Eibar-Córdoba CF: Pérez Hernández, el árbitro del último duelo a domicilio de los blanquiverdes

El colegiado madrileño Manuel Ángel Pérez Hernández (Madrid, 1989), adscrito al comité madrileño, será el encargado de impartir justicia este próximo domingo en el duelo que medirá al Córdoba CF con el Eibar en Ipurúa (18.30 horas), correspondiente a la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion. Así lo ha determinado el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF de cara al cuadragésimo primer compromiso liguero del conjunto blanquiverde en la temporada 2025-2026, en la que también será su último desplazamiento a domicilio del campeonato.

Un perfil ya conocido

A sus 36 años, Pérez Hernández acumula una trayectoria consolidada dentro del fútbol nacional. El madrileño enlaza ya ocho campañas consecutivas arbitrando en categorías nacionales, repartidas entre tres cursos en la extinta Segunda División B, otros tres en Primera Federación y las dos últimas temporadas en el fútbol profesional.

En ese recorrido suma un total de 116 encuentros dirigidos, con unas cifras relativamente elevadas en el apartado disciplinario: 688 tarjetas amarillas mostradas -una media de 5,93 por partido- y 39 expulsiones, lo que deja un promedio de 0,34 cartulinas rojas por encuentro.

En cuanto a resultados, bajo su dirección se han registrado 65 victorias locales, además de 22 empates y 29 triunfos visitantes.

No será, además, una cara desconocida para el Córdoba CF. El conjunto blanquiverde ya se ha cruzado con el madrileño en siete ocasiones anteriores, con un balance bastante positivo: cinco victorias, un empate y una sola derrota.

De hecho, el colegiado ya ha coincidido hasta en tres ocasiones con el equipo de Iván Ania durante la presente campaña. Estuvo al frente del empate frente al Granada en Los Cármenes (1-1), así como en las victorias ante Valladolid en El Arcángel (3-1) y Cádiz en el JP Financial Estadio (1-3).

Pérez Hernández, en la acción de la expulsión a Carlos Isaac en Granada, que fue reabritrada por el VAR. / Francisco fernández

Precedentes discretos con el Eibar

En el caso del conjunto armero, dirigido por Beñat San José, los antecedentes con Pérez Hernández son menos numerosos. El colegiado ha arbitrado al Eibar en tres ocasiones, con un balance de una victoria y dos derrotas para el cuadro guipuzcoano.

Por su parte, desde la sala VAR estará el vallisoletano Oliver de la Fuente Ramos, de 34 años.