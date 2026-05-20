El último reto del Córdoba CF: ser el segundo mejor equipo blanquiverde en Segunda

El Córdoba CF ya piensa en las vacaciones. O no. Iván Ania demostró una vez más, recientemente, que cualquier reto que tenga al alcance de la mano no lo da por amortizado o infravalorado y, siempre que puede ir un paso más allá con su equipo lo hace. Tras la derrota ante el Albacete Balompié, todo el cordobesismo dio por hecho que nunca lograrían los blanquiverdes entrar en la lucha por el play off, pero el asturiano, en sala de prensa, intentó arengar una última vez, asegurando que no estaba del todo perdido.

Los números y los resultados de los adversarios dejaron claro que la temporada estaba finalizada, pero aún le queda a este Córdoba CF un último desafío, que no por pequeño que pueda parecer, deja en sí mismo un dato que quedaría para la posteridad.

A un punto del tercero

Con 60 puntos, el Córdoba CF de Iván Ania pasa por ser ahora mismo el cuarto mejor equipo blanquiverde de la historia en Segunda División. Le superan tres equipos, que recientemente superaron la barrera de los 60, esa que debe saltar el actual conjunto cordobesista para dejar su rastro en la historia del club.

Albert "Chapi" Ferrer, junto a Carrión durante su etapa al frente del Córdoba CF. / CÓRDOBA

Con 61 puntos está el equipo de la 2013-14, el de Pablo Villa y Albert Ferrer, que le valieron para entrar en los ‘play off’ de ascenso a Primera División, de tan feliz recuerdo para el cordobesismo. Entonces, esos 61 valieron al Córdoba CF para ser séptimo, ya que el Barcelona B de Eusebio Sacristán finalizó en tercera posición, con 66 puntos. Así, el Córdoba CF del Chapi Ferrer entró en las eliminatorias como séptimo clasificado, con los mismos puntos que el octavo, el Recreativo de Huelva, 61. En semifinales eliminó al Real Murcia, con aquel triunfo inolvidable en la Nueva Condomina, mientras que en la final superó a la UD Las Palmas con aquella jornada mítica vivida en el Gran Canaria, el 22 de junio del 2014.

Oltra y Jémez

El segundo Córdoba CF con más puntos en la categoría de plata del fútbol español fue el equipo liderado por José Luis Oltra en la 2015-16. Entonces, el conjunto blanquiverde, en el que jugaban hombres de la talla de Xisco Jiménez, Fidel Chaves, Florin Andone o Raúl de Tomás, entre otros, finalizó la Liga con 65 puntos y también logró jugar las eliminatorias de ascenso a Primera División. Fue eliminado en semifinal por el Girona, en Montilivi, y tras una prórroga tras un final de partido polémico.

José Luis Oltra, en Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Y el mejor Córdoba CF en Segunda División seguirá siendo, por ahora, el de los 71 puntos sumados por el equipo que dirigía Paco Jémez en la 2011-12, que le valió para jugar las eliminatorias de ascenso a Primera División, cayendo a las primeras de cambio ante el Valladolid. En todo caso, la superioridad mostrada en el duelo de vuelta por los pucelanos no hizo olvidar aquel temporadón en el que el equipo cordobesista hizo nada menos que 48 puntos de los 71 en El Arcángel.

El último reto

Por lo tanto, el Córdoba CF de Iván Ania tiene ante sí un reto más que claro. En caso de lograr pleno de puntos en las dos jornadas que restan finalizaría la temporada 2025-26 con 66 puntos, como el segundo mejor equipo en la historia del club. En caso de lograr un solo triunfo finalizaría en el tercer lugar del escalafón, superando los 61 del equipo de ascenso a Primera y justo tras el de Jémez (2011-12) y Oltra (2015-16).

Paco Jémez consuela a López Silva tras caer ante el Valladolid en el 'play off' de 2012. / A.J. GONZÁLEZ

No será nada fácil hacer pleno. Entre otras razones, porque el Córdoba CF nunca ganó en Ipurúa en la docena de ocasiones en las que visitó el campo guipuzcoano. Pero el desafío para el Córdoba CF de Iván Ania está ahí, sobre la mesa. Además, sería el único Córdoba CF de los tres o cuatro con más puntos en la historia del club que se quedó fuera de las eliminatorias de ascenso.