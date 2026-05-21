El Córdoba CF y el 'play off': una década desde la última vez que estuvo entre los mejores

El Córdoba CF realizará este fin de semana el último viaje de la temporada 2025-26, trayecto en el que visitará Eibar, en donde el equipo armero le espera en Ipurúa, inmerso en la pelea por meterse en puestos de play off de ascenso a Primera División.

No se pudo meter en la pelea

Quiso meterse en esa pelea el Córdoba CF desde hace semanas, cuando tras superar una racha de un empate y siete derrotas en ocho jornadas, se embarcó en otra línea de media docena de victorias, logradas de forma consecutiva que necesitaban de una séptima. Pero ese triunfo no llegó y el equipo de Iván Ania cayó derrotado en El Arcángel, el pasado viernes, ante el Albacete Balompié (1-2). Ese último traspié dejó en la cuneta las pocas esperanzas blanquiverdes de meterse en la lucha por los puestos de privilegio, objetivo que tendrá que marcarse para la próxima campaña, 2026-27.

Los futbolistas del Albacete celebran uno de sus goles ante el Córdoba CF en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Justo horas después del encuentro del próximo domingo en Ipurúa (18.30 horas) se cumplirá una década de la última ocasión en la que el Córdoba CF asaltó los puestos de privilegio en Segunda División. Se produjo, exactamente, el 25 de mayo del 2016, cuando el equipo entonces dirigido por José Luis Oltra alcanzó los 61 puntos tras imponerse en Anduva por 0-3, con goles de Fidel, de Cisma y del jabato Kijera, en propia puerta. Supuso un alivio en el seno de la entidad blanquiverde, que había liado la tabla en la primera vuelta de aquella campaña. Entonces, ya se advertía que la Liga podía hacerse demasiado larga para el conjunto blanquiverde, que partió aquella campaña con solo cinco defensas puros: Stankevicius, Dalmau, Deivid, Héctor Rodas y Cisma. En contraposición José Luis Oltra disponía de un ataque que, si no era el mejor de la categoría, nada tenía que envidiar a ningún rival, con Florin Andone, Fidel Chaves, Xisco Jiménez, Raúl de Tomás o Pedro Ríos.

Oltra llegó a los 65 puntos

Tras liderar en varias jornadas de Liga la tabla en la primera parte de la campaña y situarse en la punta de lanza de la clasificación al término de la primera vuelta, junto al Alavés, aquel Córdoba CF perdió fuelle paulatinamente hasta salir de posiciones de privilegio. De hecho, a finales de mayo del 2016 cumplía casi dos meses, exactamente siete jornadas, fuera de posiciones de play off. Así, aquel conjunto blanquiverde llegó muy achuchado por las circunstancias a la jornada intersemanal, jugada en Anduva, en donde goleó con aparente facilidad tras una primera parte bastante gris. En la última media hora, Fidel y Cisma transmitieron tranquilidad a los cordobesistas, con aquel gol de Kijera que remataba la goleada cordobesista.

Markovic, en la victoria del Córdoba CF en Anduva, en mayo del 2016. / CÓRDOBA

Posteriormente, el Córdoba CF afianzó aquel triunfo con otro lejos de El Arcángel, en Son Moix, ante el Mallorca (0-1, con gol de Florin Andone) y, finalmente, en la última jornada disputada en El Arcángel, le valió con el empate ante el Almería para apropiarse de una plaza que daba derecho a disputar el ascenso a Primera División. Luego, ya se conoce la historia, aquella eliminatoria con el Girona en la que la retirada del campo de Xisco por la ausencia de Florin Andone y aquel penalti de Maffeo sobre Fidel Chaves sin pitar fueron más que determinantes para que los blanquiverdes se quedaran en la orilla de su objetivo.

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Ahora, el Córdoba CF actual cerrará la temporada sin poder pelear por los play off, una posición que no visita desde hace 10 temporadas, una década en la que de todo le ha ocurrido a la entidad blanquiverde. Tanto, que la próxima campaña ha de ser la del regreso, por fin, a las posiciones de privilegio de Segunda División y volver a ser uno de los gallos de la categoría.