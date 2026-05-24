Eibar-Córdoba CF: altas, bajas y posibles alineaciones para la despedida blanquiverde a domicilio

Sin objetivos clasificatorios reales ya sobre la mesa, el Córdoba CF encara este domingo ante el Eibar en Ipurúa (18.30 horas) uno de esos encuentros en los que el peso competitivo se traslada más hacia la imagen y el orgullo que hacia la tabla. El tropiezo frente al Albacete en El Arcángel terminó por apagar definitivamente las ya remotas aspiraciones de alcanzar el play off y dejó al conjunto de Iván Ania sin margen para pelear por algo más en este tramo final del campeonato. Todo ello, además, después de haber reaccionado tarde a una crisis previa que hipotecó buena parte de sus opciones de engancharse de verdad a la pelea por el ascenso.

Eso sí, si algo ha sostenido al cuadro blanquiverde durante gran parte de la temporada ha sido su rendimiento lejos de casa. De hecho, el conjunto cordobesista afronta su última salida del curso regular como uno de los visitantes más fiables de la categoría, un contexto que buscará prolongar en un escenario históricamente adverso como Ipurúa, territorio que jamás ha conseguido conquistar.

Al otro lado aparecerá un Eibar con necesidades ya muy distintas. El bloque armero todavía mantiene abierta la puerta de la fase de ascenso y afronta la cita obligado prácticamente a sumar de tres para seguir presionando la sexta plaza. Lo buscará en una de sus grandes fortalezas del curso: su comportamiento como local. No en vano, los guipuzcoanos figuran actualmente como el tercer mejor anfitrión de LaLiga Hypermotion.

Las dos enfermerías

Sí llegará el conjunto vasco, sin embargo, condicionado también por varias ausencias importantes. No estarán disponibles Peru Nolaskoain ni Jon Guruzeta, ambos lesionados, mientras que Jair Amador deberá cumplir sanción.

Por su parte, en lo relativo al cuadro blanquiverde la lista de ausentes será de mayores dimensiones drásticamente mayores. No estarán presentes los sancionados Requena y Carracedo, así como tampoco los lesionados Fomeyem, Rubén Alves, Xavi Sintes, Carlos Albarrán, Adilson Mendes, Álvaro Trilli y Alberto del Moral.

Iker Álvarez, durante un lance del entrenamiento del Córdoba CF del pasado viernes. / CHENCHO MARTÍNEZ

Alineaciones probables

Así las cosas, estos son las dos posibles onces iniciales de ambos equipos de cara al cruce en Ipurúa:

SD Eibar : Magunagoitia, Marco Moreno, Cubero, Arbilla, Bernat, Aleix Garrido, Sergio Álvarez, Jon Magunazelaia, José Corpas, Jon Bautista y Adu Ares.

: Magunagoitia, Marco Moreno, Cubero, Arbilla, Bernat, Aleix Garrido, Sergio Álvarez, Jon Magunazelaia, José Corpas, Jon Bautista y Adu Ares. Córdoba CF: Iker Álvarez, Ignasi Vilarrasa, Álex Martín, Isma Ruiz, Jacobo González, Theo Zidane, Pedro Ortiz, Sergi Guardiola, Kevin Medina, Diego Bri y Fuentes.

El encuentro estará dirigido por el colegiado madrileño Manuel Ángel Pérez Hernández, con el vallisoletano Oliver de la Fuente Ramos a cargo del VAR.