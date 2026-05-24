El Córdoba CF, entre bajas y errores en una amarga despedida a domicilio ante el Éibar

Demasiadas bajas, demasiadas piezas improvisadas y demasiadas dudas para un Córdoba CF que volvió a quedarse sin respuesta, aunque ya con poco en juego. El conjunto de Iván Ania cayó en Ipurúa frente a un Éibar mucho más reconocible (2-0), que apenas necesitó un puñado de minutos para detectar las grietas de un bloque blanquiverde desordenado de inicio y castigarlo sin contemplaciones. Un doble golpe de Javier Martón, nacido entre pérdidas, desajustes y concesiones propias de las últimas semanas, dejó el encuentro cuesta arriba antes incluso de asentar la cita. A partir de ahí, más intención que claridad, más empuje que fútbol y una sensación constante de partido incómodo para los cordobesistas, incapaces de transformar sus tímidos intentos de reacción en amenaza real. Ni los cambios, ni el orgullo final, ni el paso adelante tras el descanso bastaron para alterar un guion que el cuadro armero dejó prácticamente resuelto en apenas un cuarto de hora. Y con ello, se zanjó el calendario a domicilio.

Desconexión total de inicio

Porque desde la previa se intuía agitación. Ya habían avisado de una catarata de modificaciones, condicionadas, claro está, por hasta nueve bajas -entre lesiones y sanciones- en el esquema, e Iván Ania apostó por un once lo más cercano a la naturalidad posible. La pieza «reconvertida», como había avanzado el preparador desde la previa, fue Juan María Alcedo, desmarcado del lateral izquierdo para cubrir la baja de Rubén Alves en esa parcela. Fue el ex del Albacete el encargado de acompañar a Álex Martín en el eje, con Ignasi Vilarrasa y Jacobo González -que ya se estrenó en el lateral derecho semana atrás- como elegidos para ocupar los dos carriles, respectivamente.

De la portería no se movió Iker Álvarez, mientras que en el mediocampo hubo más permutas. Theo Zidane asumió el rol de Dani Requena -sancionado-, con Isma Ruiz como socio en la medular y Sergi Guardiola, tras su interinidad en la delantera, de vuelta una vez más al enganche.

Por la derecha, el que acabó por relevar a Carracedo fue Diego Percan, con Kevin Medina en la izquierda y Adrián Fuentes, ya recuperado, también de regreso a su lugar habitual: la punta de lanza.

Eso sí, el primer golpe llevó firma armera. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando el Éibar encontró premio en su primera aceleración seria. Corpas arrastró la marca de Jacobo desde el costado derecho, Juan Bernat ganó línea de fondo tras desprenderse con demasiada facilidad de la vigilancia de Percan y Javier Martón apareció por delante de Alcedo en el primer palo para empujar un envío tenso al fondo de las mallas. Tanto así que el 1-0 se había instalado en el marcador tan pronto que parte del público aún andaba ubicando su asiento…

Alcedo pugna un balón aéreo en el Éibar-Córdoba CF en Ipurúa. / lof

Y el problema para el Córdoba CF no fue únicamente el resultado, sino la puesta en escena. Flojísima. Desconectada. Superado el cuarto de hora, además, llegó el segundo castigo. Otra vez Martón, esta vez aprovechando un error grosero de Álex Martín en salida de balón. El central regaló la posesión en zona prohibida y el delantero eibarrés, sin oposición ni misericordia alguna, definió a placer en el mano a mano para firmar el doblete y agrandar todavía más la herida blanquiverde.

Trató de reaccionar el conjunto cordobesista pasada la mitad del primer acto. Kevin Medina encendió el primer aviso serio tras recoger un balón muerto en el área después de una acción desde la esquina, aunque Marcos Moreno apareció providencial para desviar el intento cuando Magunagoitia ya había perdido la referencia del balón. Acto seguido también lo probó Álex Martín, tratando de redimirse por arriba en otra jugada a balón parado, pero su cabezazo se perdió por encima del larguero.

Tímida reacción, sin consecuencias

Se movía el bloque califal entre dudas, tensión y demasiadas imprecisiones en un Municipal de Ipurúa siempre hostil. Percan estuvo incluso cerca de recortar distancias pasada la media hora, en un centro-chut envenenado que mezcló sol, efecto y exceso de confianza de Magunagoitia antes de acabar estrellándose en el palo. Pero casi de inmediato volvió a torcerse el relato. Corpas volvió a hacer daño buscando el duelo con Álex Martín, al que superó hasta en dos ocasiones consecutivas antes de provocar la amarilla del central canario, que vio la quinta de su ciclo y se perderá la última jornada ante el Huesca en El Arcángel. Un problema añadido para Ania, que llegará a la cita final sin ninguno de los cuatro centrales específicos de la primera plantilla disponible.

Mientras tanto, el Éibar seguía oliendo sangre. Presión alta, transiciones rápidas y un Martón afiladísimo, pendiente de cualquier mínima duda para seguir castigando. No encontró el tercero antes del descanso, aunque sí lo rondó un Córdoba CF que terminó el primer tiempo acumulando llegadas sin remates concretos. Jacobo cruzó demasiado su disparo, Theo Zidane no acertó a interpretar un balón filtrado hacia Percan y el telón del primer acto cayó entre otra acción a balón parado sin rematador y demasiada sensación de desconexión visitante.

Theo Zidane presiona la salida de balón local en la visita del Córdoba CF a Ipurúa. / lof

La reanudación llegó cargada de retoques. Iván Ania agitó el tablero desde la caseta y dejó fuera a Theo Zidane, Kevin Medina y Álex Martín para dar entrada a Pedro Ortiz, Diego Bri y Mikel Goti. El reajuste obligó incluso a más improvisaciones atrás: Isma Ruiz retrasó su posición para formar pareja con Alcedo en el eje de la zaga, mientras Pedro Ortiz asumía el timón de la medular y Goti alternaba escalones entre el mediocentro y la mediapunta. Más arriba apareció Diego Bri, incisivo desde su primera intervención, obligando a Magunagoitia a sacar una mano de mucho mérito para evitar el tanto nada más comenzar el segundo acto.

También la tuvo Percan poco después, recogiendo un envío a media altura de Jacobo que terminó muriendo en el lateral de la red. Respondió inmediatamente el Éibar, en un intercambio de golpes sin demasiado orden, con Cubero atacando la espalda de Alcedo antes de mandar su derechazo muy desviado, directo al graderío.

El partido, sin embargo, se movía más por impulsos que por fútbol real. Mucha revolución, demasiadas interrupciones y poca claridad en ambas áreas. El Éibar se sentía cómodo defendiendo su renta y Ania continuaba consumiendo recursos desde el banquillo en busca de una chispa que nunca terminaba de aparecer. Tampoco tardó Beñat San José en blindar lo suyo, refrescando piernas con las entradas del ex califal Magunazelaia, Arrillaga, Olaetxea y Álvaro Rodríguez. Y a la réplica, el técnico asturiano quemó sus naves: dentro Obolskii y Dalisson; fuera Sergi Guardiola y Adrián Fuentes.

Intención sin acierto

Lo intentaba el Córdoba CF desde la insistencia, más desde el corazón que desde la claridad. Goti, seguramente el más inspirado entre líneas, sí logró encender algún aviso aislado. Primero, con un disparo desde la frontal que se perdió cerca de la madera; después, conduciendo una transición prometedora que no encontró socio en un Percan ya muy castigado físicamente. Pero el tiempo corría y el Éibar hacía cada vez más pequeño el partido.

Ipurúa cerró filas en la recta final. El candado terminó de echarse entre un paradón de Magunagoitia a Isma Ruiz, centros laterales sin rematador y demasiadas prisas blanquiverdes. El conjunto armero resolvió el cruce en apenas un cuarto de hora y el equipo cordobés no encontró la forma de desandar el camino perdido. Tampoco logró levantarse del golpe sufrido frente al Albacete, ni romper su particular maldición en Ipurúa, ni rescatar demasiadas conclusiones de una tarde marcada mucho más por las urgencias, los experimentos y las bajas que por lo que acabó ocurriendo.