El Córdoba CF desafía su maldición en Ipurúa: último viaje lejos de El Arcángel y una deuda histórica pendiente

Sin demasiado en juego más allá del orgullo competitivo, la clasificación final y el inevitable componente económico que acompaña a cada posición en LaLiga Hypermotion, el Córdoba CF afronta este domingo en Ipurúa (18.30 horas) su última salida de la temporada regular. Un cierre a domicilio marcado por la sensación de oportunidad perdida tras el revés frente al Albacete, pero también por un desafío histórico que continúa resistiéndose al conjunto blanquiverde: conquistar, por primera vez, el feudo del Eibar.

Porque si algo reflejan los antecedentes entre ambos equipos en suelo guipuzcoano es una tendencia prácticamente maldita para los intereses cordobesistas. De las doce visitas previas del cuadro califal a Ipurúa, ninguna terminó con triunfo visitante. El balance, de hecho, resulta contundente: diez derrotas y apenas dos empates, con solo dos puntos rescatados de territorio armero a lo largo de toda la historia.

Un escenario incómodo, además, por múltiples factores. Lo reconocía el propio Iván Ania en la previa del encuentro. «Es un campo complicado, no solo por el potencial del rival, sino también porque tiene unas características especiales por dimensiones, grada pegada... Todo eso tenemos que saber manejarlo. Si el Córdoba CF nunca ha podido ganar allí, es significativo, intentaremos ser la primera plantilla que sea capaz», explicó el técnico asturiano antes del desplazamiento.

Y es que el terreno de juego eibarrés aparece inevitablemente asociado a capítulos poco amables para el cordobesismo. El precedente más reciente llegó, precisamente, en circunstancias similares a las actuales. Fue en la pasada campaña, también en la penúltima jornada del campeonato, cuando los de Ania cayeron con claridad por 4-1 en su despedida liguera lejos de El Arcángel. Antes de eso, la memoria conduce hasta la temporada en Primera División, cuando el Córdoba CF de José Antonio Romero encajó un 3-0 en la última jornada de Liga, en la que sigue siendo, hasta hoy, la última aparición blanquiverde en la élite.

Florín pugna por un balón aéreo durante el cruce de la 14-15 ante el Eibar en Ipurúa, en Primera División. / JUAN HERRERO / EFE

Dos empates en más de dos décadas

Para encontrar la última vez que el conjunto cordobesista logró puntuar en Ipurúa hay que retroceder más de 20 años. Concretamente hasta la campaña 2003-2004, cuando el equipo dirigido por Fernando Castro Santos firmó un empate sin goles en Segunda División.

La otra ocasión en la que el Córdoba CF logró salir con algo positivo del feudo armero se remonta todavía más atrás, a diciembre de 1999. Entonces, el conjunto entrenado por Pepe Escalante igualó 1-1 gracias a un tanto de Diego Ribera, en un encuentro marcado también por la expulsión de Juan González Maestre.

El balance goleador tampoco concede demasiados argumentos al optimismo histórico. En sus doce visitas a Ipurúa, el Córdoba CF ha encajado 21 tantos y apenas ha conseguido marcar cuatro. Es decir, el conjunto blanquiverde ha recibido más de cinco tantos por cada uno anotado en territorio eibarrés.

Más competitivo lejos de casa

Eso sí, el contexto competitivo actual dista bastante del de otras temporadas. Porque si algo ha cambiado en el Córdoba CF durante este curso ha sido, precisamente, su rendimiento a domicilio. El conjunto de Iván Ania aterriza en su última salida del campeonato después de haber enlazado tres triunfos consecutivos lejos de El Arcángel, imponiéndose a Castellón, Cultural Leonesa y Cádiz.

De hecho, los pupilos del ovetense siguen siendo actualmente el cuarto mejor visitante de la categoría, con 29 puntos sumados de 60 posibles lejos de casa. Una cifra que contrasta radicalmente con el comportamiento mostrado como local durante buena parte de la temporada y que explica, en gran medida, por qué el equipo llegó a reengancharse a la pelea por el play off semanas atrás, pero murió cerca de la orilla.

Enfrente, sin embargo, aparece uno de los anfitriones más fiables de toda la división. El bloque de Beñat San José se presenta como el tercer mejor local de Segunda, con 43 puntos conquistados en Ipurúa y únicamente tres derrotas cedidas ante su público durante toda la campaña. Es más, el conjunto armero también presume de ser uno de los equipos más sólidos atrás como local, con solo 17 goles encajados en casa, registro únicamente superado por la UD Las Palmas y que este domingo, a buen seguro, desafiará los intereses ribereños.