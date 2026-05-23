La cantera, recurso de urgencia para el Córdoba CF: Ania mira al filial ante la plaga de bajas

Con la temporada ya amortizada en clave competitiva y el parte médico convertido desde hace semanas en un problema recurrente, el Córdoba CF afronta este domingo en Ipurúa (18.30 horas) su última salida del curso regular obligado a recomponer piezas una vez más, tanto en lo deportivo como en lo físico. Y es que las bajas, entre lesiones y sanciones, vuelven a condicionar el plan de Iván Ania, que llegará al duelo frente al Eibar con hasta ocho ausencias y la necesidad de tirar de recursos alternativos para completar su convocatoria.

Ahí entra en escena nuevamente el filial. El técnico asturiano ha reclutado para la cita a tres futbolistas del segundo equipo: el central Ángel Rodríguez, el lateral Dani García y el centrocampista Javier Antrás. Estos dos últimos, además, repiten presencia tras haber entrado ya en la lista frente al Albacete en El Arcángel.

Una solución coyuntural que vuelve a poner sobre la mesa la relación entre el primer equipo y la cantera durante la presente campaña. Porque, pese al constante trasiego de jóvenes valores por los entrenamientos de la primera plantilla, la realidad es que el salto ha sido reducido y el protagonismo real, prácticamente testimonial.

Solo dos canteranos debutaron

De hecho, únicamente dos futbolistas del filial han llegado a estrenarse oficialmente con el primer equipo durante toda la temporada. El primero fue Marcelo Timorán, lateral internacional con Bolivia, que disputó 34 minutos en la victoria frente al Zaragoza en el Ibercaja Stadium (0-1) durante la primera vuelta. El ex del Séneca, además, también fue titular en el único encuentro copero del curso, la derrota frente al Cieza.

El otro nombre propio es el del lateral montoreño Dani Albuera, que igualmente contó con participación en aquella eliminatoria de Copa del Rey, disputando los 90 minutos completos.

Más allá de esos casos, la presencia de la cantera en dinámica de competición ha sido escasa. Sí han sido habituales varios futbolistas del filial en las sesiones de entrenamiento del primer equipo, aunque en la mayoría de ocasiones más como apoyo circunstancial para completar efectivos que como una apuesta sostenida de integración o crecimiento dentro del esquema de Ania.

Y es que, si bien el contexto actual de bajas abre ahora una pequeña ventana, la sensación general es que ni el filial ha terminado de ofrecer perfiles realmente contrastados para dar ese salto progresivo, ni tampoco el cuerpo técnico ha apostado de manera decidida por acelerar ese proceso durante la temporada.

Tres perfiles distintos

La situación para visitar Ipurúa, eso sí, obliga prácticamente a mirar hacia abajo. Especialmente en defensa. Solo Álex Martín e Ignasi Vilarrasa permanecen disponibles como especialistas naturales en la línea defensiva, circunstancia que ha empujado al propio Iván Ania a buscar soluciones de emergencia.

Uno de los elegidos es Dani García, lateral de progresión y habitual en la dinámica del primer equipo. El defensor sufrió una fractura de húmero a comienzos de año, aunque tras su recuperación recuperó peso tanto en el filial como en las sesiones bajo las órdenes del preparador asturiano.

También aparece Ángel Rodríguez, central de perfil físico, con buena envergadura y capacidad para desenvolverse igualmente en los costados de la zaga. El defensor ha alternado participaciones entre el filial y el juvenil de División de Honor, acumulando protagonismo en ambos escenarios.

El tercer nombre es el de Javier Antrás, probablemente una de las piezas con mayor proyección de la cantera blanquiverde actualmente. El mediocampista lucentino destaca por su capacidad asociativa, criterio con balón y llegada ofensiva. Entre filial y juvenil suma ya siete goles este curso, asentado especialmente en la dinámica del equipo dirigido por Diego Tristán.

Convocatorias sin continuidad

En cualquier caso, la presencia de canteranos en listas del primer equipo no es nueva esta temporada. A lo largo del campeonato, se ha recurrido de manera frecuente a futbolistas del filial para completar convocatorias, aunque rara vez esas llamadas terminaron traduciéndose en minutos reales en pista.

Además de los nombres ya mencionados, también han entrado en listas sin llegar a debutar en Liga jugadores como el central marroquí Amin, el guardameta Alejandro Arévalo o el defensa Miguelón.