El Córdoba CF, entre el golpe del 'play off' y un reto imposible en Ipurúa ante el Eibar

Ya no hay clavo ardiendo. Tampoco resquicio matemático, carambola posible en lo externo, ni tan siquiera el acicate de terminar el campeonato con pleno de puntos en sus últimas nueve paradas. Todo eso se dejó por el camino el Córdoba CF en su pasado revés frente al Albacete en El Arcángel (1-2), y este domingo, ante el Eibar en Ipurúa (18.30 horas), deberá pagar los costes de dicho tropiezo, así como de aquella manida mala racha -la que en gran parte ha privado a los de Iván Ania de aspirar a algo más, con apenas un punto de los 24 que estuvieron en juego-, con un duelo sin mucha historia en lo clasificatorio, aunque importante en lo moral, en el feudo armero.

Hasta allí viajará el bloque califal en busca de al menos cerrar con buen sabor de boca su andadura en la temporada 2025-2026 en LaLiga Hypermotion, máxime a domicilio, uno de los escenarios mejor explotados a lo largo del campeonato por la escuadra cordobesa y que parece haber sido el elegido para ahora reponerse del mal regusto ante los manchegos.

Clasificación, maldición, alicientes…

Eso sí, como en cada final de curso, alicientes hay para quien los busca. Sobre la mesa se mantienen interesantes condicionantes para el contexto blanquiverde. El más claro, en lo económico: los ingresos percibidos por la clasificación final variarán -en hasta cientos de miles de euros- en función de que la Liga eche la persiana desde una plaza u otra. O lo que es lo mismo: cuanto más alto acabe el Córdoba CF, mejor rédito.

También se asoma como buen estímulo el hecho de que el club ribereño jamás ha logrado salir de Ipurúa con los tres puntos en la maleta. «Si el Córdoba CF nunca ha podido ganar allí, es significativo, intentaremos ser la primera plantilla que sea capaz», avanzó, de hecho, el propio Ania en la previa, deslizando el premio emocional que podría haber planteado a la hora de reactivar a sus pupilos a lo largo de la semana de trabajo.

Necesario será encontrar ese punto de dinamismo ante un conjunto eibarrés que sí llega aún con las castañas en el fuego. Es más, casi calcada es la senda que aún recorren los de Beñat San José con la que fechas atrás atravesaba el club cordobés… Sin depender de sí mismos, obligados a ganar y esperar, pero todavía agarrados a un hilo de esperanza aritmética que hace plausible -aunque no muy viable- su participación en la fase de ascenso. Con 64 puntos, solo dos lo separan de la sexta plaza, con seis aún en juego y un duelo pendiente en Castalia para la última jornada.

En otras palabras: el Eibar no puede permitirse otro resultado diferente a la victoria e irá con todo a por ella. Aún más en su feudo, donde presume de ser el tercer mejor local de toda la categoría.

Para el duelo, no obstante, no podrá contar con tres piezas de peso específico, como son Peru Nolaskoain y Jon Guruzeta, por lesión, así como el experimentado Jair Amador, por sanción.

Jair Amador, baja por sanción para el duelo ante el Córdoba CF, en la pasada visita del Eibar a León. / SD EIBAR

Un puzzle de dimensiones gigantescas

Pero para rompecabezas, el que vienen manejando en El Arcángel desde hace unas semanas. En la penúltima del calendario regular de Liga, además, adquirirá un grado especial de complejidad. Porque hasta nueve bajas, dos por suspensión y siete por lesión, cuenta Iván Ania en sus filas en vísperas del duelo en el terreno de juego azulgrana.

No estarán por ciclo de amonestaciones dos pilares como Dani Requena y Carracedo, mientras que en el plano médico la hilera de ausentes es terrible -y con mucho foco en la defensa-: Adilson, Fomeyem, Xavi Sintes, Rubén Alves, Carlos Albarrán, Trilli y Del Moral.

Tanto así que el preparador asturiano ha tenido que volver a tirar de cantera para completar la lista del viaje, con la convocatoria de Dani García, Ángel Rodríguez y Javi Antrás, del filial, para la cita.

Y avisó de que tocará «reconvertir» efectivos para repoblar la retaguardia, por lo que el plan será inédito…

Álex Martín, durante la sesión del Córdoba CF del viernes en El Arcángel. / CHENCHO MARTÍNEZ

Bajo palos no habrá cambios: seguirá Iker Álvarez. El andorrano, junto a un Álex Martín que se mantiene como último bastión en la zaga y un Ignasi Vilarrasa asentado en el lateral izquierdo, serán las contadas excepciones en una primera línea plagada de probaturas. En ella, se espera que repita por el carril derecho Jacobo González, mientras que la pieza elegida para cubrir el eje apunta a ser Isma Ruiz, por capacidad y contexto.

En la medular, el efecto dominó sin el granadino, ni tampoco Requena, abriría una vía de participación a Theo Zidane y Pedro Ortiz, con Sergi Guardiola regresando a la mediapunta para liberar la delantera. Kevin Medina seguirá en la izquierda, Diego Bri asumirá la derecha y arriba, aunque podría ser Diego Percan, la mayoría de papeletas para partir de inicio las lleva Adrián Fuentes, ya con el alta médica igualmente bajo el brazo.