Del foco al ostracismo: Pedro Ortiz, el gran olvidado en la medular del Córdoba CF

Sin objetivos clasificatorios reales sobre la mesa y con el foco ya parcialmente desplazado hacia la próxima temporada, el Córdoba CF transita por las últimas semanas de competición entre balances internos y decisiones de futuro. Y en esa radiografía del curso 2025-2026 emergen varios nombres propios marcados por los claroscuros. Uno de ellos es el de Pedro Ortiz, cuya presencia en los planes de Iván Ania se ha ido desdibujando hasta desaparecer prácticamente por completo en el último tramo del campeonato.

Porque el centrocampista balear afronta la recta final de LaLiga Hypermotion sumido en un papel residual dentro del esquema blanquiverde. De hecho, desde el empate frente al Mirandés en El Arcángel (2-2), correspondiente a la jornada 32, no ha vuelto a disputar un solo minuto. Ocho partidos consecutivos en el ostracismo para una pieza que, precisamente hace apenas un año, se había convertido en uno de los nombres más influyentes del bloque blanquiverde durante la segunda vuelta de campeonato.

Las cifras ayudan a entender la dimensión del cambio. En la presente campaña, el de Sóller acumula 18 encuentros disputados, 12 de ellos como titular. Un registro prácticamente idéntico al que firmó en solo media temporada tras aterrizar en Córdoba en el mercado invernal de 2025 procedente del Sevilla. Eso sí, con un matiz relevante: a falta de dos citas para zanjar la temporada, todavía no ha alcanzado siquiera los minutos que completó entonces en apenas una vuelta de competición.

La medular, territorio blindado

Parte de esa pérdida de protagonismo encuentra explicación en el contexto que ha rodeado al centro del campo cordobesista durante todo el curso. Y es que el doble pivote figurado diseñado por Ania, con la idea de resguardar a la figura del mediapunta, ha tenido propietarios bastante definidos durante gran parte del campeonato.

Por un lado, Isma Ruiz, convertido prácticamente en un intocable dentro del sistema del técnico asturiano. Por otro, Dani Requena, que, desde su llegada como cedido por el Villarreal, ha logrado asentarse como el acompañante más fiable del futbolista granadino en la sala de máquinas. No en vano, han sido la tercera y la quinta pieza de campo más utilizadas este curso, respectivamente.

Theo Zidane y Pedro Ortiz, durante un entrenamiento de esta temporada en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

En ese escenario, Pedro Ortiz fue perdiendo terreno de manera gradual. Arrancó la temporada con cierto peso, siendo titular en cinco de las siete primeras jornadas ligueras. Sin embargo, nunca logró reproducir la incidencia que sí tuvo durante la campaña anterior, cuando se convirtió en una de las referencias del equipo en la construcción ofensiva y terminó incluso el curso con cuatro goles, pese a partir desde una posición retrasada.

Aquella versión del mallorquín, elogiada públicamente en repetdas ocasiones por Iván Ania -llegó a destacar que poseía una «zurda de Champions»- fue diluyéndose poco a poco en el transcurso de la 2025-2026. Primero perdió continuidad, después presencia en las rotaciones y finalmente también sitio entre los relevos habituales.

El crecimiento de Alberto del Moral antes de su ahora lesión, así como la reaparición de Theo Zidane tras pasar por quirófano en diciembre -a raíz de un problema discal-, terminaron por desplazar definitivamente al exsevillista en el orden de preferencias.

Cumple contrato en junio

La situación contractual también ayuda a dibujar el escenario actual. Pedro Ortiz firmó por el Córdoba CF en enero de 2025 hasta final de dicha temporada, aunque su notable rendimiento en aquella segunda vuelta activó las cláusulas de ampliación recogidas en su acuerdo, prolongando automáticamente su vinculación hasta junio de 2026.

No obstante, y salvo giro de guion mayúsculo, todo apunta a que su etapa en El Arcángel quedará cerrada este verano, cuando cumple contrato. Y es que su escasa participación en el presente curso y la necesidad del club de remodelar distintas parcelas de la plantilla convierten al mallorquín en una de las salidas más previsibles de cara al próximo mercado estival.