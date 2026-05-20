El ascenso del Eldense y un partido histórico a repetir con el Córdoba CF

El Eldense logró el pasado fin de semana el ascenso a Segunda División A, en donde volverá a encontrarse con el Córdoba CF, club de procedencia de uno de los protagonistas del equipo azulgrana en esta temporada inolvidable para Elda: Ramón Vila. El guardameta cordobesista, cedido al equipo zapatero para esta campaña, ha tenido como compañero a un viejo rockero blanquiverde, Fidel Chaves, que ha sido también muy protagonista en el equipo al que ha llevado al fútbol profesional Claudio Barragán.

En un fútbol cada vez menos dado al aspecto sentimental, bien haría el Eldense y el propio Córdoba CF en reservar una fecha en el calendario para que se vieran las caras en el Nuevo Pepico Amat. Si la competición en Segunda División comienza el próximo 16 de agosto, tal y como está inicialmente previsto, el club zapatero y el cordobesista deberían reseñar a LaLiga su deseo de disputar el Eldense-Córdoba CF en la cuarta jornada, que se disputará entre el 4 (viernes) y el 7 de septiembre (lunes), ya que el 9 de septiembre se cumple una efeméride más que señalada para ambos equipos.

70 años de un estreno doble

El 9 de septiembre de 1956 significó el estreno de ambos conjuntos en Segunda División. Creado en 1921, el Club Deportivo Eldense se estrenaba el nueve de septiembre de 1956 en El Parque en la segunda categoría del fútbol español, entonces conformada por dos grupos, el primero, en el que competían equipos de la talla del Rayo Vallecano, Alavés, Sporting (entonces Gijón, a secas), Racing (Real entonces) Santander, Logroñés, Oviedo, Eibar o Ferrol, entre otros, y un grupo segundo, en el que además del Córdoba CF y del Eldense, se encontraba el Puente Genil, que se estrenó en aquella su única campaña en Segunda, con un empate en casa ante el Málaga, aunque también tuvo como rivales a equipos de la talla del Betis, el Granada, el Tenerife, el Murcia, el Hércules, el Castellón o el Cádiz.

Crónica del Eldense-Córdoba CF, jugado el 9 septiembre de 1956, día en el que ambos equipos debutaban en Segunda. / CÓRDOBA

Aunque los nombres son de talla nacional, lo cierto es que eran otros tiempos. También en la prensa. El Córdoba CF se estrenó en Segunda ante otro debutante, el Eldense, encajando una sonora goleada por 4-0 que ponía en duda el papel de gallito del conjunto blanquiverde, pese a ser un recién ascendido.

El mosqueo de Juncosa duró días

José Juncosa, un entrenador más que destacado en la historia cordobesista, era entrevistado dos días después de la debacle en el campo de El Parque y dejaba a las claras que los protagonistas de entonces se situaban muy lejos de los tópicos, frases hechas y lugares comunes en los que se encuentran los de ahora. Además, hay que reseñar que la goleada la logró el Eldense en inferioridad numérica, ya que uno de sus jugadores se lesionó en la primera media hora de juego y, en aquellos tiempos, no contemplaba el reglamento las sustituciones, por lo que jugó con 10.

Jacobo González conduce el esférico en la última visita del Córdoba CF al Nuevo Pepico Amat. / LOF

«El Córdoba CF no dio pie con bola ante un campo pésimo y un equipo malísimo», comenzó declarando José Juncosa. «Ellos tuvieron una suerte grande y algunos de nuestros jugadores, en plan de examen, hubiesen recibido un suspenso, aunque esto sólo ocurre una vez en la temporada y nosotros ya lo hemos sufrido», aseguraba el catalán, que relataba el encuentro y no dejaba títere con cabeza.

¿Una petición a LaLiga?

«El Eldense es bastante peor que rivales que tuvimos en Tercera» el año pasado, ya que «jugó al ‘arrollón’», por lo que «no voy a reñir a mis jugadores lo más mínimo. Con aquel campo y un rival que atizaba leña al por mayor y beneficiado siempre por la suerte no se puede hacer otra cosa», se quejaba Juncosa. «El primer gol fue un churro, el segundo fue en clarísimo fuera de juego, un offside de seis o siete metros, el tercero fue en propia meta y el cuarto fue un libre indirecto dentro del área en el que Méndez dejó un hueco». Ah, y ya entonces se criticaba a los árbitros de lo lindo desde Córdoba, nada nuevo. «Estuvo regular -el árbitro-, nada más, porque no hizo caso a sus auxiliares en los fueras de juego de ellos». Y eso que no había VAR.

El enfado de Juncosa, entrenador del Córdoba CF en la 1956-57, tras el 4-0 de la primera jornada de Liga en Segunda. / CÓRDOBA

Pese al mal recuerdo de aquel estreno, sería un detalle más que reseñable que LaLiga hiciera coincidir en el tiempo el Eldense-Córdoba CF justo 70 años después del debut de ambos equipos en Segunda División A. Eso sí, que el resultado sea diferente.