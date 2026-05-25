El Córdoba CF ya perfila su nuevo mapa en Segunda: Oviedo, Girona y Mallorca agitarán una Hypermotion repleta de gigantes

Con el telón prácticamente bajado sobre la temporada 2025-2026, el Córdoba CF ya empieza a dibujar el escenario competitivo que le aguardará el próximo curso en LaLiga Hypermotion. Y es que, consumado el penúltimo fin de semana de competición, con el aciago cruce disputado en Éibar, y con los calendarios de Primera División y Primera RFEF ya resueltos, el bloque de Iván Ania conoce a cinco de los siete nuevos inquilinos que aterrizarán en la categoría de plata durante la campaña 2026-2027. Un mapa en el que sobresalen nombres de enorme peso específico, tanto por arriba como por abajo.

Porque desde la élite llegan tres clubes de dimensión mayúscula. El primero, el Real Oviedo, descendido matemáticamente semanas atrás y que apenas un año después de recuperar su sitio en Primera volverá a cruzarse en el camino del conjunto blanquiverde. También lo harán dos gigantes como el Mallorca y el Girona, ambos condenados sobre la bocina en una última jornada dramática de LaLiga EASports, que terminó por completar un cuadro de descensos de enorme impacto para el fútbol profesional español.

Girona y Mallorca, candidatos naturales

Especial dimensión adquiere el caso del conjunto catalán. Hace apenas un año, el Girona competía en la Champions League tras firmar una histórica tercera plaza en la temporada 2023-2024, con 81 puntos y peleando de tú a tú con los gigantes nacionales -a cuatro puntos de aquel Barça, sin ir más lejos-. Ahora, sin embargo, afrontará un inesperado paso por Segunda con una plantilla construida para cotas muy superiores. De hecho, según el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado del plantel rojiblanco asciende hasta los 153,20 millones de euros, situándose entre los diez más altos del fútbol español.

No mucho menos intimidante será el proyecto del Mallorca, otro de los recién descendidos y que aterrizará en la categoría con el claro objetivo de regresar de inmediato a Primera. El cuadro bermellón, valorado en cerca de 89 millones, sostuvo la permanencia hasta el último suspiro, aunque ni siquiera su goleada frente al propio Oviedo evitó el desenlace. Todo ello, además, con un 'Pirata' Vedat Muriqi estelar durante buena parte del campeonato -y con contrato hasta 2029, aunque no le faltarán pretendientes, entre ellos el propio equipo culé-. El delantero kosovar, autor de 23 goles, llegó a discutirle el trofeo pichichi a Kylian Mbappé, que finalmente cerró el curso con 25 tantos.

Más terrenal aparece el escenario del Real Oviedo, cuya vuelta a la élite terminó convirtiéndose en un trayecto breve y convulso. El conjunto carbayón regresará a Segunda apenas un año después de su ascenso, tras una campaña marcada por la inestabilidad y la dificultad para sostenerse en Primera División.

Once inicial del Girona en su duelo con el Elche, en la última jornada de LaLiga EASports. / girona fc

Eldense y Tenerife regresan por la vía rápida

En sentido contrario, también quedaron definidos dos de los equipos que acompañarán al Córdoba CF desde Primera Federación. Uno de ellos será el Eldense, campeón del Grupo 2 y liderado bajo palos por un sobresaliente Ramón Vila, que regresará este verano a El Arcángel tras completar una cesión de enorme rendimiento. El arquero catalán fue una de las piezas vertebrales del ascenso azulgrana, compartiendo además vestuario con viejos conocidos del cordobesismo como Fidel Chaves.

También estará de vuelta el Tenerife, dominador del Grupo 1 y que recuperó el fútbol profesional apenas una temporada después de su caída a la categoría de bronce. El Heliodoro Rodríguez López volverá así a recibir al conjunto blanquiverde en una campaña que, sobre el papel, promete elevar considerablemente el nivel competitivo del segundo escalón nacional.

Dosis de polémica en el ‘play off’

Mientras tanto, también quedó configurada la fase de ascenso desde Primera Federación, no exenta de polémica. El gran foco de tensión apareció en torno a la última plaza del Grupo 1, inicialmente adjudicada al Pontevedra, aunque finalmente resuelta a favor del Real Madrid Castilla tras la intervención del Juez Único de Competición.

La interpretación del reglamento generó un auténtico terremoto federativo durante la tarde-noche del sábado. Incluso los canales oficiales de Primera Federación llegaron a anunciar inicialmente la clasificación del conjunto gallego antes de eliminar la publicación. Finalmente, prevaleció el Reglamento General de Competiciones de la RFEF y será el filial madridista quien dispute la promoción.

Los cruces quedaron definidos de la siguiente forma:

Cuadro A

CE Europa - Celta Fortuna

SD Ponferradina - Atlético Madrileño

Cuadro B

Real Madrid Castilla - CE Sabadell

Villarreal CF B - Zamora CF

Además, en prácticamente toda la fase habrá presencia directa de futbolistas vinculados a El Arcángel. En el Europa milita el atacante hispano-británico George Andrews, cedido este curso por la entidad blanquiverde, mientras que en el Atlético Madrileño hace lo propio Matías Barboza. También buscará el salto el veterano Kike Márquez, actual referente del Zamora y capitán del ascenso en la promoción cordobesista de la 2023-2024.