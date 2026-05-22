Iván Ania, esquivo con el Oviedo y centrado en el Córdoba CF: «Si hay que poner una nota a la temporada, sería un notable. Nos faltó para el sobresaliente»

Sin mucho más en juego que la honra, el orgullo y los lógicos añadidos económicos relacionados con la parcela clasificatoria, el Córdoba CF se asoma a su penúltima prueba de la temporada regular en Segunda con el único objetivo de reconducir sensaciones tras el pasado tropiezo frente al Albacete en El Arcángel (2-1). Una derrota que supuso el fin a la racha, tras seis triunfos al hilo, producida en apenas un minuto -con doblete rival-, y la que también acarreó el adiós oficial a cualquier aspiración matemática más allá de la mera permanencia... Este domingo, por tanto, la revancha se presenta con una prueba de convicción frente al Eibar en Ipurúa (18.30 horas), donde los de Iván Ania solo conciben salir con un resultado en la meta: los tres puntos. «Si hay que poner una nota a la temporada, creo que sería un notable. Nos faltó algo para llegar al sobresaliente. Esa dinámica de un punto en ocho partidos, fue un lastre importante, aunque luego se compensa con seis victorias seguidas. Hemos tenido momentos en los que hemos disfrutado y otros en los que hemos sufrido», afirmó el preparador.

«El fútbol se trata de áreas. Quizá es uno de los debes que podemos tener. En la segunda vuelta, especialmente, nos ha costado mantener la portería a cero. Somos el único equipo con balance goleador negativo en la zona media-alta. Es una de las claves por las que no podemos aspirar al sobresaliente», añadió acto seguido.

La última salida, a terreno maldito

Era precisamente el cruce ante el conjunto armero el que se había marcado con más fuerza en la agenda blanquiverde en esta recta final de Liga, con vistas a las escasas -pero entonces todavía matemáticas- opciones de alcanzar la fase de ascenso. En esa pelea se mantienen aún los eibarreses, eso sí, que aspiran a retomar la victoria ante el equipo cordobés tras su tropiezo semana atrás en León, que ha limitado seriamente sus opciones de alcanzar a los seis primeros. «La gente está más distendida, está con menos tensión. Se junta todo. Todo eso hace que no tengas la rutina que tienes habitualmente, pero a la hora del partido, hay que competir. Es un equipo que está con opciones de meterse en el play off y que no tiene nada que ver con el que nos encontramos en el partido de la primera vuelta. Nos van a hacer el partido complicado», indicó.

Todo quedará enmarcado en un escenario, Ipurúa, en el que paradójicamente nunca ha logrado arañar un triunfo el cuadro ribereño. Las cifras lo resumen: una docena de visitas, solo dos puntos de saldo. «Entiendo que nos van a apretar arriba, que la situación mental de ambos equipos es distinta a como era en aquel momento. Es un campo complicado, no solo por el potencial del rival, sino también porque tiene unas características especiales por dimensiones, grada pegada... Todo eso tenemos que saber manejarlo. Si el Córdoba CF nunca ha podido ganar allí, es significativo, intentaremos ser la primera plantilla que sea capaz», aseguró.

Lance del entrenamiento de este viernes en El Arcángel. / CHENCHO MARTÍNEZ

Los cantos de sirena desde Oviedo…

También tuvo tiempo el ovetense, y ex carbayón, de repasar uno de los temas más sonados de las últimas fechas: el interés del Real Oviedo por hacerse con sus servicios -entre otros candidatos- de cara al próximo curso. «Sabéis cuál es mi situación contractual, sobran las palabras. Tengo un año más de contrato, no hago caso a lo que se pueda decir», zanjó. «El club está creciendo y entiendo que la próxima temporada querrá dar un paso más. Se están sentando bases importantes para seguir creciendo cada año más y poder llegar a Primera División», señaló.

«Aquí, en los peores momentos es cuando más apoyo siento. No es habitual el poder empezar una cuarta temporada, pero visto como entrenador, lo que pueden pensar de nosotros es que tenemos estabilidad e idea clara. Este año fue la primera vez que arranqué una tercera temporada, la siguiente, será la primera vez que haga una cuarta. Ojalá podamos conseguir objetivos más ambiciosos», apuntó ambicioso.

Con la defensa en cuadro

Más allá, en el plano estrictamente deportivo contará el asturiano con un nuevo rompecabezas, con especial foco en la defensa. Siete lesionados, más dos ausencias por sanción, confirmó Iván Ania, que no podrá contar con tres de los cuatro centrales de la primera plantilla (Fomeyem, Rubén Alves y Xavi Sintes), así como una importante lista de efectivos: «Fuentes es alta, pero bajas tenemos siete por lesión y dos por sanción, que son Carracedo y Dani Requena. Tenemos bastantes bajas, Adilson, Trilli, Albarrán, Del Moral…», enumeró, confirmando, además, que tres canteranos como Dani García, Ángel Rodríguez y Antras viajarán con el equipo.

Y para tapar el agujero, tiene clara la receta -quizá la única posible-: tirar de inventiva. «Planteamos reconvertir un jugador a esa posición. Intentaremos que sea dentro de lo que esperamos que surja en el partido. Algo que nos favorezca, tanto para atacar como para defender. Tengo claro quién va a ser el que va a ser el acompañante de Álex Martín, porque es el único central natural que tenemos», apostilló.