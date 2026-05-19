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Actualidad blanquiverde

Javier Tebas y Fernández Monterrubio protagonizan en Loyola una charla abierta sobre el presente del fútbol

El presidente de LaLiga compartirá mesa de diálogo con el CEO del Córdoba CF en un encuentro gratuito y que contará con turno de preguntas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / EFE / Quique García

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, visitará Córdoba este miércoles 20 de mayo para participar en un acto institucional organizado junto al Córdoba CF en la Universidad Loyola. La cita, prevista para las 18.00 horas, reunirá al máximo dirigente del fútbol profesional español con el CEO de la entidad blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, en un encuentro centrado en la actualidad del deporte y la gestión de los clubes profesionales.

Bajo el título «LaLiga y el Córdoba CF son noticia», el acto servirá como espacio de conversación en torno a distintos asuntos vinculados al presente y futuro del fútbol profesional, con especial foco en el papel que desempeña LaLiga dentro de la estructura competitiva y económica de los clubes.

La presencia de Tebas en Córdoba llega, además, en un momento de cierta estabilidad institucional y deportiva para el club blanquiverde, en los compases finales de su segundo curso consecutivo en Segunda División y con el horizonte de seguir creciendo dentro del fútbol profesional español.

Un acto abierto y con participación del público

El encuentro estará moderado por el periodista Jesús Álvarez y contará también con la presencia de Pedro Pablo San Martín. Además, uno de los atractivos del evento residirá en su formato abierto, ya que los asistentes podrán participar activamente mediante preguntas dirigidas tanto a Tebas como a Fernández Monterrubio.

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La iniciativa está impulsada conjuntamente por la Asociación Española de la Prensa Deportiva y la Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba, que vuelven así a promover una actividad vinculada al análisis y divulgación del deporte profesional en la ciudad.

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