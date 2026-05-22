Beñat San José, entrenador del Eibar: "El Córdoba CF es un equipazo, muy intenso, con jugadores extraordinarios"

«El Córdoba CF es un equipazo», con ese análisis inició su alegato Beñat San José, técnico del Eibar, en la antesala del cruce entre el cuadro de Iván Ania y el conjunto eibarrés este domingo en Ipurúa (18.30 horas), en la penúltima cita del calendario regular de LaLiga Hypermotion. Un duelo en el que si los blanquiverdes se presentan con la idea de recuperar la senda de la victoria tras el revés frente al Albacete -que supuso decir adiós matemáticamente al play off-, por parte local la tarea es la misma, pero más ambiciosa: volver a ganar para mantenerse en la pelea. Así lo expuso el preparador departamental en la previa, avisando de que después de caer en León hace una jornada, tienen claro su destino: el triunfo.

«El Córdoba CF es muy intenso. Tiene jugadores extraordinarios, físicos, técnicos, una media de edad buenísima. Corren muchísimo, tienen altas intensidades y luego tienen un técnico que yo respeto mucho, y que es un gran entrenador. Se nota que llevan tiempo trabajando juntos. Nosotros también contra grandes equipos hacemos grandes partidos. Ellos también nos respetarán mucho a nosotros y, como todo equipo, tienen sus debilidades. Han tenido momentos en la temporada de resultados bajos y ahora es verdad que recibimos a un Córdoba CF en un pico de resultados muy importante. Pero no me extraña nada porque tienen un conjunto muy bueno en el juego y en la calidad de los jugadores», avisó.

Entre las rachas y la temperatura

No obstante, no depende el cuadro armero de sí mismo en esa tarea de dar caza a los seis primeros clasificados antes del cierre de agenda, por lo que tendrá que cumplir en lo propio y esperar resultados en lo ajeno: «Tenemos que hacer lo nuestro y después mirar alrededor; no podemos hacer al revés. Hemos perdido un poquito esa oportunidad de depender de nosotros. Somos un equipo muy potente, muy completo, y en eso tenemos que enfocarnos», demandó.

Además, tocará en un momento algo más enrevesado de lo esperado en lo deportivo, tras firmar dos derrotas entre las últimas tres semanas. «Nos hemos recompuesto bien. Somos un equipo que estamos ahí arriba, no porque hemos estado todo el año, sino todo lo contrario: porque hemos ido de abajo arriba, hemos aprendido de nuestros errores y hemos subido manteniendo nuestras virtudes. Más allá del estilo de juego, Eibar también es esa resiliencia: seguir para adelante, tener equilibrio, autocrítica. Aquí, victimismo cero», aseguró tajante.

Por último, también avanzó un duelo de «desgaste», tanto por el choque de planteamientos como, en este caso, la «temperatura»... «Sí, va a condicionar y va a afectar seguro. Nos enfrentamos dos equipos muy intensos, con datos físicos muy altos, y ellos están más acostumbrados al calor que nosotros. No voy a ser un entrenador que diga que eso no influye. Vamos a tener que estudiar muy bien cuándo el equipo está con la energía full y cuándo necesita respirar un poco más», apostilló.