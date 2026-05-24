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Suspenso general del Córdoba CF en su accidentada visita al Éibar en Ipurúa

Los de Iván Ania cedieron en su última salida de la temporada, con una pobre imagen generalizada. Mikel Goti, en la segunda mitad, entre lo poco salvable

Once inicial del Córdoba CF en su visita al Éibar en Ipurúa.

Once inicial del Córdoba CF en su visita al Éibar en Ipurúa. / ccf

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

IKER ÁLVAREZ (4)

Sin voz

Poco pudo hacer en los dos goles locales. Sacó alguna mano de mérito, aunque también pecó de confiado en un par de medias salidas.

JACOBO (3) 

Bien y mal

Aseado en ataque, pero sufridor en defensa. Le cuestan un mundo los retornos y las jugadas que no arrancan en estático.

ÁLEX MARTÍN (2)

Error grosero

Señalado. Vio la tarjeta y no estará ante el Huesca. Regaló el 2-0 con un envío directo a Martón. Corpas lo trajo de cabeza.

VILARRASA (3)

Poco

Escasa aportación, tanto en ataque como en defensa. Se mantuvo en el lateral, pero no tuvo incidencia.

ALCEDO (4)

De central

Fue el "reconvertido" al eje de la zaga para paliar la oleada de bajas. Luchó, bregó y participó, pero no es su sitio.

ISMA RUIZ (4)

Un poco de todo

Partió de inicio en mediocampo y trató de levantar al equipo tras el doblete rival, sin éxito. Buscó el gol y acabó como central.

THEO ZIDANE (3)

Nulo

Apenas participó en creación y salida de balón. Sin incidencia arriba, ni tampoco abajo.

SERGI GUARDIOLA (4)

Entre líneas

Buscó hacer daño en los intervalos entre mediocampo y defensa local, pero siempre muy marcado. No logró inquietar al rival.

KEVIN MEDINA (3)

Sustituido

Otro de los sacrificados al descanso. No desequilibró en la primera mitad, aunque dejó la primera ocasión del partido para los de Ania.

DIEGO PERCAN (3)

En la banda

Fue el encargado de suplir a Carracedo, pero no logró hacer olvidar al catalán. No desequilibró ni tampoco ayudó en exceso en defensa. Un balón al lateral de la red.

ADRIÁN FUENTES (3) 

Incómodo

Sin espacio para correr dadas las dimensiones de Ipurúa, se ahogó entre presión rival y vigilancias.

DIEGO BRI (4) Ese centro-chut.

MIKEL GOTI (5) Lo intentó.

PEDRO ORTIZ (3) Nada.

OBOLSKII (-) Sin tiempo.

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DALISSON (4) Un par de centros.

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