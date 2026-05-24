Éibar-Córdoba CF, en directo | Martón vuelva a marcar para el Éibar (2-0)

El Córdoba CF llega hoy a la 41ª jornada en la Liga Hypermotion de fútbol enfrentándose al Éibar. Los de Iván Ania intentarán llevarse los tres puntos en el campo de un rival metido de lleno en la lucha por el ascenso. Los blanquiverdes jugarán con muchas bajas y sin opciones matemáticas de lograr una plaza en los play-offs de ascenso.

¡Amarilla para Álex Martín! 38'. Álex Martín ve la tarjeta amarilla, lo que le impedirá jugar el próximo domingo en el último partido de la temporada al cumplir con el ciclo de cinco amonestaciones. Iván Ania se queda por el momento sin centrales al tener lesionados a Fomeyem, Rubén Alves y Xavi Sintes.

Pausa de hidratación (2-0) 28'. El colegiado detiene el partido por una pausa de hidratación. Iván Ania tiene así una oportunidad de dar las consignas que permitan que su equipo acercarse con más peligro al área contraria.

Kevin Medina intenta acortar distancias 22'. Kevin Medina ha tenido su ocasión a la salida de un córner. El disparo del malagueño no ha entrado por poco.

¡Martón vuelve a marcar para el Éibar! 15'. El Éibar ya gana por 2-0 ante el Córdoba CF. Un fallo clamoroso de Álex Martín en la salida de balón lo aprovecha Martón para robar el esférico y batir con facilidad a Iker Álvarez.

Fuentes tiene la primera ocasión del Córdoba CF (1-0) 12'. Fuentes tiene la primera oportunidad del Córdoba CF con un disparo desde fuera del área que detiene el guardameta local.

¡Gol del Éibar! 4'. El Éibar se adelanta en Ipurúa. Martón marca el 1-0 para los locales tras rematar un centro llegado desde la banda izquierda.

¡Arranca el partido en Éibar! El encuentro ya comienza en Éibar. Los de Iván Ania intentarán dar la campanada con un once de circunstancias en la línea defensiva.

Beñat San José elogia al bloque de Iván Ania El técnico del Éibar también habló ante la prensa sobre el encuentro que está a punto de comenzar. Aquí pueden leer la información de Miguel Heredia.

La opinión de Iván Ania ante la visita a Éibar Iván Ania dio en el Bahráin Victorious Nuevo Arcángel su opinión sobre el encuentro y la actualidad que rodea a su equipo. También habló sobre el posible interés del Real Oviedo en ficharle. Aquí pueden leer la información de Miguel Heredia.