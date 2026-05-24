El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras la caída en Ipurúa

El Córdoba CF cedió su segunda derrota consecutiva en este tramo final de temporada, la primera ya sin nada en juego, en una accidentada visita al Éibar en Ipurúa (2-0), donde en apenas un cuarto de hora los locales alcanzaron a resolver el partido con un rápido doblete de Javier Martón. Los errores y las improvisaciones pasaron factura al bloque de Iván Ania, que sigue sin conocer la victoria en el feudo armero.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Así funciona la competición

La Segunda División española se disputa mediante un sistema de liga regular compuesto por 42 jornadas, en las que cada equipo suma puntos según los resultados obtenidos a lo largo de la temporada. Al finalizar el campeonato, la clasificación determina tanto los ascensos como los descensos.

Los dos primeros clasificados consiguen el ascenso directo a Primera División, mientras que los equipos situados entre la tercera y la sexta posición disputan el conocido play off de ascenso, una eliminatoria que decide qué club obtiene la última plaza para competir en la élite del fútbol español. En la parte baja de la tabla, los cuatro últimos equipos descienden a Primera Federación.

La actual temporada de LaLiga Hypermotion arrancó el 15 de agosto y finalizará el 31 de mayo, tras la celebración de los 462 partidos correspondientes a la fase regular. Una vez concluida esta etapa, comenzará la promoción de ascenso una semana más tarde.

El play off de ascenso a Primera División se juega mediante eliminatorias a doble partido. En cada enfrentamiento, el equipo peor clasificado disputa la ida como local, mientras que el conjunto mejor situado en la clasificación juega el encuentro de vuelta en su estadio. Si el empate persiste después de los 180 minutos y de una posible prórroga, no habrá tanda de penaltis. En ese escenario, la eliminatoria se resuelve mediante la denominada ventaja deportiva, que favorece al club mejor clasificado durante la temporada regular.

Las semifinales enfrentan al tercer clasificado contra el sexto y al cuarto frente al quinto. Los ganadores avanzan a una final, también a doble partido, de la que saldrá el tercer equipo ascendido a Primera División para la temporada 2026-2027.