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Fútbol | 41ª jornada de Liga en Segunda División

Éibar-Córdoba CF, en directo | Martón vuelva a marcar para el Éibar (2-0)

Los de Iván Ania intentarán cerrar la temporada como visitantes logrando un resultado positivo en el campo del conjunto vasco

Un entrenamiento del Córdoba CF en El Arcángel.

Un entrenamiento del Córdoba CF en El Arcángel. / Chencho Martínez

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Córdoba CF llega hoy a la 41ª jornada en la Liga Hypermotion de fútbol enfrentándose al Éibar. Los de Iván Ania intentarán llevarse los tres puntos en el campo de un rival metido de lleno en la lucha por el ascenso. Los blanquiverdes jugarán con muchas bajas y sin opciones matemáticas de lograr una plaza en los play-offs de ascenso.

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