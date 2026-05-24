Iván Ania: "Hemos regalado los dos goles"

El técnico del Córdoba CF, Iván Ania, reconoció a la conclusión del encuentro de Ipurúa la superioridad del Éibar en la derrota encajada por 2-0, sobre todo en los primeros minutos. El entrenador asturiano asumió que en los primeros minutos “no comparecimos, pues regalamos los dos goles”.

Además reconoció que posteriormente “llegamos y tuvimos ocasiones pero fuimos incapaces de marcar para meternos en ningún momento en el partido, dominamos, pero entre los aciertos del portero y las situaciones claras que no fuimos capaces de finalizar, ellos no tuvieron ese miedo que hubieran sufrido de haberles marcado un gol. Se les veía relativamente cómodos en ese bloque bajo”.

Ania no tuvo reparos en señalar que “la primera parte fue para olvidar, pues aunque avisamos a que campo veníamos y las situaciones que nos podían generar peligro, si regalas los goles y empiezas el partido casi perdiendo, así es muy difícil conseguir un resultado positivo”.

Juan María, a la derecha, tras encajar el Córdoba CF un gol. / LOF

Muy enfadado en la pausa de hidratación

A Iván Ania ya se le vio en la pausa de hidratación del primer tiempo visiblemente enfadado. El ovetense apuntó que entonces “había cosas que no me estaban gustando absolutamente nada, pues aunque entiendo que nos falta mucha gente y que hay algunos que están jugando fuera de su posición, hay que competir”.

Ania señaló que modificaron el tipo de presión “con la que estuvimos más cómodos pero asumiendo un riesgo altísimo, un riesgo que no nos penalizó, aunque creo que no hay que asumir ese riesgo para ser competitivos. Hasta que no igualamos por fuera no fuimos competitivos, luego nos faltó colmillo, claridad, aunque tampoco sé cómo definir la falta de gol que tuvimos”.

Iván Ania modificó su dibujo en la segunda parte, dejando a su equipo sin centrales al sentar a Álex Martín, el único que tenía disponible. Ania apuntó que “vamos a estar sin centrales en el último partido, son circunstancias que ocurren a lo largo de la temporada y hay que adaptarse a ellas. Veníamos con muchas bajas pero esperaba ver al equipo mucho más enchufado y competitivo. Yo pensaba que se iba a ver a un equipo que no se estaba jugando entrar en play-off pero sí los tres puntos y quedar lo más arriba posible”.

La mala imagen de la primera parte

Ania volvió a incidir en que “no podemos dar la imagen de la primera parte y que quede la sensación de que no ha sido una buena temporada por estos tres últimos partidos, ahora nos queda uno para marcharnos de vacaciones con buenas sensaciones, porque si no quedará una sensación mala cuando la temporada ha sido buena”.

El entrenador del Córdoba CF no sacó al campo a ninguno de los jugadores del filial porque “creo que no era el momento de meterlos, perdiendo dos a cero, lo pensé pero era más meterles un marrón que un premio, ojalá que el próximo domingo alguno pueda debutar pero en este partido consideraba que no era el momento”.