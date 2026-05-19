Iván Ania regresa al radar del Real Oviedo tras el descenso carbayón a Segunda

El nombre de Iván Ania vuelve a cruzarse con el del Real Oviedo. Apenas unos días después de consumarse el descenso matemático del conjunto carbayón a LaLiga Hypermotion, el técnico del Córdoba CF ha reaparecido entre los perfiles que contempla el club asturiano para liderar su nuevo proyecto deportivo en la categoría de plata. Según ha informado La Nueva España, perteneciente al mismo grupo que este periódico, el cuadro azul se encuentra actualmente centrado en cerrar primero la incorporación de un nuevo director deportivo, figura que participará directamente en la elección del próximo entrenador tras la salida de Guillermo Almada, que abandonará el banquillo ovetense al término de la última jornada de LaLiga EA Sports.

En ese escenario, el principal nombre que aparece sobre la mesa para ocupar la dirección deportiva es el de Julián Calero, actualmente en el Levante, aunque el medio asturiano también sitúa nuevamente a Ania como uno de los técnicos que gustan en el Carlos Tartiere. No es, de hecho, la primera vez que el preparador blanquiverde entra en la órbita oviedista, que lleva tiempo siguiendo de cerca la evolución del entrenador asturiano y que podría tantear su situación de cara al curso 2026-2027.

Con contrato en vigor

Eso sí, cualquier movimiento en torno a su figura obligaría al Oviedo a negociar directamente con el Córdoba CF. El técnico ovetense renovó a comienzos de este mismo año su contrato hasta junio de 2027, por lo que afrontará, salvo giro inesperado, su cuarta temporada consecutiva al frente del conjunto cordobesista.

Una continuidad que, además, lo ha colocado ya entre los entrenadores más relevantes de la historia reciente del club. Con 126 partidos dirigidos, Ania es actualmente el sexto técnico con más encuentros oficiales en el banquillo blanquiverde. Es más, de completar íntegramente su actual vínculo, quedaría a las puertas del récord de Pepe Escalante, que alcanzó los 176 compromisos oficiales.

Iván Ania, en su presentación oficial con el Córdoba CF en verano de 2023. / MANUEL MURILLO

Todo ello después de una etapa que arrancó en verano de 2023, cuando aterrizó en El Arcángel para relevar un proyecto marcado por la inestabilidad tras el fallido intento de ascenso en Primera RFEF. Entonces, tras el paso de Germán Crespo y posteriormente de Manuel Mosquera, el Córdoba CF apostó por un perfil que llegaba procedente del Algeciras y que terminó conduciendo al equipo hacia un regreso histórico al fútbol profesional.

Aquel primer curso culminó con el ascenso frente al Barça Atlètic en el play off y una celebración multitudinaria en Las Tendillas. Un año más tarde, selló la permanencia con holgura en LaLiga Hypermoton e, incluso, con cierto regusto agridulce tras haber acariciado la zona noble durante diversas fases del último tramo de campaña.

Una 2025-2026 muy convulsa

La presente temporada, sin embargo, también ha dejado momentos de cierta tensión. Especialmente durante la peor racha del club en Segunda División, tras enlazar ocho jornadas sin victoria entre las jornadas 27 y 33, con un balance de siete derrotas y un empate que terminó por limar casi cualquier aspiración de alcanzar la fase de promoción.

Durante aquel tramo, incluso llegó a discutirse su continuidad. Pero el bloque reaccionó de forma contundente. Seis victorias consecutivas devolvieron al Córdoba CF a la pomada y devolvieron crédito a Ania, firmando, además, la mejor racha de triunfos seguidos de toda la historia del club en la categoría, igualando el registro que alcanzó Roque Olsen en la campaña 1959-1960.

Eso sí, el reciente tropiezo frente al Albacete en El Arcángel (1-2) terminó por apagar cualquier posibilidad matemática de acceder a algo más que la mera continuidad en la categoría.

Iván Ania da indicaciones a sus futbolistas durante el pasado Córdoba CF-Albacete. / MANUEL MURILLO

Su vínculo con el Oviedo

En el sentido opuesto, la conexión entre Iván Ania y el Real Oviedo va mucho más allá de una posibilidad de mercado. El técnico ovetense conoce perfectamente la estructura del club azul, donde inició buena parte de su carrera tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Como futbolista, defendió durante casi una década la camiseta carbayona entre el filial y el primer equipo, llegando a disputar 201 partidos oficiales y anotando 16 goles. Incluso tuvo protagonismo en Primera División durante la última etapa oviedista en la élite.

Ya retirado, también inició allí su carrera técnica. En la temporada 2009-2010 formó parte del cuerpo técnico del primer equipo como segundo entrenador en la extinta Segunda División B y, posteriormente, dirigió al filial azul en Tercera División desde 2013 y hasta 2015.