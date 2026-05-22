El “modelo” del Córdoba CF y la evolución para la temporada 2026-27

El pasado miércoles, Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, hizo un repaso a la actualidad de la entidad blanquiverde durante el acto organizado por la APDC en Loyola, al que también acudió Javier Tebas, presidente de LaLiga. Tras las exposiciones de ambos dirigentes, Monterrubio respondió a diversas preguntas sobre la situación del Córdoba CF y, entre ellas, respondió a la política de fichajes que se sigue en El Arcángel.

"Los jugadores crecen y necesitamos un perfil de jugador concreto. Valoramos internamente la posibilidad de buenos o grandes jugadores, que en otros equipos lo hacen bien, pero quizás no se adaptan a nuestro modelo", aseguró el dirigente blanquiverde, intentando transmitir que en el Córdoba CF miran más el perfil, tipo de jugador y fortalezas más que nombre, club de procedencia o, incluso, categoría. “No fichamos para dar titulares de prensa. Es un modelo reconocido al que vamos dando vueltas y ahora toca subir el siguiente escalón al modelo", afirmó un Monterrubio que defendió que al buscar ese perfil, “si está en Primera RFEF no nos da miedo. Además, el resto de clubes también lo hacen porque últimamente vemos que hay más competencia", en ese mercado.

Honrosas excepciones

Haciendo un repaso somero de las dos últimas temporadas, en las que el Córdoba CF ha estado en el fútbol profesional, incluso en la precedente, la del ascenso desde Primera RFEF que se logró al llegar el CEO al cargo, lo cierto es que sólo de tres jugadores se puede afirmar que han triunfado o, al menos, se han hecho un hueco en este Córdoba CF desde categorías inferiores. Y alguno de ellos, además, con algún que otro asterisco.

Xavi Sintes, durante un forcejeo con Jefté en busca de un balón aéreo, en el Córdoba CF-Albacete. / MANUEL MURILLO

El más evidente es Xavi Sintes. El balear se ha hecho hueco como jugador de plantilla tras llegar al Córdoba CF en la 2023-24 procedente del Sevilla Atlético y sin tener experiencia ni en Primera RFEF ni, tras el ascenso, en Segunda División. Con defensores y detractores, lo cierto es que el central se ha ganado un puesto como jugador profesional y lo ha hecho a pulso. Quizá sea difícil verle como primer o segundo central, pero sí como un jugador del que echar mano a lo largo de la temporada.

Otro es Franck Fomeyem. El africano, con una lesión importante ahora, demostró en la docena larga de partidos en el fútbol profesional que podía tener sitio también como jugador de plantilla. Si bien no es un dechado de virtudes técnicas, su físico suplía con creces algún despiste posicional que siempre mostraba a lo largo de cada partido. A falta de comprobar su recuperación, el camerunés apunta a que puede ser un hombre válido para una plantilla profesional.

Fuentes, con casi 30 y conocía la casa

Finalmente, un caso particular. Casi a los 30 años, Adri Fuentes llegó a debutar en el fútbol profesional con el Córdoba CF. A su favor tuvo que ya conocía la casa y que la competencia en el puesto le ofrecía muchas opciones: estaba claro que Obolskii era el tercer delantero de una plantilla que juega con uno solo en punta y Sergi Guardiola abrió desde los inicios la opción a esa competencia.

Adrián Fuentes celebra uno de sus goles ante el Castellón en Castalia. / lof

Son los tres casos más claros del éxito del “modelo” defendido por Fernández Monterrubio el pasado miércoles, ya que en el resto, al menos a la finalización de la jornada 2025-26, no se han visto muchos más brotes verdes.

Quizá profundizando en busca de dichos brotes verdes se podría añadir a la cesta a Diego Bri. El alicantino llegó a debutar con 17 años en Segunda, con el Elche, pero su experiencia en la categoría era nula cuando recaló en el Córdoba CF. Ahora que es jugador de contrato con el club de El Arcángel tendrá la oportunidad de desarrollar aún más sus cualidades, hasta ahora distorsionadas por haber jugado más de lateral izquierdo que en su posición natural.

Si se hace un repaso al resto de plantilla, Íker Álvarez llegó al Córdoba CF con más de 50 partidos disputados en Segunda, por lo que no se puede asegurar, precisamente, que fuera un novato. Carlos Marín llegó al Córdoba CF en Segunda RFEF, cuando ya había jugado una docena de encuentros en Segunda B. Carlos Albarrán llegó a El Arcángel en Primera RFEF y con unos 200 partidos de experiencia en Segunda B, mientras que Vilarrasa firmó el pasado verano con una experiencia de más de 100 partidos en Segunda. Lo mismo ocurre con Álex Martín o Rubén Alves. El canario llegó con más de 70 partidos en Segunda e incluso alguno en Primera, mientras que el hispanobrasileño lo hizo con un centenar de encuentros en Segunda. Jacobo llegó la pasada temporada tras firmar casi 100 duelos en Segunda, mientras que Dani Requena -cedido por el Villarreal B- ya había jugado 40 partidos en Segunda cuando llegó a El Arcángel. Asimismo, Isma Ruiz, que llegó al Córdoba CF en Primera RFEF, firmó con el club blanquiverde tras jugar más de 40 partidos en Segunda B, 16 en Segunda e incluso algunos en Primera. Los casos de Sergi Guardiola u Obolskii no hace falta comentarlos, así como el de un Kevin Medina al que se fichó tras su buena temporada en el Málaga. Adilson Mendes llegó al Córdoba CF en Primera RFEF tras 80 partidos en Segunda B e incluso Álex Sala firmó con el club de El Arcángel tras jugar más de 20 partidos en Primera RFEF, categoría desde la que subió con el Córdoba CF. Alcedo, ya se sabe, pasó por el Albacete y el Mirandés, en Segunda, antes de vestir de blanquiverde y quedan los casos más llamativos, tanto de esta como de la pasada temporada.

Sale un once

Dalisson dio el salto desde Segunda RFEF hasta Segunda División, Percan debutó en Segunda de la mano del Córdoba CF, al igual que Theo Zidane o el citado Obolskii. También Goti, cedido por la Real Sociedad, se estrenó en el fútbol profesional con la elástica blanquiverde y, si se observa la pasada temporada, la relación de jóvenes por los que se apuesta y que no cuajaron se extiende de forma notable: Marvel, Ander Yoldi, Jon Magunazelaia, Gabriele Corbo, Genaro o el caso más paradigmático: Jude Soonsup-Bell.

Jude Soonsup-Bell, durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Racing de Ferrol en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Es obvio que de las dos campañas en el fútbol profesional el Córdoba CF puede sacar, al menos, un once de jóvenes u hombres procedentes de categorías inferiores que o no terminaron de cuajar y terminaron saliendo para no volver o dejan como mínimo dudas sobre su futuro. Por lo que también es obvio que el “modelo” que maneja el Córdoba CF requerirá siempre de hombres con experiencia en la categoría que sostengan dicho “modelo”.

Quizá por ello, el Córdoba CF probó con una variante del sistema: la media docena de jugadores cedidos en Primera RFEF con vistas a probar una posible explosión en El Arcángel tras foguearse en la categoría inmediatamente inferior a la que milita el conjunto blanquiverde. Se podrá comprobar en la 2026-27 si los Ramón Vila, Matías Barboza, Ntji Tounkara, George Andrews, Mariano Carmona y Víctor Sánchez pueden dar consistencia al “modelo” del Córdoba CF.

En todo caso, el propio Monterrubio reconoció que el del Córdoba CF “es un modelo reconocido al que vamos dando vueltas y ahora toca subir el siguiente escalón al modelo”.