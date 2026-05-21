Las lesiones en el Córdoba CF: un tema “complejo” con distintos diagnósticos y causas

"Es un tema complejo y al que le hemos dado muchas vueltas”, reconoció el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, en el acto organizado por la APDC en la Universidad Loyola este miércoles cuando se le preguntó por las lesiones sufridas por el conjunto blanquiverde en esta temporada, lo que ha provocado que las miradas -en parte por genuina preocupación, otras por interés mal disimulado- se dirijan hacia los servicios médicos blanquiverdes.

Sin embargo, el sevillano fue bastante claro en su análisis, un análisis que, reconoció, también se ha hecho de puertas hacia dentro. Tras remarcar que las bajas han afectado, principalmente, a la línea defensiva, Monterrubio aseguró que la plaga de lesiones y bajas en el Córdoba CF de la 2025-26 se debe “a varios factores y no pienses que no los analizamos".

Defensa de los servicios médicos

Para empezar, Monterrubio descargó de responsabilidad al departamento médico del Córdoba CF. “No es que los servicios médicos no trabajen bien”, afirmó con rotundidad, dejando posteriormente una afirmación como patada a seguir. “A esa plaga de lesiones le damos vueltas y hay muchos factores. Está la lesión, la recuperación, la vuelta al campo y a un ritmo alto”, indicó, aunque siguió hablando con prudencia: “Son temas complejos”. Antes de abordar de refilón el caso especial de Franck Fomeyem, Antonio Fernández Monterrubio dejó otra pista más clara, relacionando ese número alto de lesiones “con el ritmo al que jugamos y entrenamos”, un dato más que significativo, teniendo en cuenta que muchas de las lesiones musculares del plantel se han producido esta temporada durante los entrenamientos.

José Bretones y Pablo Gutiérrez, doctor y preparador físico del Córdoba CF, en el banquillo de El Arcángel. / Manuel Murillo

En todo caso, sobre la baja de Franck Fomeyem se vislumbró que ha sido un caso más que excepcional. "Se hizo una intervención y no fue bien, porque hubo que volver a tratar y surgieron otras lesiones complejas”, desveló el CEO blanquiverde, que también dejó caer consultas a otros departamentos externos por parte de los servicios médicos blanquiverdes, vista la peculiaridad del caso del africano, ya que comentó posteriormente que son "lesiones con las que se buscan opiniones en todos sitios y ya estamos en el camino adecuado, pero son procesos complicados”.

Sin querer cargar las tintas o señalar a unos profesionales u otros, Monterrubio quiso transmitir que el de las lesiones es un problema de club, por lo que la coordinación y conocimiento entre departamentos han de ser máximos. “A esa plaga de lesiones le damos vueltas y hay muchos factores”, reiteró el dirigente del Córdoba CF antes de pasar a otros asuntos de la actualidad del Córdoba CF.

Dos de cada tres jugadores han caído lesionados

Repasando el historial de lesiones de este Córdoba CF 2025-26 parece claro que las lesiones musculares, sobre todo en los inicios de entrenamientos o durante estos ha supuesto una carga para la temporada. Pero no ha sido el único lastre para el Córdoba CF.

Carlos Marín es atendido por los servicios médicos del club tras caer lesionado ante el Sanse. / MANUEL MURILLO

Incluyendo al hoy emigrado Carlos Isaac, el Córdoba CF ha tenido 18 jugadores de baja de 27 utilizados en la temporada actual (excluyendo a Álex Sala). Prácticamente la mitad de ellos llegaron a la enfermería por lesiones de impacto o circunstanciales, es decir, no musculares. Evidentemente, el 90% de la información sobre las lesiones que se explican en esta información parten directamente del entrenador, Iván Ania, ya que el club de El Arcángel apenas emitió un par de partes médicos en toda la temporada y el técnico se erigió, prácticamente desde su llegada al Córdoba CF, en el portavoz del club.

Fortuitas, casi un 40%

Así, Carlos Marín se produjo su lesión por un golpe en la cadera durante el encuentro del Córdoba CF en El Arcángel frente a la Real B. El caso de Ignasi Vilarrasa es el de una pubalgia que arrastraba desde antes de su llegada al Córdoba CF y que el catalán aguantó mientras Carlos Albarrán estaba ausente por el fallecimiento de su madre. Juan María Alcedo fue baja durante meses por una “luxación acromioclavicular de grado III” que se produjo durante el partido frente el Castellón y que provocó uno de los pocos partes médicos emitidos por la entidad blanquiverde en esta campaña, parte que incluyó también la operación de hernia discal de Theo Zidane. Adri Fuentes se perdió el último encuentro de Liga por un corte, en el que se le aplicaron puntos, por encima de la rodilla, por lo que se aconsejó su no participación ante el Albacete para que la cicatriz no se abriera por los movimientos bruscos durante un partido. Además, se encuentra el caso de Adilson Mendes, con una rotura parcial del cruzado de su pierna izquierda, dos meses después de regresar a la competición por su rotura en el cruzado de la otra pierna. Por otra parte, existen jugadores que han combinado lesiones musculares con otras de otra índole, como Alberto del Moral, que sufrió tres lesiones musculares diferentes a lo largo de la temporada, así como un golpe en las costillas que le tuvo apartado de la competición un par de semanas. También Kevin Medina sufrió a últimos del 2025 una fractura de la cúpula radial en un entrenamiento que le apartó de la competición, aunque también sufrió un problema muscular semanas después de su recuperación. Finalmente está el caso de Franck Fomeyem, que se inició como un problema tendinoso (un esguince del que el técnico informó al momento) que descubrió otros problemas del jugador, algunos de ellos con los que convivía desde hacía años, de los que no se informó ni se ha informado a día de hoy. Así, siete de esos 18 jugadores (casi un 40%) tuvieron, de una manera parcial o total, problemas que no fueron musculares a lo largo de la temporada, sino tendinosos o de otra índole, fruto la mayoría de ellos del azar.

Franck Fomeyem es retirado en camilla de El Arcángel tras su lesión ante el Deportivo de La Coruña. / Manuel Murillo

En el siguiente escalón se encuentran los problemas musculares de Trilli (“rotura fibrilar”), Carlos Isaac (“molestias en el sóleo”), Carlos Albarrán (“molestias”), Rubén Alves (“problemas musculares”, Xavi Sintes (“isquiotibiales”), Diego Bri (“problemas en el cuádriceps”), Isma Ruiz (problemas “en el pie” en enero y “musculares” recientemente), Pedro Ortiz (“problemas musculares”), Dalisson (“molestias”), Pedro Ortiz y, como se ha comentado anteriormente, Alberto del Moral o Kevin Medina.

Por líneas, el análisis de las bajas por lesión en este Córdoba CF provoca un escalofrío. La línea mejor parada ha sido la delantera, ya que sólo el 33% ha sufrido alguna lesión y fue la de Adri Fuentes, recientemente, y fruto de un corte del que estará, posiblemente, para Eibar. La siguiente línea es la portería, con un 50% pasando por la enfermería tras la citada baja de Carlos Marín. Después va el centro del campo, con más del 60% de sus integrantes (ocho de 13) pasando por la enfermería: sólo Jacobo, Dani Requena, Goti, Álex Sala y Carracedo evitaron la baja por lesión. Finalmente, la defensa fue la línea, de lejos, más castigada por las lesiones de todo tipo. Sólo hubo un superviviente: Álex Martín. El central canario no sólo ha estado disponible siempre y ha evitado los problemas físicos, sino que se mantiene al borde de la sanción tras 21 jornadas con cuatro amarillas. El resto de defensas ha sufrido algún tipo de lesión o ausencia: Trilli, Carlos Isaac, Carlos Albarrán, Franck Fomeyem, Xavi Sintes, Rubén Alves, Ignasi Vilarrasa y Juan María Alcedo. Ocho de nueve zagueros, lo que significa que casi el 90% de la defensa ha visitado la enfermería en algún momento de la temporada y, de hecho, la mitad sigue allí.

“Está la lesión, la recuperación, la vuelta al campo y a un ritmo alto”, indicó Monterrubio este miércoles, enlazando con otra afirmación a tener en cuenta: “El ritmo al que jugamos y entrenamos” tiene influencia directa en los problemas de lesiones del Córdoba CF en la 2025-26. El ritmo de juego se puede comprobar domingo a domingo. Sin embargo, el de entrenamientos es imposible, ya que Iván Ania cerró las sesiones al público a los pocos meses de llegar al Córdoba CF.