Éibar-Córdoba CF: horario y dónde ver por televisión el duelo en Ipurúa

El Córdoba CF se presenta en la penúltima parada de su agenda liguera en Segunda División este curso con una prueba de fondo en Ipurúa ante el Éibar (18.30 horas), un escenario en el que nunca ha logrado la victoria y al que viajará sin alicientes clasificatorios tras quedar matemáticamente fuera de la pelea por la zona noble hace una jornada con la derrota frente al Albacete. Enfrente, además, tendrá a un rival que sí se mantiene todavía con ciertas opciones -aunque no depende de sí mismo- y tratará de apurar el cruce con los blanquiverdes para mantenerse con vida en su lucha particular.

El encuentro podrá verse en directo a través de los canales habituales con derechos sobre LaLiga Hypermotion. Tanto Movistar Plus+ como DAZN ofrecerán la retransmisión del choque, disponible igualmente mediante distintos operadores y plataformas asociadas, entre ellos Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable o Amazon Prime Video. Del mismo modo, el grupo MásMóvil incluirá la señal en servicios como Yoigo, Euskaltel, R y Virgin Telco, mientras que en el ámbito local PTV Telecom mantendrá su emisión mediante Zapi, su plataforma de suscripción.

Los alicientes de ambos bandos

De esta forma, los de Iván Ania comparecerán en suelo armero para cerrar su expediente a domicilio respaldados por unos números más que solventes como visitantes, hasta el punto de haberse consolidado como uno de los bloques más fiables de la categoría fuera de casa. Los cuartos, concretamente, con hasta 29 puntos de 60 posibles a lo largo del campeonato. Un aval que ahora pondrán a prueba en un escenario especialmente hostil para su historia reciente, dado que nunca antes lograron salir vencedores de Ipurúa. Y se antoja ese un buen acicate.

Además, el contexto clasificatorio también invita a seguir empujando, dados los consecuentes beneficios económicos que reporta el finalizar la Liga regular en una plaza u otro en la categoría de plata.

En la trinchera contraria, más exigente pero a la vez ambicioso es el contexto del Éibar, que todavía conserva argumentos clasificatorios a los que agarrarse. El conjunto dirigido por Beñat San José encara la cita con la obligación prácticamente innegociable de ganar si quiere seguir alimentando sus opciones de alcanzar la fase de ascenso, actualmente todavía al alcance a falta de dos jornadas. Gran parte de sus aspiraciones pasan por la fortaleza exhibida durante toda la campaña en Guipúzcoa, donde los azulgranas se han convertido en uno de los equipos más consistentes del campeonato, siendo el tercer mejor local de la categoría, para ser exactos.