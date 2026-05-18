La fragilidad en defensa, el lastre permanente del nuevo Córdoba CF en Segunda

Ya sin otro objetivo tangible que cerrar de la mejor manera posible su segunda temporada consecutiva en LaLiga Hypermotion, el Córdoba CF transita las últimas semanas del campeonato entre balances, explicaciones y cuentas pendientes. Porque más allá de la frustración por haberse quedado sin opciones reales de pelear el play off pese a una reacción tardía de seis victorias consecutivas, en El Arcángel también se analizan las razones que terminaron frenando el salto competitivo que sí perseguía el club este curso. Y entre todas ellas aparece una con fuerza: el rendimiento defensivo.

No tanto como un problema exclusivo de la línea de zagueros, sino como una dificultad colectiva sostenida durante buena parte del campeonato. Un déficit que, además, apenas ha evolucionado respecto al pasado curso... Y es que a falta todavía de dos jornadas para el cierre liguero, los de Iván Ania han recibido ya 58 goles en 40 partidos. Es decir, apenas cinco dianas menos que hace un año.

La racha que torció todo

Eso sí, hay un tramo concreto que explica buena parte de ese deterioro. El Córdoba CF encajó 23 goles durante la serie de ocho jornadas consecutivas sin ganar -la peor racha de su historia en la categoría- que terminó condicionando por completo sus aspiraciones. Siete derrotas y un empate firmó entonces el cuadro blanquiverde, que durante aquel periodo solo fue capaz de marcar nueve tantos. Traducido a cifras, cerca del 40% de todos los goles recibidos esta temporada llegaron precisamente en esa secuencia.

Ni siquiera la fulgurante racha posterior, de seis triunfos al hilo -la mejor serie del club en Segunda, junto a la que firmó Roque Olsen en la 1959-1969-, logró compensar todo ese desfase.

También quedaron marcadores algunos encuentros especialmente dolorosos en ese apartado. El más contundente fue el 4-0 encajado frente al Burgos en El Plantío, aunque no fue un episodio aislado. De hecho, en otras dos jornadas salió el combinado califal con cuatro tantos rivales en el bolsillo. Y de forma consecutiva: ante el Andorra en El Arcángel (1-4) como frente al Racing de Santander en El Sardinero (4-3).

Isma Ruiz pugna por el esférico en el Deportivo de la Coruña-Córdoba CF. / lof

Un equipo de play off… hacia adelante

La paradoja del Córdoba CF aparece precisamente al observar el otro lado de la balanza. Porque si defensivamente los números lo acercan a la zona baja, ofensivamente las cifras sí son más propias de un aspirante a la promoción de ascenso. En ese aspecto destacan dos nombres propios, como son Adrián Fuentes (14) y Jacobo González (9), referencias en la parcela anotadora.

Con 56 goles firmados hasta la fecha, tres menos que hace un año, el conjunto cordobesista es el sexto equipo más goleador de la categoría. Solo superan ese registro Andorra y Deportivo de la Coruña, ambos con 62; Castellón (67), Málaga (72), Almería (79) y el líder Racing de Santander (82). Es decir, en términos puramente ofensivos, el equipo de Ania sí ha competido durante muchos tramos como un bloque de zona noble.

El problema ha sido el equilibrio. Porque esos buenos números arriba no encontraron continuidad atrás. Es más, el equipo de El Arcángel es también el séptimo más goleado. Solo han recibido más tantos Racing (59), Almería (60), Huesca (61), Ceuta (63), Cultural Leonesa (65) y Mirandés (67).

Las porterías a cero, otro déficit

Otro de los grandes problemas competitivos del conjunto blanquiverde ha sido su incapacidad para cerrar partidos sin recibir gol. Solo en nueve ocasiones logró el Córdoba CF terminar un encuentro con la portería a cero, un registro que lo sitúa entre los seis peores equipos de la categoría en ese apartado, empatado con Huesca y Andorra.

La segunda vuelta, además, acentuó todavía más esa tendencia. Incluso durante la serie de seis triunfos consecutivos, únicamente consiguió mantener intacto su arco en dos encuentros: el 1-0 frente al Zaragoza y el posterior triunfo ante el Granada, también por la mínima. Ambas citas figuran como las únicas ocasiones en las que los blanquiverdes escaparon sin encajar en toda la segunda vuelta.

Eso sí, no todo el balance ofensivo deja señales negativas. En el sentido opuesto, existe un dato que sostiene parte de la competitivdad blanquiverde a lo largo del curso: solo en siete partidos se quedó sin marcar. Una cifra que explica por qué, pese a sus problemas atrás, ha acabo muriendo relativamente cerca de la orilla.