El debate que se avecina en portería: Ramón Vila vuelve reivindicado, Iker Álvarez marca territorio y Marín quiere el sitio

Con la pelea por el play off extinguida tras el tropiezo frente al Albacete en El Arcángel (1-2), el Córdoba CF comienza ya a girar buena parte de su atención hacia el próximo verano. Más allá de las dos jornadas todavía pendientes en LaLiga Hypermotion, ante Eibar y Huesca, el foco en la entidad blanquiverde apunta ya a la planificación de una temporada 2026-2027 concebida para dar un paso adelante definitivo y convertirse en un aspirante real al ascenso. Y en esa hoja de ruta, uno de los primeros debates importantes se abre bajo palos.

Porque Iván Ania arrancará, salvo giro inesperado, la próxima pretemporada con tres porteros de primer nivel bajo contrato. Carlos Marín mantiene vinculación hasta 2028 tras su renovación del pasado curso; Iker Álvarez firmó hasta junio de 2027 después de llegar procedente del Villarreal B; y a ellos se sumará nuevamente Ramón Vila, que regresará a El Arcángel tras completar una cesión de enorme rendimiento en el Eldense.

En otras palabras: tres perfiles contrastados para dos teóricas plazas naturales dentro de una convocatoria. Y, por tanto, un escenario que obligará a la comisión deportiva a mover ficha.

Ramón Vila vuelve tras reivindicarse

El primero en reabrir el debate será precisamente Ramón Vila. El guardameta catalán regresará a Córdoba después de convertirse en una de las piezas importantes del ascenso directo del Eldense desde el Grupo 2 de Primera Federación. A falta aún de la última jornada del campeonato, que llevará a los de Claudio Barragán al hogar del Real Murcia- el arquero de Sallent acumula 36 partidos disputados, 34 goles encajados -0,95 por encuentro- y 14 porterías a cero, cifras que lo sitúan entre los metas más destacados de la categoría.

El ex del Atlético Baleares aterrizó en El Arcángel en el verano previo a la temporada 2024-2025, aunque apenas encontró espacio en los planes de Iván Ania durante ese curso inicial. Solo participó en tres encuentros oficiales: dos de Liga, frente al Zaragoza y el Elche, y otro de Copa del Rey ante el Olot.

Ahora, sin embargo, el contexto será diferente. Vila regresará reforzado por su crecimiento en el Nuevo Pepico Amat y con argumentos suficientes para discutir la titularidad del arco califal.

Ramón Vila, en su salida a un encuentro con el Eldense de esta temporada. / CD ELDENSE

La situación de Carlos Marín

En paralelo, una de las incógnitas del verano se situará alrededor de Carlos Marín. El capitán blanquiverde atraviesa probablemente el momento más delicado desde su llegada al club en la temporada 2021-2022, cuando aterrizó inicialmente como suplente de Felipe Ramos antes de terminar adueñándose de la portería.

Desde entonces, el almeriense había sido prácticamente intocable, con dos ascensos como aval. Sus cifras reflejan esa continuidad: disputó 1.890 minutos en su primer curso, 3.330 en el segundo, 3.234 en el tercero y 3.600 durante la pasada campaña. Sin embargo, el presente ejercicio ha supuesto una ruptura total con esa dinámica.

A falta de dos jornadas para cerrar el campeonato, Marín apenas suma 766 minutos repartidos en nueve partidos, con un balance de 16 goles encajados y dos porterías a cero. Una pérdida de protagonismo que terminó consolidándose con el asentamiento de Iker Álvarez como titular en la fase inicial de Liga, apenas superado el primes mes de campeonato.

Lógicamente, el escenario ha generado malestar en el guardameta, que mantiene contrato hasta 2028 pero que podría valorar una salida si aparece una propuesta atractiva. Su cartel en Segunda División continúa siendo importante y, dado el overbooking existente en la portería, el club tampoco cerraría la puerta a estudiar posibles ofertas.

Carlos Marín es atendido por los servicios médicos del club tras caer lesionado ante el Sanse. / MANUEL MURILLO

Iker Álvarez, dueño del arco

El gran vencedor de la competencia este curso ha sido Iker Álvarez. El internacional andorrano tardó apenas cinco jornadas en arrebatarle el puesto a Carlos Marín y, desde entonces, solo abandonó la titularidad en momentos muy concretos: primero por su convocatoria internacional con Andorra, en la jornada 9, y posteriormente durante un breve tramo de irregularidad entre las jornadas 29 y 30, cuando Marín recuperó momentáneamente el sitio antes de lesionarse en la derrota frente al Sanse en El Arcángel.

Hasta la fecha, el ex del submarino amarillo acumula 33 encuentros y 2.924 minutos, con 43 goles encajados y ocho porterías a cero.

Su irrupción coincidió, además, con uno de los grandes saltos competitivos del equipo durante el curso, tras un tramo inicial de claroscurso. Eso sí, también ha transitado entre actuaciones de notable nivel -por ejemplo, en la reciente racha de seis triunfos consecutivos, o en sus primeras citas como blanquiverde- y otros encuentros más irregulares, como quedó reflejado recientemente ante el Albacete en El Arcángel, donde un resbalón y una mala coordinación con Xavi Sintes terminaron costando el 0-2 del visitante Jefté.

Pese a ello, el escenario actual sitúa al arquero del Principado como principal candidato a arrancar la próxima campaña bajo palos, aunque a expensas de todo lo que pueda ocurrir en verano.