del pleito.

Álex Martín, durante el calentamiento del Córdoba CF en Ipurúa. / ccf

Las opciones sobre la mesa

Ahora, la cuestión principal pasa por dirimir cómo reconstruirá el ovetense su eje defensivo. En Ipurúa ya tuvo que improvisar soluciones de urgencia. Juan María Alcedo, reconvertido circunstancialmente, arrancó formando pareja junto a Álex Martín y terminó el choque acompañado por Isma Ruiz, otro de los recursos empleados sobre la marcha para contener la emergencia.

Todo apunta a que el roteño volverá a ocupar plaza en el centro de la zaga frente al Huesca. La gran incógnita reside en quién le acompañará. Y ahí emerge con la mayoría de las papeletas el nombre precisamente de Isma Ruiz, utilizado ya en ese tramo final ante el Éibar y cuya versatilidad podría volver a convertirlo como parche de urgencia.

No es la única alternativa. Otra vía posible pasaría por desplazar a Ignasi Vilarrasa hacia dentro, aprovechando su físico y envergadura, aunque entonces recuperando a Diego Bri para cubrir el carril izquierdo. Además, tampoco se descarta la vía del filial, con el central Ángel Rodríguez en convocatoria pero sin minutos ante los eibarreses. «Ojalá que el próximo domingo alguno pueda debutar», deslizó Ania tras la derrota del pasado domingo, abriendo una ligera vía de participación para la cantera, que también está sobre la mesa.

Requena y Carracedo regresan

Dentro del panorama de bajas, al menos, sí encontrará el Córdoba CF dos noticias positivas para despedir la temporada. Dani Requena y Christian Carracedo volverán a estar disponibles tras cumplir sanción.

El regreso del centrocampista, además, puede resultar importante en términos estructurales. Su presencia devolvería una baza más a la medular y facilitaría que Isma Ruiz retrasara metros de forma definitiva si el cuerpo técnico califal termina apostando por él como central improvisado.

En cuanto a Carracedo, recuperará su sitio habitual en el costado derecho después de la titularidad de Diego Percan en Ipurúa, donde el leonés apenas consiguió tener incidencia ofensiva.