El Córdoba CF cerrará la temporada de noche: LaLiga retrasa el duelo ante el Huesca a las 21.00 horas

Con todo archivado en clave clasificatoria desde hace algo más de una semana, el Córdoba CF ya conoce el horario definitivo para bajar el telón a su temporada 2025-2026 en LaLiga Hypermotion. El conjunto de Iván Ania despedirá el curso este próximo domingo frente al Huesca en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, aunque finalmente lo hará en horario nocturno: LaLiga ha fijado el encuentro para las 21.00 horas, desplazándolo así de la franja inicialmente prevista de las 18.30, en la que participarán buena parte del resto de equipos de la categoría.

Una modificación lógica dentro del contexto competitivo actual. Porque ni el bloque blanquiverde ni el cuadro oscense comparecerán con objetivos clasificatorios sobre la mesa. Los cordobesistas quedaron definitivamente fuera de cualquier opción de pelear por el play off tras la derrota frente al Albacete, y rubricaron el pasado domingo frente al Éibar en Ipurúa (2-0), mientras que el conjunto aragonés certificó recientemente su descenso a Primera RFEF después de varias semanas de resistencia en la pelea por la permanencia.

El Córdoba CF pondrá el cierre al curso

El ajuste horario, además, deja un detalle simbólico: el Córdoba CF será uno de los encargados de echar el cierre definitivo a la temporada en el fútbol profesional español. De hecho, el duelo frente al Huesca se disputará en paralelo al decisivo Leganés-Mirandés de Butarque, donde ambos equipos se jugarán evitar la última de descenso a Primera Federación.

En clave blanquiverde, mientras tanto, el foco estará más orientado hacia las despedidas, las pruebas y las primeras conclusiones de un curso que terminó alejándose de los objetivos ambiciosos que llegó a acariciar durante ciertos tramos de la segunda vuelta. Todo ello, además, en un contexto de importantes bajas defensivas y con Iván Ania obligado nuevamente a recomponer su esquema.

Atención al acceso al estadio tras la Feria

Otro de los condicionantes alrededor de la cita tendrá relación directa con la ciudad. Y es que el encuentro llegará apenas un día después de la clausura de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, ubicada como es habitual en el entorno de El Arenal.

Por ello, y debido a los trabajos de desmontaje de casetas, atracciones e infraestructuras previstos durante la jornada del domingo, se recomienda a los aficionados acudir con antelación suficiente al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel para evitar problemas de acceso o circulación en los alrededores del estadio.